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Силуанов: Богатые - умные, они всё равно уйдут от высокого налога

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Министр финансов России был приглашён в эфир программы «Познер», выходящей на Первом канале. Ведущий поинтересовался у Антона Силуанова планами государства в сфере налогового законодательства и задал вопрос из области классики «Кому на Руси жить хорошо?»

Глава российского Минфина заявил, что тем на Руси жить хорошо, кто честно работает. Дальнейшие его слова несколько не стыковались с этим заявлением.


Ответил Антон Силуанов и на вопрос по поводу обсуждения возможностей повышения налога на роскошь. Здесь стоит отметить, что налог на роскошь в той или иной степени является непременной составляющей экономической политики в большинстве стран мира с развитой экономикой. Так, во Франции в своё время был утверждён налог в 75% для чрезмерно богатых граждан Пятой республики. Однако властям страны в итоге пришлось пересматривать налоговое законодательство в сторону его послабления. Причиной отмены так называемого «налога Робин Гуда» стал массовый отъезд из страны людей, имеющих существенный достаток. Для России в данном случае наиболее известен случай с Жераром Депардье, который, чтобы уйти от налогов на Родине, решил стать гражданином России.



По словам Силуанова, он понимает, что большая разница в доходах создаёт социальное напряжение, но при этом добавил, что нового пересмотра налоговой политики в плане введения налога на роскошь не предусмотрено, так как «налоги на роскошные объекты уже повышены».

Министр финансов России:
Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее.


А после этого Силуанов фактически расписался в том, что у правительства нет планов вводить новые налоги на богатство, так как богатые в любом случае их платить не будут.

Антон Силуанов:
Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди могут вообще вывести деньги из нашей страны.

По словам министра финансов, устоялась плоская 13%-ная шкала, и менять её было бы неправильно.
Использованы фотографии:
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