Китайский «Снежный орёл» и его большое гнездо в Антарктиде
По сообщению китайской газеты «Кэцзи жибао» от 28 октября 2018 года, подтверждаемом главным китайским изданием «Жэньмин жибао», на 2 ноября намечен старт морской составляющей 35-й Всекитайской антарктической экспедиции на «ледовый континент». Её участники выдвинутся на ледоколе «Сюэ лун» («Xue Long»), имея целью начало строительства первого в истории Антарктиды постоянного большого аэродрома и сопутствующей инфраструктуры. Местоположение планируемой новой авиабазы, первой в истории этого континента, — в 28 километрах от уже функционирующей китайской научно-исследовательской станции «Чжун-шань», на огромном ледовом щите, прочность и стабильность которого анализировались на протяжении последних нескольких лет.
Официально декларируемая цель строительства – качественный рывок в исследовании Антарктики и новый этап в развитии туризма, в первую очередь за счёт прибытия китайских граждан. Однако, по мнению ряда военных аналитиков, китайским руководством подразумевается ещё два скрытых потенциала создания подобной базы: это, во-первых, возможность при возникновении необходимости использовать данный аэропорт для базирования военной авиации Китая в зоне Южного полюса, а, во-вторых, закладывание основы для освоения природных богатств Антарктиды в будущем.
Теперь обратимся немного к предыстории китайского освоения Антарктики. Этот процесс начался в 1984 году, когда была построена первая китайская научно-исследовательская станция, однако долгое время роль Поднебесной в исследовании шестого материка нашей планеты была минимальной. На данном этапе в распоряжении КНР имеются четыре научно-исследовательских антарктических станции, находящиеся в различных районах континента. Это «Чан-чэн», «Чжун-шань», «Кунь-лунь» и «Тай-шань»; строительство пятой станции как раз планируется соединить со строительством огромной авиабазы.
Первая китайская станция, «Чан-чэнь», «Великая стена», была открыта в 1985 году на о. Ватерлоо, рядом с чилийской станцией «Президент Эдуардо Монталва» (примерно в 1000 км к югу от мыса Горн). Данная база относится к категории постоянных островных. По единодушному мнению как самого Китая, так и иных государств, создание данной станции стало символом качественного нового этапа в развитии КНР и ознаменовало начало его пути к глобальному мировому лидерству. Коллектив данного научного центра составляют 10-15 человек в зимнее время и 35-40 человек — в летнее.
Второй китайской антарктической станцией стала «Чжун-шань» (это псевдоним основателя Китайской Республики Сунь Ятсена, поэтому иногда эту станцию называют «имени Сунь Ятсена»), открытая в 1989 году. Она расположена поблизости от российской станции «Прогресс» и в 15 км от индийской станции «Бхарати», в оазисе Ларсеманн, на берегу залива Прюдс, и относится к категории постоянных прибрежных станций.
Коллектив данного объекта колеблется примерно от 25 чел. в зимний период до 60 чел. в летний. Эта научно-исследовательская станция является центром антарктических морских исследований и китайским морским портом непосредственно на территории самого антарктического материка.
По мнению некоторых аналитиков, станция «Чжун-шань» вместе со станцией «Чан-чэн», которые являются географическими антиподами друг друга соответственно в Западной и Восточной Антарктике, составляют спарку из двух не только научно-исследовательских, но и, при необходимости, двух военно-морских баз в частично замерзающих акваториях этого региона земного шара.
Следующей научно-исследовательской китайской станцией, открытой в 2009 году, стала станция «Кунь-лунь». Её название, в более современной форме — «Куэнь лунь», означает «Лунная гора» или «Священный пик», «Место обитания божеств», некий китайский аналог древнегреческого Олимпа. Это одна из наиболее приближенных к Южному полюсу станций наряду с американской «Амундсен — Скотт» и российской «Восток», относящаяся к самой редкой категории постоянных внутриконтинентальных.
Отметим, что это самая высокогорная из всех антарктических станций (расположена на высоте в 4093 м над уровнем моря) и одна из наиболее труднодоступных (не столь давно добраться до неё от побережья можно было лишь караваном полярных вездеходов за 15-20 дней). Это и экстремально низкие температуры в этом районе (в среднем -60С, часто до -80С) сводят возможность посещения станции до нескольких недель в году.
Официально считается, что природные условия в этом месте чрезвычайно благоприятны для проведения астрономических исследований, и поэтому данная станция считается центром астрономических наблюдений. На ней развёрнута обсерватория PLATO-A, телескопы которой (как ни странно это слышать) по ряду параметров и по своим возможностям превосходят даже орбитальный телескоп NASA «Кеплер».
Другой телескоп, KDUST, окончательный ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2020 год, имеет ещё более высокие характеристики и нацелен на исследование землеподобных, предположительно обитаемых экзопланет нашей Галактики. Больше того, одной из целей для этого аппарата декларируется анализ тёмной материи Вселенной и выявление опасностей на путях к ближайшим экзопланетам, обладающим близкими к земным параметрами.
Однако, по мнению некоторых военных аналитиков, станция «Кунь лунь» может использоваться КНР в качестве станции слежения и дальнего наблюдения. Поскольку воздух в этом регионе Антарктики очень сухой, ветры крайне слабы, а земная атмосфера очень тонкая и при этом стабильная, эти факторы снижают поглощение электромагнитного излучения субмиллиметрового диапазона длины волн. Также весьма благоприятными условиями для наблюдений (включая загоризонтные), предположительно двойного назначения, считаются очень хорошая видимость из-за высокой чистоты атмосферы и нахождение данной станции на господствующей точке рельефа.
Четвёртой и пока последней из полностью построенных Китаем в Антарктиде научно-исследовательских станций является «Тайшань жэнь» («Великая гора»), открытая в 2014 году. Данный центр расположен на высоте 2621 м над уровнем моря, на плато в районе Земли принцессы Елизаветы, примерно на полпути между прибрежной станцией «Чжунь шань» (расстояние до неё 522 км) и внутриконтинентальной станцией «Кунь лунь» (расстояние до неё 600 км). Фактически это внутриконтинентальная «база подскока» между ними, функционирующая иногда постоянно, иногда сезонно, в летний период, и размещающая 20-40 исследователей.
Таким образом, несмотря на малое пока число баз в Антарктике (всего 4 постоянных против, например, 5 постоянных и 4 сезонных у России), по мнению британских аналитиков, озвученном в газете «The Times», стоит сказать, что условия размещения на китайских станциях более комфортные, чем на российских, а научно-техническое оборудование намного более совершенное, чем имеющееся у россиян. И вся совокупность фактов показывает, что Китай имеет очень большие амбиции в освоении антарктической зоны.
Больше того, по проекту следующей, пятой китайской станции, там планируется строительство первого в мире специального антарктического центра по изучению электромагнитных волн и электромагнитного поля Земли, что является явным показательным жестом в сторону научных достижений США.
В настоящее время основным кораблём снабжения китайских станций, а также основным средством доставки китайских туристов в Антарктиду является уже упоминавшийся нами «Сюэ лун» — «Снежный дракон», пока единственный китайский ледокол.
Это судно было построено в 1993 году на Херсонском судостроительном заводе и продано КНР в 1994 году. С тех пор оно дважды ремонтировалось и модернизировалось (последний раз в 2013 году). В частности, на нём было установлено оборудование для проведения глубоководных исследований, был заменён главный двигатель, а также была увеличена пассажировместимость при одновременном увеличении степени комфортности их размещения.
Основной порт приписки данного ледокола – «Шанхай», однако он появлялся практически везде на земном шаре, от канадской Арктики до австралийской части Антарктики. Именно «Снежный дракон» впервые в китайской истории прошёл Северным морским путём в 2012 году и едва не достиг Северного полюса. Также «Сюэ лун» участвовал в спасении туристов с затёртого льдами круизного судна ледового класса «Академик Шокальский» в декабре 2013 года, однако смог обеспечить лишь минимальную поддержку и сам попался в ледовую ловушку, в которой и пробыл до января 2014 года.
Корабль сходного проекта и назначения «Снежный дракон II», заложенный в 2016 году, пока строится. Его спуск на воду запланирован на 2019 год. Однако на этом Китай совсем не собирается останавливаться.
Ещё в 2009 году, в ходе 25-й Всекитайской антарктической экспедиции китайские рабочие и инженеры построили импровизированную взлётно-посадочную полосу (ВПП) длиной в 4 км и шириной в 50 м рядом со станцией «Чжуань шань», а в 2010 году такую же полосу построили рядом с внутриконтинентальной станцией «Кунь лунь» с целью экстренного взлёта и посадки самолётов.
В 2015 году Китай приобрёл в США специальный самолёт Basler BT-67, предназначенный для работы в высоких широтах, который был дооборудован, переименован в «Сюэин-601» («Снежный орёл-601») и в 2016 году доставлен в Антарктиду.
В течение 2016 года данный самолёт (рассчитанный на беспосадочный перелёт до 3000 км) совершил несколько пробных рейсов между станциями «Чжуань шань» и «Кунь лунь» (среднее расстояние между которыми составляет 1300 км.), однако не совершал посадки в конечной точки маршрута, возвращаясь на базу вылета.
В том же 2015 году китайское руководство утвердило программу по созданию крупной постоянной авиабазы в Антарктиде. Отметим, что до этого все предыдущие годы китайский самолёт использовал российский антарктический аэродром, однако китайских товарищей, амбиции которых возрастают год от года, это не устраивало. И в 2016 году очередная экспедиция из Поднебесной наконец завершила строительство собственного небольшого аэродрома вблизи станции «Чжун шань», укрупнённого и дооборудованного в 2017 году.
Это позволило создать все условия, чтобы 8 января 2017 года самолёт «Снежный орёл – 601», вылетев с аэродрома станции «Чжун шань», совершил успешную посадку на аэродроме станции «Кунь лунь», затратив на это путешествие вместо 15-20 дней менее 5 часов, а потом благополучно перелетел обратно. Фактически это было создание китайского внутриантарктического воздушного сообщения и очередная великая победа человеческого научно-технического прогресса над природными стихиями.
«Снежный орёл» представляет собой универсальную машину, способную совершать посадку как на оборудованную ВПП, так и на импровизированную, т.е. фактически просто на ровный лёд. Главными функциями данного самолёта (число которых постепенно увеличивается) считаются быстрая заброска грузов на удалённые станции и поисково-спасательные операции, а также доставка свежих продуктов для полярников с близлежащих континентов.
Однако и на этом китайские товарищи не остановились. 16 декабря 2017 года они открыли воздушное сообщение Китая с Антарктидой! В тот день на ледовом континенте приземлился рейс «Hainan Airlines», став первым общегражданским самолётом в китайской истории, перелетевшим из Поднебесной к Южному полюсу.
Конечно, это не был прямой рейс: самолёт с 22 пассажирами на борту вылетел из Гонконга, добрался до Кейптауна и после 20 часов общего времени в воздухе совершил посадку на антарктическом аэродроме.
Отметим, что общее количество туристов из Китая, посещающих Антарктику, растёт (второе место после туристов из США). Так, если в 2008 году на шестом материке побывала всего лишь сотня китайских туристов, то в 2016 году их число достигло почти 4000! Конечно, большая их часть прибывает традиционным морским путём, обычно из портов Аргентины, реже из портов ЮАР или Австралии, однако с открытием Китаем собственной крупной воздушной гавани их число может ещё более возрасти.
И официальные китайские СМИ, в частности, газета «Жэньмин жибао», сообщили о том, что 28 октября 2018 года «авангард» 35-й Всекитайской антарктической экспедиции на знакомом уже нам «Снежном орле-601» благополучно прибыл в Антарктиду, приступив к демаркационным работам на местности. С прибытием основных сил экспедиции на ледоколе «Снежный дракон» строительство большой постоянной авиабазы будет продолжено.
Таким образом, по планам китайского руководства, это будет уже третий китайский аэродром в Антарктиде, причём невиданного размера. И если станция «Кунь лунь» пока располагает только небольшой ВПП, а аэродром станции «Чжун шань» приспособлен для приёма только относительно небольших самолётов, то планируемая отдельная станция-авиабаза будет иметь крупную ВПП, предназначенную для приёма тяжёлых дальнемагистральных бортов, а также общеантарктический центр воздушной навигации.
Как заявляют власти КНР, «Китай должен иметь полностью удовлетворяющее его интересы материально-техническое обеспечение. Поэтому именно строительство большой авиабазы с развитой инфраструктурой будет соответствовать стратегическим нуждам Китая в зоне Южного полюса, окажет решающую помощь в различных исследованиях и позволит КНР иметь решающее право голоса в управлении воздушным пространством в Антарктике». Вот так, ни больше ни меньше. И приходится констатировать, что не только Россия, но даже страны, имеющие более широкие финансовые возможности, всё больше и больше проигрывают «битву за Антарктику» Китаю.
Напомним, что шестой континент весьма богат природными ископаемыми (от нефти и каменного угля до залежей цинка, молибдена и иных цветных металлов) и является единственным «неподеленным» континентом в мире, так как, согласно договору 1959 года, все страны признали международный статус Антарктиды. Однако действующий запрет на добычу природных ресурсов в Антарктике истекает в 2048 году, уже всего через 30 лет, а в 2058 году истекает срок действия первого этапа соглашения о международно признанном статусе этого континента…
Официально декларируемая цель строительства – качественный рывок в исследовании Антарктики и новый этап в развитии туризма, в первую очередь за счёт прибытия китайских граждан. Однако, по мнению ряда военных аналитиков, китайским руководством подразумевается ещё два скрытых потенциала создания подобной базы: это, во-первых, возможность при возникновении необходимости использовать данный аэропорт для базирования военной авиации Китая в зоне Южного полюса, а, во-вторых, закладывание основы для освоения природных богатств Антарктиды в будущем.
Теперь обратимся немного к предыстории китайского освоения Антарктики. Этот процесс начался в 1984 году, когда была построена первая китайская научно-исследовательская станция, однако долгое время роль Поднебесной в исследовании шестого материка нашей планеты была минимальной. На данном этапе в распоряжении КНР имеются четыре научно-исследовательских антарктических станции, находящиеся в различных районах континента. Это «Чан-чэн», «Чжун-шань», «Кунь-лунь» и «Тай-шань»; строительство пятой станции как раз планируется соединить со строительством огромной авиабазы.
Первая китайская станция, «Чан-чэнь», «Великая стена», была открыта в 1985 году на о. Ватерлоо, рядом с чилийской станцией «Президент Эдуардо Монталва» (примерно в 1000 км к югу от мыса Горн). Данная база относится к категории постоянных островных. По единодушному мнению как самого Китая, так и иных государств, создание данной станции стало символом качественного нового этапа в развитии КНР и ознаменовало начало его пути к глобальному мировому лидерству. Коллектив данного научного центра составляют 10-15 человек в зимнее время и 35-40 человек — в летнее.
Китайская антарктическая станция "Чан чэнь" ("Великая стена")
Второй китайской антарктической станцией стала «Чжун-шань» (это псевдоним основателя Китайской Республики Сунь Ятсена, поэтому иногда эту станцию называют «имени Сунь Ятсена»), открытая в 1989 году. Она расположена поблизости от российской станции «Прогресс» и в 15 км от индийской станции «Бхарати», в оазисе Ларсеманн, на берегу залива Прюдс, и относится к категории постоянных прибрежных станций.
Коллектив данного объекта колеблется примерно от 25 чел. в зимний период до 60 чел. в летний. Эта научно-исследовательская станция является центром антарктических морских исследований и китайским морским портом непосредственно на территории самого антарктического материка.
По мнению некоторых аналитиков, станция «Чжун-шань» вместе со станцией «Чан-чэн», которые являются географическими антиподами друг друга соответственно в Западной и Восточной Антарктике, составляют спарку из двух не только научно-исследовательских, но и, при необходимости, двух военно-морских баз в частично замерзающих акваториях этого региона земного шара.
Следующей научно-исследовательской китайской станцией, открытой в 2009 году, стала станция «Кунь-лунь». Её название, в более современной форме — «Куэнь лунь», означает «Лунная гора» или «Священный пик», «Место обитания божеств», некий китайский аналог древнегреческого Олимпа. Это одна из наиболее приближенных к Южному полюсу станций наряду с американской «Амундсен — Скотт» и российской «Восток», относящаяся к самой редкой категории постоянных внутриконтинентальных.
Отметим, что это самая высокогорная из всех антарктических станций (расположена на высоте в 4093 м над уровнем моря) и одна из наиболее труднодоступных (не столь давно добраться до неё от побережья можно было лишь караваном полярных вездеходов за 15-20 дней). Это и экстремально низкие температуры в этом районе (в среднем -60С, часто до -80С) сводят возможность посещения станции до нескольких недель в году.
Официально считается, что природные условия в этом месте чрезвычайно благоприятны для проведения астрономических исследований, и поэтому данная станция считается центром астрономических наблюдений. На ней развёрнута обсерватория PLATO-A, телескопы которой (как ни странно это слышать) по ряду параметров и по своим возможностям превосходят даже орбитальный телескоп NASA «Кеплер».
Другой телескоп, KDUST, окончательный ввод которого в эксплуатацию запланирован на 2020 год, имеет ещё более высокие характеристики и нацелен на исследование землеподобных, предположительно обитаемых экзопланет нашей Галактики. Больше того, одной из целей для этого аппарата декларируется анализ тёмной материи Вселенной и выявление опасностей на путях к ближайшим экзопланетам, обладающим близкими к земным параметрами.
Китайская внтуриконтинентальная антарктическая станция "Кунь лунь"
Однако, по мнению некоторых военных аналитиков, станция «Кунь лунь» может использоваться КНР в качестве станции слежения и дальнего наблюдения. Поскольку воздух в этом регионе Антарктики очень сухой, ветры крайне слабы, а земная атмосфера очень тонкая и при этом стабильная, эти факторы снижают поглощение электромагнитного излучения субмиллиметрового диапазона длины волн. Также весьма благоприятными условиями для наблюдений (включая загоризонтные), предположительно двойного назначения, считаются очень хорошая видимость из-за высокой чистоты атмосферы и нахождение данной станции на господствующей точке рельефа.
Четвёртой и пока последней из полностью построенных Китаем в Антарктиде научно-исследовательских станций является «Тайшань жэнь» («Великая гора»), открытая в 2014 году. Данный центр расположен на высоте 2621 м над уровнем моря, на плато в районе Земли принцессы Елизаветы, примерно на полпути между прибрежной станцией «Чжунь шань» (расстояние до неё 522 км) и внутриконтинентальной станцией «Кунь лунь» (расстояние до неё 600 км). Фактически это внутриконтинентальная «база подскока» между ними, функционирующая иногда постоянно, иногда сезонно, в летний период, и размещающая 20-40 исследователей.
Таким образом, несмотря на малое пока число баз в Антарктике (всего 4 постоянных против, например, 5 постоянных и 4 сезонных у России), по мнению британских аналитиков, озвученном в газете «The Times», стоит сказать, что условия размещения на китайских станциях более комфортные, чем на российских, а научно-техническое оборудование намного более совершенное, чем имеющееся у россиян. И вся совокупность фактов показывает, что Китай имеет очень большие амбиции в освоении антарктической зоны.
Больше того, по проекту следующей, пятой китайской станции, там планируется строительство первого в мире специального антарктического центра по изучению электромагнитных волн и электромагнитного поля Земли, что является явным показательным жестом в сторону научных достижений США.
В настоящее время основным кораблём снабжения китайских станций, а также основным средством доставки китайских туристов в Антарктиду является уже упоминавшийся нами «Сюэ лун» — «Снежный дракон», пока единственный китайский ледокол.
Это судно было построено в 1993 году на Херсонском судостроительном заводе и продано КНР в 1994 году. С тех пор оно дважды ремонтировалось и модернизировалось (последний раз в 2013 году). В частности, на нём было установлено оборудование для проведения глубоководных исследований, был заменён главный двигатель, а также была увеличена пассажировместимость при одновременном увеличении степени комфортности их размещения.
Основной порт приписки данного ледокола – «Шанхай», однако он появлялся практически везде на земном шаре, от канадской Арктики до австралийской части Антарктики. Именно «Снежный дракон» впервые в китайской истории прошёл Северным морским путём в 2012 году и едва не достиг Северного полюса. Также «Сюэ лун» участвовал в спасении туристов с затёртого льдами круизного судна ледового класса «Академик Шокальский» в декабре 2013 года, однако смог обеспечить лишь минимальную поддержку и сам попался в ледовую ловушку, в которой и пробыл до января 2014 года.
Китайский ледокол "Снежный дракон" в австралийском порту
Корабль сходного проекта и назначения «Снежный дракон II», заложенный в 2016 году, пока строится. Его спуск на воду запланирован на 2019 год. Однако на этом Китай совсем не собирается останавливаться.
Ещё в 2009 году, в ходе 25-й Всекитайской антарктической экспедиции китайские рабочие и инженеры построили импровизированную взлётно-посадочную полосу (ВПП) длиной в 4 км и шириной в 50 м рядом со станцией «Чжуань шань», а в 2010 году такую же полосу построили рядом с внутриконтинентальной станцией «Кунь лунь» с целью экстренного взлёта и посадки самолётов.
В 2015 году Китай приобрёл в США специальный самолёт Basler BT-67, предназначенный для работы в высоких широтах, который был дооборудован, переименован в «Сюэин-601» («Снежный орёл-601») и в 2016 году доставлен в Антарктиду.
В течение 2016 года данный самолёт (рассчитанный на беспосадочный перелёт до 3000 км) совершил несколько пробных рейсов между станциями «Чжуань шань» и «Кунь лунь» (среднее расстояние между которыми составляет 1300 км.), однако не совершал посадки в конечной точки маршрута, возвращаясь на базу вылета.
В том же 2015 году китайское руководство утвердило программу по созданию крупной постоянной авиабазы в Антарктиде. Отметим, что до этого все предыдущие годы китайский самолёт использовал российский антарктический аэродром, однако китайских товарищей, амбиции которых возрастают год от года, это не устраивало. И в 2016 году очередная экспедиция из Поднебесной наконец завершила строительство собственного небольшого аэродрома вблизи станции «Чжун шань», укрупнённого и дооборудованного в 2017 году.
Это позволило создать все условия, чтобы 8 января 2017 года самолёт «Снежный орёл – 601», вылетев с аэродрома станции «Чжун шань», совершил успешную посадку на аэродроме станции «Кунь лунь», затратив на это путешествие вместо 15-20 дней менее 5 часов, а потом благополучно перелетел обратно. Фактически это было создание китайского внутриантарктического воздушного сообщения и очередная великая победа человеческого научно-технического прогресса над природными стихиями.
Один из антарктических китайских самолётов
«Снежный орёл» представляет собой универсальную машину, способную совершать посадку как на оборудованную ВПП, так и на импровизированную, т.е. фактически просто на ровный лёд. Главными функциями данного самолёта (число которых постепенно увеличивается) считаются быстрая заброска грузов на удалённые станции и поисково-спасательные операции, а также доставка свежих продуктов для полярников с близлежащих континентов.
Однако и на этом китайские товарищи не остановились. 16 декабря 2017 года они открыли воздушное сообщение Китая с Антарктидой! В тот день на ледовом континенте приземлился рейс «Hainan Airlines», став первым общегражданским самолётом в китайской истории, перелетевшим из Поднебесной к Южному полюсу.
Конечно, это не был прямой рейс: самолёт с 22 пассажирами на борту вылетел из Гонконга, добрался до Кейптауна и после 20 часов общего времени в воздухе совершил посадку на антарктическом аэродроме.
Отметим, что общее количество туристов из Китая, посещающих Антарктику, растёт (второе место после туристов из США). Так, если в 2008 году на шестом материке побывала всего лишь сотня китайских туристов, то в 2016 году их число достигло почти 4000! Конечно, большая их часть прибывает традиционным морским путём, обычно из портов Аргентины, реже из портов ЮАР или Австралии, однако с открытием Китаем собственной крупной воздушной гавани их число может ещё более возрасти.
И официальные китайские СМИ, в частности, газета «Жэньмин жибао», сообщили о том, что 28 октября 2018 года «авангард» 35-й Всекитайской антарктической экспедиции на знакомом уже нам «Снежном орле-601» благополучно прибыл в Антарктиду, приступив к демаркационным работам на местности. С прибытием основных сил экспедиции на ледоколе «Снежный дракон» строительство большой постоянной авиабазы будет продолжено.
Таким образом, по планам китайского руководства, это будет уже третий китайский аэродром в Антарктиде, причём невиданного размера. И если станция «Кунь лунь» пока располагает только небольшой ВПП, а аэродром станции «Чжун шань» приспособлен для приёма только относительно небольших самолётов, то планируемая отдельная станция-авиабаза будет иметь крупную ВПП, предназначенную для приёма тяжёлых дальнемагистральных бортов, а также общеантарктический центр воздушной навигации.
Как заявляют власти КНР, «Китай должен иметь полностью удовлетворяющее его интересы материально-техническое обеспечение. Поэтому именно строительство большой авиабазы с развитой инфраструктурой будет соответствовать стратегическим нуждам Китая в зоне Южного полюса, окажет решающую помощь в различных исследованиях и позволит КНР иметь решающее право голоса в управлении воздушным пространством в Антарктике». Вот так, ни больше ни меньше. И приходится констатировать, что не только Россия, но даже страны, имеющие более широкие финансовые возможности, всё больше и больше проигрывают «битву за Антарктику» Китаю.
Напомним, что шестой континент весьма богат природными ископаемыми (от нефти и каменного угля до залежей цинка, молибдена и иных цветных металлов) и является единственным «неподеленным» континентом в мире, так как, согласно договору 1959 года, все страны признали международный статус Антарктиды. Однако действующий запрет на добычу природных ресурсов в Антарктике истекает в 2048 году, уже всего через 30 лет, а в 2058 году истекает срок действия первого этапа соглашения о международно признанном статусе этого континента…
- Автор:
- Михаил Матюгин