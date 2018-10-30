С-400 на "Ашулуке". Где одновременный пуск 12 ракет?

Она летит с огибанием рельефа местности. Её можно обнаружить, но и потерять.

На полигоне «Ашулук» в Астраханской области нередки тренировки противовоздушной и противоракетной обороны с применением зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». В прошлом году сообщалось о пусках сразу 12 ракет этого ЗРК с интервалом времени до пяти секунд.Правда, при этом пришлось верить на слово корреспонденту телеканала «Звезда» Александре Селезеневой , которая была в составе съёмочной группы допущена на полигон. Именно с её слов, был осуществлён «одновременный пуск 12-ти ракет».Возвращаясь к самим пускам. Осуществляли их расчёты войск противовоздушной обороны, прибывшие из Подмосковья. Одна из мишеней имитировала баллистическую ракету. В итоге мишень была поражена. Кроме того, была поражена мишень, которая выполняла функцию крылатой ракеты.Начальник расчёта, у которого было взято интервью, отметил, что наиболее сложным этапом таких тренировок является работа по низковысотной цели:ЗРК С-400 в феврале 2017-го перебрасывались в Астраханскую область из Подмосковья, на это понадобилось около суток.Напомним, что не так давно контракт на приобретение у РФ ЗРК С-400 подписало индийское руководство, которое теперь пытается выяснить у США, какие санкции те подготовили в режиме так называемого пакета CAATSA.