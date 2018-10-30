Силуанов: Богатые - умные, они всё равно уйдут от высокого налога

Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее.

Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди могут вообще вывести деньги из нашей страны.