Что произошло с плавдоком ПД-50, где ремонтировали "Адмирала Кузнецова"

При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошёл перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие, плавдок резко ушёл под воду. Жертв нет.

Из Мурманской области поступают сообщения об инциденте на 82-м судоремонтном заводе посёлка Росляково. Сообщается о том, что плавучий док ПД-50 – один из крупнейших в мире – затонул. Нужно отметить, что именно на ПД-50 осуществлялся ремонт единственного авианесущего крейсера России «Адмирал Кузнецов». Плавдок затонул в связи с нештатным заполнением его цистерн. РИА Новости приводит заявление представителя завода:Есть четверо пострадавших. Они оказались в воде и получили переохлаждение. К настоящему моменту все пострадавшие доставлены в медучреждение.В связи с инцидентом авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» пришлось отбуксировать для продолжения ремонтных работ к штатному причалу. Отмечается, что никаких повреждений при затоплении ПД-50 «Адмирал Кузнецов» не получил.По другим данным, на палубу авианосца в результате затопления плавдока упал башенный кран. Произошло падение и другого крана, который корпус авианосца не задел.Для справки: в ПД-50 в своё время был помещён корпус поднятого со дна Баренцева моря АПРК "Курск".