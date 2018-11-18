Объект 490. Советская «Армата»
На протяжении длительного периода времени советские военные разработки 1980-х годов в области танкостроения оставались тайной за семью печатями. Лишь в наши дни, уже в XXI веке, эта завеса тайны постепенно спадает, и мы начинаем узнавать о том, какие удивительные проекты боевых машин разрабатывались уже в те годы. Одной из таких необычных боевых машин, которой не суждено было добраться до стадии серийного производства, являлся основной боевой танк «Объект 490», разработанный во второй половине 1980-х годов в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени А. А. Морозова.
Достаточно подробное описание танка «Объект 490» было опубликовано на сайте btvt.info в материале «Объект 490. «Перспективный танк 21 века», данный сайт принадлежит известному блогеру andrei_bt, специализирующемуся на танковой технике, главным образом, Харьковской школы. Любопытно, что в данной боевой машине конструкторы рассчитывали реализовать ряд очень смелых идей и новшеств. К примеру, экипаж должен был состоять всего из двух человек и размещаться в отдельном отсеке-капсуле, ходовая часть танка была четырехгусеничной, а мощная 152-мм танковая пушка размещалась в необитаемой башне.
В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыло в Харьков во главе с генералами Потаповым и Баженовым, для того чтобы на месте ознакомиться с процессом разработки перспективного танка. На тот момент времени на «Объекте 490А» была установлена 125-мм пушка (прорабатывался вариант 130-мм орудия), но разговоры о повышении калибра танковых пушек звучали уже давно. Споры в основном велись вокруг калибров 140-мм и 152-мм. Эффективность 152-мм пушки для танка сумел доказать генерал Литвиненко – глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления). С того момента калибр 152-мм был утвержден для перспективных танков будущего.
Стоит отметить, что в СССР от орудий крупного калибра на танках и самоходной противотанковой артиллерии отказались после завершения Второй мировой войны, оставив его для САУ и буксируемой артиллерии. Но уже к 1980-м годам тема использования танковых орудий больших калибров вновь вышла на повестку дня, это было напрямую связано с усилением танковой брони и появлением новых систем защиты бронетехники. В этом плане калибр 152-мм выглядел предпочтительнее орудий калибра 130 и 140 мм, принимая во внимание уже наработанные технологии и большой арсенал имеющихся в этом калибре боеприпасов. Применение подобных орудий на танке позволяло использовать мощные боеприпасы из арсенала артиллерии: осколочно-фугасные, термобарические, корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь» и даже тактические ядерные боеприпасы.
Выдающейся была и скорость полета бронебойных подкалиберных снарядов, выпущенных из таких орудий. К примеру, созданная в Екатеринбурге на заводе №9 пушка 2А83 обеспечивала снаряду начальную скорость 1980 м/с, при этом на дистанции в 2000 метров она снижалась всего на 80 м/с. В этом плане инженеры вплотную подобрались к рубежу в 2000 м/с, который, по словам конструктора Жозефа Яковлевича Котина, был «потолком» для пороховой артиллерии. Бронепробитие такого орудия доходит до 1000 мм при использовании бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. При этом, как отмечают специалисты, для 152-мм снарядов часто не требуется бронепробития в классическом понимании, так как кинетическая энергия таких боеприпасов настолько велика, что может при прямом попадании сорвать башню вражеского танка с погона, даже без пробития брони.
Переход к калибру 152-мм потребовал от харьковских конструкторов полной перекомпоновки будущего перспективного боевого танка. Новый вариант танка получил обозначение «Объект 490» и был специально перепроектирован для оснащения 152-мм танковым орудием 2А73. Работа над данной боевой машиной вылилась в создание одного из самых необычных и принципиально новых проектов в истории не только отечественного, но и мирового танкостроения. От имеющихся аналогов «Объект 490» должен был отличаться высокой огневой мощью, отличной подвижностью и не имеющим аналогов уровнем защиты экипажа.
Основным принципом, который был реализован в перспективном танке «Объект 490», было разделение боевой машины на пять изолированных друг от друга отсеков с расположением их вдоль продольной оси танка от носа к корме в последовательности, которая соответствовала их вкладу в боевую эффективность танка. Так первым был расположен топливный отсек, отличавшийся наличием минимально допустимой бронезащиты от наиболее распространенных средств поражения (700 мм и 1000 мм от БПС и КС). Повреждение топливного отсека, разделенного продольными перегородками, и частичная потеря топлива во время боевых действий не вели к потере боеспособности танка.
Непосредственно за топливным отсеком в корпусе находился отсек систем двигателя и силовой установки, а над ним – отсек основного вооружения танка со 152-мм орудием. Эти отсеки обладали более высоким уровнем защиты, так как выход из строя орудия или двигателей значительным образом уменьшал боевые возможности машины. Находящийся в носовой части корпуса танка топливный отсек являлся при этом эк¬раном для силовой установки и существенно повышал ее живучесть при снарядном обстреле. Силовая установка «Объекта 490» должна была включать в свой состав два одина¬ковых двигателя (на макете двигатель 5ТДФ, в перспективе планировалась установка двух – 4ТД). Трансмиссия танка с гидрообъемной передачей позволяла регулировать величину мощности, передаваемой на каждый гусеничный обвод.
Выбранное харьковскими конструкторами решение позволяло:
— использовать двигатели умеренной мощности (два по 800-1000 л.с.) при высокой мощности силовой установки в целом;
— продолжать двигаться и вести бой при боевом повреждении или поломке одного из двигателей;
— уменьшить путевые расходы топлива за счет применения всего одного двигателя или двух в зависимости от дорожных условий;
— скорость хода вперед и назад была одинаковой и составляла на менее 75 км/ч, это должно было существенно повысить выживаемость танка в боевых условиях.
За топливным и отсеком двигателей и силовых систем располагался отсек автомата заряжания (АЗ) с боекомплектом. Он отличался более высоким уровнем защиты и экранировался от фронтального огня предыдущими отсеками, а в верхней плоскости он был прикрыт отсеком основного вооружения танка. Поражение данного отсека, помимо потери машиной своей огневой мощи, могло привести к фатальным последствиям в виде детонации боекомплекта. Для нейтрализации высоких давлений, неизбежно возникающих в случае детонации снарядов, в днище отсека АЗ были предусмотрены специальные «вышибные пластины» (на первом варианте они располагались в крыше). «Вышибные пластины» выполняли функцию предохранительного клапана. Длина отсека автомата заряжания предусматривала возможность размещения в нем унитарных танковых боеприпасов длиной до 1400 мм, позволяя упростить кинематику подачи и досылания боеприпаса в камору 152-мм орудия. В первом варианте компоновки танка выстрелы в АЗ располагались в конвейерах в вертикальном положении (32 выстрела), поступая в размещенный по центру расходный механизм, рассчитанный на 4 выстрела. В заключительном варианте «Объекта 490» выстрелы располагались уже горизонтально.
Последним в корме корпуса танка находился отсек экипажа. Танкисты располагались в удобной позе – сидя с обеспечением всех необходимых эргономических требований (санузел, кондиционер, отопление, приготовление пищи). На крыше данного отсека во второй башне были расположены комплекс управления основным и дополнительным вооружением и электронно-оптические средства поиска целей. Представленная компоновка танка обеспечивала дифференцирование уровня защиты и живучести отдельных компонентов боевой машины в соответствии с их значимостью. Естественно, это было справедливо для фронтальной плоскости, с кормы экипаж танка был гораздо более уязвим.
Второй вариант опытного танка «Объект 490» отличался от первоначального образца решениями по схеме бронезащиты, автомата заряжания и гусеничного движителя (4+2 катка вместо 3+3 у первого образца). В остальном же танк продолжал следовать выбранной ранее компоновке с пятью разделенными отсеками. К интересной особенности компоновки танка можно было отнести возможность применения ствола орудия в качестве трубы забора воздуха ОПВТ (оборудования для подводного вождения танков). Высота подъема ствола орудия составляла 4,6 метра при максимальном возвышении на корму до 30 градусов.
Основную огневую мощь финальной версии «Объекта 490» обеспечивала 152-мм танковая пушка 2А73 с полностью автоматизированным боекомплектом, состоявшим из 32 унитарных выстрелов, помещенных в два конвейера. Каждый из конвейеров имел собственную систему досылания выстрела. Хотя башня танка обеспечивала круговое вращение, углы возвышения/склонения 152-мм орудия относительно горизонта составляли от -5°, до +10° лишь в диапазоне курсовых углов ±45°. Данный недостаток компенсировался за счет наличия на танке управляемой гидропневматической подвески, которая за счет изменения дифферента боевой машины позволяла увеличить углы наведения орудия в вертикальной плоскости. Основной задачей танка и его 152-мм пушки, конечно же, была борьба с сильнобронированной техникой противника.
В то же время на поле боя существенно росла роль живой силы, которая была насыщена обилием опасных для танков вооружений, к примеру, ручными противотанковыми гранатометами – РПГ, а также ПТРК. Борьбе с танкоопасной пехотой в Харькове постарались уделить достаточно внимания. Дополнительное вооружение «Объекта 490» состояло из двух, расположенных по обе стороны кормовой части блока вооружения, двуствольных 7,62-мм курсовых пулеметов ТКБ-666 с независимым наведением по вертикали. Углы возвышения пулеметов доходили до +45 градусов, что позволяло использовать их для уничтожения целей, находящихся в горной или холмистой местности или на верхних этажах зданий. Боекомплект каждого 7,62-мм пулемета состоял из 1500 патронов. На задней башне, которая располагалась над капсулой экипажа танка, был установлен также 30-мм автоматический гранатомет с углами наведения по горизонту 360 градусов, по вертикали от -10 до +45 градусов.
Весьма лаконично была реализована СУО опытного танка. Прицельные комплексы боевой машины строились в виде расположенного отдельно тепловизионного модуля и лазерного дальномера, находящихся с правой стороны (по ходу движения танка) в бронемаске. Телевизионный модуль и канал наведения управляемого снаряда находились с левой стороны. Панорамный прицел с визуальным каналом находился на задней башне, изображение передавалось как командиру-наводчику танка, так и мехводу. Дневно-ночная ТВ-панорама располагалась на станке автоматического гранатомета на задней башне.
Модульная установка телевизионного и тепловизионного прицелов в бронемаске позволяла свободно устанавливать разработанные и выпускаемые серийно в 1980-е годы приборы, к примеру 1ПН71 1ПН126 «Аргус» и прочие, имевшие большие габаритные размеры, при этом приводы по азимуту и углу места не требовались, так как прицелы были стабилизированы с орудием. Дополнительная точность стрельбы обеспечивалась благодаря «активной» подвеске танка, снижавшей нагрузки на стабилизатор вооружения. Поиск целей (при приведении к углу и положению заряжания) мог осуществляться независимым дневным панорамным прицелом и дневно-ночной панорамой, смонтированными на блоке вооружения второй башни.
Круговой обзор из танка для членов экипажа планировалось осуществить с помощью телекамер переднего обзора, расположенных на верхней лобовой детали носового узла корпуса танка и на надгусеничных полках, а также телекамеры заднего обзора, расположенной по центру кормы танкового корпуса. Помимо этого у членов экипажа танка были призменные приборы наблюдения с выводом изображения над окулярами панорамного прицела. В кормовой части отсека экипажа располагались два люка для посадки-высадки танкистов. При этом в люке мехвода, который был специально оборудован для вождения по-походному (кормой вперед), имелся иллюминатор. Кресло механика-водителя внутри капсулы было также выполнено поворотным.
Схема защиты «Объекта 490» включала в себя слой активных элементов защиты с комбинированной схемой с продольным обжатием наполнителя (сталь + ЭДЗ + наполнитель). Это повышало защиту боевой машины примерно на 40 процентов. При этом конструкция обеспечивала защиту не только от боеприпасов, атакующих танк по горизонтали, но и защиту от боеприпасов, которые могли атаковать танк с верхней полусферы. По периметру танка, а также в шахтах между бортами отсека экипажа, располагалось 26 мортирок КАЗ «Штандарт», которые обеспечивали защиту от всех типов противотанковых средств (ПТУР, БПС, КС и РПГ), в том числе атакующих танк сверху.
Отсеки «Объекта 490» были изолированы друг от друга, их разделяли между собой перегородки толщиной 20 мм – между отсеком топлива и отсеком систем двигателя, также 20-мм перегородка имелась между первым и вторым двигателями. Перед отсеком с боекомплектом танка и капсулой экипажа была расположена перегородка толщиной 50 мм. На дне капсулы экипажа располагался эвакуационный люк из танка, он же служил и в качестве санитарного узла. Бронирование днища корпуса танка было дифференцированным – 20, 50 и 100 мм (комбинированное) в зонах размещения топлива и двигательного отсека; отсека боекомплекта и соответственно капсулы экипажа.
Четырехгусеничная ходовая часть «Объекта 490», обусловленная выбранной компоновочной схемой, значительным образом повышала живучесть танка в боевых условиях. К примеру, при подрыве на противотанковой мине и потере одной из гусениц, танк не терял своей подвижности. На увеличение живучести танка играло также наличие двух двигателей и раздельное исполнение обслуживающих их систем.
Беспрецедентный уровень защиты основного боевого танка, высокая маневренность и мощное вооружение превращали «Объект 490» в практически неуязвимую боевую машину, по крайней мере, в лобовой проекции. Несмотря на это дальше создания полноразмерного макета дело так и не пошло. Специалисты отмечают, что это было связано не только с развалом Советского Союза. Сама по себе разработка была весьма амбициозной и дорогостоящей. К тому же дорогая боевая машина была крайне сложна в эксплуатации, чего бы стоило одно лишь обслуживание двух двигателей и коробок передач, расположенных практически под необитаемой башней. Сокращение экипажа до двух человек и внедрение большого количества технических новшеств и современного оборудования, скорее всего, привело бы к существенному росту требований, предъявляемых к членам экипажа, что исключало использование солдат-срочников, для эксплуатации танка потребовались бы контрактники.
Учитывая тот факт, как мучительно идет процесс внедрения перспективных основных боевых танков в войска и спустя 30 лет, можно говорить о том, что «Объект 490» при всей своей инновационности и интересных конструкторских решениях уже тогда был практически обречен довольствоваться лишь ролью полноразмерного макета или демонстратора технологий. Стоимость выходит на первое место и сегодня, когда российские военные откровенно говорят о том, что не готовы массово закупать танк нового поколения Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» по причине высокой его стоимости, предпочитая модернизацию уже принятых на вооружение танков Т-72, Т-80 и Т-90. Эксперты также отмечают, что «Армату» пока массово не закупают и по причине неполной технической готовности танка. При этом на решение всех технических проблем, характерных для любого масштабного проекта военной техники нового поколения, могут потребоваться годы. У разработанного в конце 1980-х годов «Объекта 490» этих лет в запасе просто не было.
Источники информации:
http://btvt.info/2futureprojects/490_21vek.htm
https://rg.ru/2018/10/26/obekt-490-opublikovany-foto-tanka-xxi-veka-iz-sovetskogo-proshlogo.html
http://russian7.ru/post/object-490-most-fantastic-soviet-tank
Материалы из открытых источников
Достаточно подробное описание танка «Объект 490» было опубликовано на сайте btvt.info в материале «Объект 490. «Перспективный танк 21 века», данный сайт принадлежит известному блогеру andrei_bt, специализирующемуся на танковой технике, главным образом, Харьковской школы. Любопытно, что в данной боевой машине конструкторы рассчитывали реализовать ряд очень смелых идей и новшеств. К примеру, экипаж должен был состоять всего из двух человек и размещаться в отдельном отсеке-капсуле, ходовая часть танка была четырехгусеничной, а мощная 152-мм танковая пушка размещалась в необитаемой башне.
В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыло в Харьков во главе с генералами Потаповым и Баженовым, для того чтобы на месте ознакомиться с процессом разработки перспективного танка. На тот момент времени на «Объекте 490А» была установлена 125-мм пушка (прорабатывался вариант 130-мм орудия), но разговоры о повышении калибра танковых пушек звучали уже давно. Споры в основном велись вокруг калибров 140-мм и 152-мм. Эффективность 152-мм пушки для танка сумел доказать генерал Литвиненко – глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления). С того момента калибр 152-мм был утвержден для перспективных танков будущего.
Деревянная модель первого варианта новой компоновки танка «Объект 490»
Стоит отметить, что в СССР от орудий крупного калибра на танках и самоходной противотанковой артиллерии отказались после завершения Второй мировой войны, оставив его для САУ и буксируемой артиллерии. Но уже к 1980-м годам тема использования танковых орудий больших калибров вновь вышла на повестку дня, это было напрямую связано с усилением танковой брони и появлением новых систем защиты бронетехники. В этом плане калибр 152-мм выглядел предпочтительнее орудий калибра 130 и 140 мм, принимая во внимание уже наработанные технологии и большой арсенал имеющихся в этом калибре боеприпасов. Применение подобных орудий на танке позволяло использовать мощные боеприпасы из арсенала артиллерии: осколочно-фугасные, термобарические, корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь» и даже тактические ядерные боеприпасы.
Выдающейся была и скорость полета бронебойных подкалиберных снарядов, выпущенных из таких орудий. К примеру, созданная в Екатеринбурге на заводе №9 пушка 2А83 обеспечивала снаряду начальную скорость 1980 м/с, при этом на дистанции в 2000 метров она снижалась всего на 80 м/с. В этом плане инженеры вплотную подобрались к рубежу в 2000 м/с, который, по словам конструктора Жозефа Яковлевича Котина, был «потолком» для пороховой артиллерии. Бронепробитие такого орудия доходит до 1000 мм при использовании бронебойных оперенных подкалиберных снарядов. При этом, как отмечают специалисты, для 152-мм снарядов часто не требуется бронепробития в классическом понимании, так как кинетическая энергия таких боеприпасов настолько велика, что может при прямом попадании сорвать башню вражеского танка с погона, даже без пробития брони.
Переход к калибру 152-мм потребовал от харьковских конструкторов полной перекомпоновки будущего перспективного боевого танка. Новый вариант танка получил обозначение «Объект 490» и был специально перепроектирован для оснащения 152-мм танковым орудием 2А73. Работа над данной боевой машиной вылилась в создание одного из самых необычных и принципиально новых проектов в истории не только отечественного, но и мирового танкостроения. От имеющихся аналогов «Объект 490» должен был отличаться высокой огневой мощью, отличной подвижностью и не имеющим аналогов уровнем защиты экипажа.
Размещение отсеков танка «Объект 490» ранний вариант: 1 — топливный отсек; 2 — отсек систем двигателя и силовой установки; 3 — отсек основного вооружения; 4 — отсек автомата заряжания; 5 — отсек экипажа
Основным принципом, который был реализован в перспективном танке «Объект 490», было разделение боевой машины на пять изолированных друг от друга отсеков с расположением их вдоль продольной оси танка от носа к корме в последовательности, которая соответствовала их вкладу в боевую эффективность танка. Так первым был расположен топливный отсек, отличавшийся наличием минимально допустимой бронезащиты от наиболее распространенных средств поражения (700 мм и 1000 мм от БПС и КС). Повреждение топливного отсека, разделенного продольными перегородками, и частичная потеря топлива во время боевых действий не вели к потере боеспособности танка.
Непосредственно за топливным отсеком в корпусе находился отсек систем двигателя и силовой установки, а над ним – отсек основного вооружения танка со 152-мм орудием. Эти отсеки обладали более высоким уровнем защиты, так как выход из строя орудия или двигателей значительным образом уменьшал боевые возможности машины. Находящийся в носовой части корпуса танка топливный отсек являлся при этом эк¬раном для силовой установки и существенно повышал ее живучесть при снарядном обстреле. Силовая установка «Объекта 490» должна была включать в свой состав два одина¬ковых двигателя (на макете двигатель 5ТДФ, в перспективе планировалась установка двух – 4ТД). Трансмиссия танка с гидрообъемной передачей позволяла регулировать величину мощности, передаваемой на каждый гусеничный обвод.
Выбранное харьковскими конструкторами решение позволяло:
— использовать двигатели умеренной мощности (два по 800-1000 л.с.) при высокой мощности силовой установки в целом;
— продолжать двигаться и вести бой при боевом повреждении или поломке одного из двигателей;
— уменьшить путевые расходы топлива за счет применения всего одного двигателя или двух в зависимости от дорожных условий;
— скорость хода вперед и назад была одинаковой и составляла на менее 75 км/ч, это должно было существенно повысить выживаемость танка в боевых условиях.
Полноразмерный макет перспективного советского танка «Объект 490» заключительный вариант
За топливным и отсеком двигателей и силовых систем располагался отсек автомата заряжания (АЗ) с боекомплектом. Он отличался более высоким уровнем защиты и экранировался от фронтального огня предыдущими отсеками, а в верхней плоскости он был прикрыт отсеком основного вооружения танка. Поражение данного отсека, помимо потери машиной своей огневой мощи, могло привести к фатальным последствиям в виде детонации боекомплекта. Для нейтрализации высоких давлений, неизбежно возникающих в случае детонации снарядов, в днище отсека АЗ были предусмотрены специальные «вышибные пластины» (на первом варианте они располагались в крыше). «Вышибные пластины» выполняли функцию предохранительного клапана. Длина отсека автомата заряжания предусматривала возможность размещения в нем унитарных танковых боеприпасов длиной до 1400 мм, позволяя упростить кинематику подачи и досылания боеприпаса в камору 152-мм орудия. В первом варианте компоновки танка выстрелы в АЗ располагались в конвейерах в вертикальном положении (32 выстрела), поступая в размещенный по центру расходный механизм, рассчитанный на 4 выстрела. В заключительном варианте «Объекта 490» выстрелы располагались уже горизонтально.
Последним в корме корпуса танка находился отсек экипажа. Танкисты располагались в удобной позе – сидя с обеспечением всех необходимых эргономических требований (санузел, кондиционер, отопление, приготовление пищи). На крыше данного отсека во второй башне были расположены комплекс управления основным и дополнительным вооружением и электронно-оптические средства поиска целей. Представленная компоновка танка обеспечивала дифференцирование уровня защиты и живучести отдельных компонентов боевой машины в соответствии с их значимостью. Естественно, это было справедливо для фронтальной плоскости, с кормы экипаж танка был гораздо более уязвим.
Второй вариант опытного танка «Объект 490» отличался от первоначального образца решениями по схеме бронезащиты, автомата заряжания и гусеничного движителя (4+2 катка вместо 3+3 у первого образца). В остальном же танк продолжал следовать выбранной ранее компоновке с пятью разделенными отсеками. К интересной особенности компоновки танка можно было отнести возможность применения ствола орудия в качестве трубы забора воздуха ОПВТ (оборудования для подводного вождения танков). Высота подъема ствола орудия составляла 4,6 метра при максимальном возвышении на корму до 30 градусов.
Размещение отсеков танка «Объект 490» заключительный вариант: 1 — топливный отсек; 2 — отсек систем двигателя и силовой установки; 3 — отсек основного вооружения; 4 — отсек автомата заряжания; 5 — отсек экипажа
Основную огневую мощь финальной версии «Объекта 490» обеспечивала 152-мм танковая пушка 2А73 с полностью автоматизированным боекомплектом, состоявшим из 32 унитарных выстрелов, помещенных в два конвейера. Каждый из конвейеров имел собственную систему досылания выстрела. Хотя башня танка обеспечивала круговое вращение, углы возвышения/склонения 152-мм орудия относительно горизонта составляли от -5°, до +10° лишь в диапазоне курсовых углов ±45°. Данный недостаток компенсировался за счет наличия на танке управляемой гидропневматической подвески, которая за счет изменения дифферента боевой машины позволяла увеличить углы наведения орудия в вертикальной плоскости. Основной задачей танка и его 152-мм пушки, конечно же, была борьба с сильнобронированной техникой противника.
В то же время на поле боя существенно росла роль живой силы, которая была насыщена обилием опасных для танков вооружений, к примеру, ручными противотанковыми гранатометами – РПГ, а также ПТРК. Борьбе с танкоопасной пехотой в Харькове постарались уделить достаточно внимания. Дополнительное вооружение «Объекта 490» состояло из двух, расположенных по обе стороны кормовой части блока вооружения, двуствольных 7,62-мм курсовых пулеметов ТКБ-666 с независимым наведением по вертикали. Углы возвышения пулеметов доходили до +45 градусов, что позволяло использовать их для уничтожения целей, находящихся в горной или холмистой местности или на верхних этажах зданий. Боекомплект каждого 7,62-мм пулемета состоял из 1500 патронов. На задней башне, которая располагалась над капсулой экипажа танка, был установлен также 30-мм автоматический гранатомет с углами наведения по горизонту 360 градусов, по вертикали от -10 до +45 градусов.
Весьма лаконично была реализована СУО опытного танка. Прицельные комплексы боевой машины строились в виде расположенного отдельно тепловизионного модуля и лазерного дальномера, находящихся с правой стороны (по ходу движения танка) в бронемаске. Телевизионный модуль и канал наведения управляемого снаряда находились с левой стороны. Панорамный прицел с визуальным каналом находился на задней башне, изображение передавалось как командиру-наводчику танка, так и мехводу. Дневно-ночная ТВ-панорама располагалась на станке автоматического гранатомета на задней башне.
Полноразмерный макет перспективного советского танка «Объект 490», заключительный вариант
Модульная установка телевизионного и тепловизионного прицелов в бронемаске позволяла свободно устанавливать разработанные и выпускаемые серийно в 1980-е годы приборы, к примеру 1ПН71 1ПН126 «Аргус» и прочие, имевшие большие габаритные размеры, при этом приводы по азимуту и углу места не требовались, так как прицелы были стабилизированы с орудием. Дополнительная точность стрельбы обеспечивалась благодаря «активной» подвеске танка, снижавшей нагрузки на стабилизатор вооружения. Поиск целей (при приведении к углу и положению заряжания) мог осуществляться независимым дневным панорамным прицелом и дневно-ночной панорамой, смонтированными на блоке вооружения второй башни.
Круговой обзор из танка для членов экипажа планировалось осуществить с помощью телекамер переднего обзора, расположенных на верхней лобовой детали носового узла корпуса танка и на надгусеничных полках, а также телекамеры заднего обзора, расположенной по центру кормы танкового корпуса. Помимо этого у членов экипажа танка были призменные приборы наблюдения с выводом изображения над окулярами панорамного прицела. В кормовой части отсека экипажа располагались два люка для посадки-высадки танкистов. При этом в люке мехвода, который был специально оборудован для вождения по-походному (кормой вперед), имелся иллюминатор. Кресло механика-водителя внутри капсулы было также выполнено поворотным.
Схема защиты «Объекта 490» включала в себя слой активных элементов защиты с комбинированной схемой с продольным обжатием наполнителя (сталь + ЭДЗ + наполнитель). Это повышало защиту боевой машины примерно на 40 процентов. При этом конструкция обеспечивала защиту не только от боеприпасов, атакующих танк по горизонтали, но и защиту от боеприпасов, которые могли атаковать танк с верхней полусферы. По периметру танка, а также в шахтах между бортами отсека экипажа, располагалось 26 мортирок КАЗ «Штандарт», которые обеспечивали защиту от всех типов противотанковых средств (ПТУР, БПС, КС и РПГ), в том числе атакующих танк сверху.
Отсеки «Объекта 490» были изолированы друг от друга, их разделяли между собой перегородки толщиной 20 мм – между отсеком топлива и отсеком систем двигателя, также 20-мм перегородка имелась между первым и вторым двигателями. Перед отсеком с боекомплектом танка и капсулой экипажа была расположена перегородка толщиной 50 мм. На дне капсулы экипажа располагался эвакуационный люк из танка, он же служил и в качестве санитарного узла. Бронирование днища корпуса танка было дифференцированным – 20, 50 и 100 мм (комбинированное) в зонах размещения топлива и двигательного отсека; отсека боекомплекта и соответственно капсулы экипажа.
Полноразмерный макет перспективного советского танка «Объект 490», заключительный вариант
Четырехгусеничная ходовая часть «Объекта 490», обусловленная выбранной компоновочной схемой, значительным образом повышала живучесть танка в боевых условиях. К примеру, при подрыве на противотанковой мине и потере одной из гусениц, танк не терял своей подвижности. На увеличение живучести танка играло также наличие двух двигателей и раздельное исполнение обслуживающих их систем.
Беспрецедентный уровень защиты основного боевого танка, высокая маневренность и мощное вооружение превращали «Объект 490» в практически неуязвимую боевую машину, по крайней мере, в лобовой проекции. Несмотря на это дальше создания полноразмерного макета дело так и не пошло. Специалисты отмечают, что это было связано не только с развалом Советского Союза. Сама по себе разработка была весьма амбициозной и дорогостоящей. К тому же дорогая боевая машина была крайне сложна в эксплуатации, чего бы стоило одно лишь обслуживание двух двигателей и коробок передач, расположенных практически под необитаемой башней. Сокращение экипажа до двух человек и внедрение большого количества технических новшеств и современного оборудования, скорее всего, привело бы к существенному росту требований, предъявляемых к членам экипажа, что исключало использование солдат-срочников, для эксплуатации танка потребовались бы контрактники.
Учитывая тот факт, как мучительно идет процесс внедрения перспективных основных боевых танков в войска и спустя 30 лет, можно говорить о том, что «Объект 490» при всей своей инновационности и интересных конструкторских решениях уже тогда был практически обречен довольствоваться лишь ролью полноразмерного макета или демонстратора технологий. Стоимость выходит на первое место и сегодня, когда российские военные откровенно говорят о том, что не готовы массово закупать танк нового поколения Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» по причине высокой его стоимости, предпочитая модернизацию уже принятых на вооружение танков Т-72, Т-80 и Т-90. Эксперты также отмечают, что «Армату» пока массово не закупают и по причине неполной технической готовности танка. При этом на решение всех технических проблем, характерных для любого масштабного проекта военной техники нового поколения, могут потребоваться годы. У разработанного в конце 1980-х годов «Объекта 490» этих лет в запасе просто не было.
Источники информации:
http://btvt.info/2futureprojects/490_21vek.htm
https://rg.ru/2018/10/26/obekt-490-opublikovany-foto-tanka-xxi-veka-iz-sovetskogo-proshlogo.html
http://russian7.ru/post/object-490-most-fantastic-soviet-tank
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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