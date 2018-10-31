Развод средней дальности
Итак, США ясно обозначили свое желание наконец-то покинуть Договор РСМД. Напоминает финал семейной трагикомедии "кто первый подаст на развод", когда у одной из сторон, наконец, лопается терпение после стольких лет нервотрепки с битьем посуды и заявлениями об отъезде к маме, с одной стороны, и хлопанием дверью с уходом в запой — с другой, и с последующими псевдопримирениями. Мол, ну и слава богу, что все кончилось. Но кончилось ли?
При этом надо признать, тон воинственных заявлений после визита Болтона в Москву как-то несколько снизился, и появляются намеки "а может, начнем все заново?" С одной стороны, американцы вроде и готовы выслушать российскую аргументацию, суть которой сведется к простому "не пойман — не вор" (а поймать РФ на известных нарушениях не получится, потому что "криминальные" системы или заявлены в другую категорию, да и вовсе не развернуты, что уже исключает из "преступлений" — речь об МБР "Рубеж", которая может, при некотором желании, стать и БРСД. Или не испытываются на суше на запрещенную ДРСМД дальность — крылатые ракеты 9М728 и 9М729, чье несомненное, до деталей, сходство с морской 3М14 — не доказательство, нужен пуск на дальность. Или никто не знает их реальных возможностей, а "хайли лайкли" и "нутром чую" — не доказательства.
С другой, вроде, все равно собрались выходить, но готовы вернуться, если в ДРСМД захочет включиться и Китай, а то и другие владельцы этого оружия, среди которых называются Индия, Пакистан, Иран. Почему-то забыт Израиль. Забыты одетые в бурнусы любители случайно душить и случайно расчленять своих же беглых разведчиков — у них на вооружении с 1986 г. имелись китайские шахтные БРСД (ныне заменены мобильными), правда, ни разу не было ни одного учебно-боевого пуска. Но подобная аргументация сходна с российскими отговорками о нежелании даже вчерне обсуждать что-либо на тему ТЯО, пока к разговору не подключатся все владельцы ТЯО в мире, а это, кроме сверхдержав, еще и КНР, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР и Франция (у Англии ТЯО нет, да и у французов, кроме авиационных УР ASMP-A, ничего нет). Все прекрасно понимают, что подобное обсуждение состоится лишь после дождичка в четверг. Так и с РСМД — с чего бы вдруг китайцам, усиленно уклоняющимся от ядерных договоренностей по причине слабости их арсенала в сравнении со сверхдержавным, менять свое мнение? Не говоря уж об Индии с Пакистаном — этим странам БРСД, БРМД и прочее подобное оружие жизненно необходимо. Пакистану не хватит ракет с дальностью до 500км для ударов на всю глубину территории Индии, Индии нужны ракеты средней дальности против наших китайских друзей. Так что ясно, что это либо не очень умный шантаж и попытка указать, против кого хотят в первую очередь выйти из Договора, или отговорка. Причем если России оружие средней дальности действительно нужно для решения задач континентального сдерживания — да, мы способны без него обойтись, как и способны оказались "приспособиться работать в условиях ДРСМД, не попадаясь" (за что и удостоились обвинений в нарушениях, которые не получается доказать), но подобные средства для страны, находящейся не посреди морей и окруженной множеством соседей, совсем не лишние. То США, по большому счету, ни для противокитайских задач, ни для противороссийских, РСМД не особенно и нужны. Тем паче, что ракет таких нет и не скоро появятся — точнее, некоторые могут появиться и быстрее, но будут строго неядерными весьма долго.
Что же они реально могут сделать? Прежде всего надо сразу обозначить — в ближайшие лет 12-14 подобные средства у американцев могут быть лишь неядерными ввиду отсутствия производства новых зарядов. Разве что смогут включить "многострадальный" боезаряд W76-1 от БРПЛ D5 "Трайдент-2" в БРСД, но сильно сомнительно, что такое вообще возможно. Как и предлагаемую на его же базе урезанную до 5 кт версию, по сути, изуродованную (о ее проблемности в свое время я тут уже писал). Тем более что подобный "дерибан" запасов СЯС американцам невыгоден: зарядов и так конечное количество, и нужен обменный запас, это если о "возвратном потенциале" каком-никаком не думать. Разве что несколько десятков можно было бы изъять, но вопрос, насколько возможно решить технические проблемы адаптации на другой носитель. И практического толка с нескольких десятков зарядов очень немного, хотя это было бы лучше, чем ничего. Лучше для американцев, конечно.
Разумеется, очень быстро можно реадаптировать на сушу КРМБ "Томагавк" — чисто неядерную, и вот для нее-то при всем желании зарядов не найти, если даже воссоздать версию для СБЧ. Но пусковая у нее будет только стационарной, от системы ПРО Aegis Ashore — то есть уязвимой донельзя и не имеющей, в общем, никакого практического смысла. Ячеек в размещенных в Европе комплексах очень мало, даже если их число можно увеличить, то от нескольких десятков неядерных КР против даже Сирии толку оказалось негусто. Тем более что такое количество КР можно привезти одним эсминцем, который, вдобавок, подвижная цель. Создание подвижной пусковой, даже если "оживить" старый подвижный комплекс "Гриффон" под тот же "Томагавк", займет время, и не маленькое, ведь в итоге получится почти что новая ПУ. Когда ее создадут, то вряд ли будут плодить эти пусковые сотнями — не так уж и дешево и, опять же, практического смысла не очень много, учитывая неядерное оснащение и имеющуюся группировку кораблей-носителей КР.
Возможный вид ракет PrSM и размещение их на пусковой установке.
Следующее, что американцы могут создать вполне реально и относительно быстро, — это оперативно-тактические ракеты, создаваемые по программе Precision Strike Missile (PrSM). Их создают на конкурсной основе, и кто там его выиграет, "Рэйтеон" или "Локхид-Мартин", неизвестно, то есть пока создадут демонстраторы, пока образцы для сравнительных испытаний, пока они пройдут, пока победитель сделает прототип изделия и уже испытает его по полной программе — в общем, это тоже время. Некоторые пытаются называть PrSM "американским аналогом "Искандера", но таких аналогий не просматривается. Да, формально эти ракеты будут иметь сравнимую с официальной на данный момент дальностью "Искандер-М" — до 500 км. Но реально, создаваемые на основе запускаемых из ПУ РСЗО MLRS и HIMARS ракеты таковыми являться не могут. Они еще меньше, чем их предки, ракеты ATACMS, развитие которых в значительной степени шло по пути наращивания дальности с уменьшением веса БЧ, у этих же габариты еще меньше, и БЧ еще легче. ATACMS в HIMARS загружается по 1 ракете, в MLRS по 2, а здесь 2 и 4 соответственно. С БР 9М723-1 массой 4.6т и с БЧ в 720(800)кг — сравнения быть не может, тут ракета будет весить, как одна БЧ, скорее всего (ATACMS весит порядка полутора тонн, в разных модификациях по-разному, конечно). Нет и ядерных вариантов оснащения. Нет и не может быть в таких габаритах и развитых противоракетных возможностей, как у "Искандера". Но в целом, конечно, за счет увеличения точности, по части типов целей, могущество новой ракеты может быть сравнимым со старой ATACMS, скажем, модификации Block 4A. Но и только. Получится ли увеличить дальность новой ракеты за 500км? Возможно, но вряд ли значительно — слишком уж мала масса, разве что БЧ будет совсем слабенькой. В целом это конкурент не БР комплекса "Искандер-М", а, скорее, тем самым управляемым высокоточным ракетам, которые создаются для РСЗО "Торнадо-С".
Также много говорится о возможной разработке БРСД Strategic Fires Missile с дальностью до 2250км. И, как обычно, пишущие начинают делать выводы космического масштаба из микроскопического объема входящей информации. Тут кто-то и "Першинг-3" в ней разглядел, очевидно, вглядевшись в эту картинку с презентации.
Она очень наглядно показывает уровень ее исполнения, как и всей презентации на армейском мероприятии. Так, наша САУ 2С35 "Коалиция-СВ" с ее уже реально достигнутыми 70км бледненько на ней смотрится рядом с обещаниями "когда-нибудь в будущем" создать снаряд с дальностью 100+км. Когда и если американская армия чудом не запорет очередную, уже четвертую программу перспективной САУ. А судя по установленной планке вроде 58-калиберного ствола и автомата заряжания, который планируется "содрать" у нашей "Мсты-С", судя по виду на презентациях — завалить могут и эту программу. Если в очередной раз не сменят требования и не начнут новую. Но феерия на этом только начинается. Например, очень удивился, увидев среди отечественных ОТРК не только РСЗО "Смерч" — которая к носителям ОТР не относится, это для "Торнадо-С" и "Ураган-1М" создаются управляемые высокоточные ракеты, но и это не делает их ОТРК. Но еще больше удивился ЗРК средней дальности С-350 "Витязь", причем с дальностью 120 км вместо 150 и с пусковой, похоже, от С-300ПС или С-300ПМ или С-400 на картинке, вместо "Витязя". Зачем они ЗРК за ОТРК выдают? Хотят подчеркнуть, что в России ЗРК имеют режим стрельбы по целям на поверхности? Так это не только в России, корабельный ЗРК "Тартар" ВМС США тоже это умел, и не только он. Но режим этот считается "аварийным", и у нас он больше для борьбы с прорвавшимися в район расположения ЗРС десантниками противника. Поэтому делать выводы о конструкции и американской вероятной БРСД по этой картинке нельзя. Легендарные "девочки-дизайнеры" в ВС США тоже имеются, и не только девочки, но теперь еще и различные персонажи с неопределенным полом.
Теперь о вероятности создания этой БРСД. Да, создать ракету с дальностью такого уровня американцы могут, но и здесь, несмотря на некоторый багаж в виде старых знаний о "Першинге-2", наработок по ракетам-мишеням средней дальности, придется начинать если не с нуля, то недалеко от этого. Ракеты-мишени, те самые, которые наш МИД постоянно ставил в вину США, для создания настоящей БРСД почти бесполезны, это изделия для шахтной эксплуатации. Единственное исключение — создававшаяся при участии "Рэйтеон" израильская аэробаллистическая мишень-имитатор БРСД Ирана "Шехаб-3" под названием "Анкор Касуф" ("Серебряный воробей") весом 3630 кг, с отделяемой нагрузкой. Теоретически это изделие может послужить некоторой базой для создания БРСД, но дальность 2250 км тут выглядит явно завышенной, все же это аэробаллистическая ракета, с земли все будет совсем иначе. К тому же конкретно эта модификация летала всего два раза, в 2013-2014 гг., то есть полного цикла испытаний изделие никак не проходило (впрочем, для мишени и требования иные). В общем, для создания искомой ракеты потребуется не меньше 7, а то и 10 лет, если говорить о готовом к развертыванию изделии. Наш ответ же будет, как не раз говорилось, а теперь и подтверждено на самом высшем в России уровне, "очень быстрым".
Что же до заявляемых возможностей создания БРСД с гиперзвуковой маневрирующей частью, то подобные "хотелки" совсем далеки пока от реальности. Дело в том, что у США с гиперзвуком пока дела идут плоховато, и до создания рабочего аэробаллистического гиперзвукового маневрирующего боевого оснащения (АГБО) даже для МБР или БРПЛ — еще очень далеко. А БРСД вряд ли будет обладать массой полезной нагрузки стратегических ракет. Не говоря уж о габаритах изделия. Наш "Авангард" 15Ю71 получился достаточно тяжелым и габаритным изделием (хотя и мощность заряда достаточно высока, если он, конечно, там один, а не несколько, доставляемых АГБО по очереди, например). А ведь это уже не первое и даже не второе поколение таких изделий в СССР и России. И габариты его таковы, что МБР 15А35-71 в своих "родных" ШПУ базироваться, как утверждают, не сможет, только в более крупных. Представьте себе подобное изделие на БРСД, ну, скажем, с габаритами "Искандера-переростка" или "Першинга"? То есть пока не будет не просто АГБО, а компактного изделия, заикаться о создании таких систем американцам рановато. Стремиться к этому они, конечно, будут. С другой стороны, планирующий блок без выхода на гиперзвуковые скорости создать куда реальнее, но и выживаемость его будет в разы ниже. Но и его тоже нужно создать еще, а это долго.
Хотя, конечно, создание подобной системы хотя бы можно себе представить в США, а вот заявляемая "стратегическая суперпушка" с дальностью в 1600 км — это уже, извините, по ведомству психиатрической медицины. Тем более что "безумного профессора" от артиллерии Джеральда Бюлля давно уже пристрелили израильские агенты. Хотя, конечно, начинал работы свои он в США, и, возможно, кто-то решил сдуть пыль со старых бумаг и улучшить свое материальное положение?
При этом не менее важным остается вопрос размещения. Европейские союзники Вашингтона, за исключением Британии, которая достаточно далеко от России, очень холодно отнеслись к намерению США выйти из Договора. Еще холоднее они отнесутся к тому, что в случае размещения даже неядерных РСМД попадут под прицел соответствующих средств с нашей стороны — это уже не в санкционные войны играть, все куда серьезнее. Поэтому добиться размещения таких ракет в Европе США будет нелегко. Разве что опереться на "новых натовцев" вроде Польши и Румынии? Национальным императивом у руководства этих государств является сделать так, чтобы американский хозяин им улыбнулся. Даже если для этого надо будет дом свой поджечь — подожгут. Но Польша и так находится под ударом "Искандеров" из России, и размещать там ПУ БРСД — не самый умный шаг, подобные носители стараются отодвинуть от воздействия средств противника как можно дальше, а не поставить ближе. В значительной части районов Польши они и вовсе могут при старте оказаться под возможным ударом противоракетных систем России на активном участке траектории, особенно после того, как в Калининградской области появится система С-500 (а она там рано или поздно непременно появится, скорее всего, куда раньше, чем у американцев появится БРСД). Румыния в этом плане интереснее, конечно.
С Азией и вовсе все сложно. На размещение ракет средней дальности Япония не шла даже в 80-е годы, не пойдет, скорее всего, и сейчас. То есть и Окинава тоже отпадает, скорее всего, хотя именно оттуда расстояние до китайского побережья — всего около 800 км, гипотетической БРСД в самый раз. О Южной Корее и говорить нечего, особенно в свете некоторого потепления отношений с Севером, им это совсем не нужно. Где еще разместить, чтобы Китаю навредить? Есть, конечно, американские владения (свободно ассоциированные территории) — Гуам, Тиниан, Сайпан. На Гуаме находится крупная военно-воздушная база, как известно. Но вот расстояние подвело — до китайского берега порядка 4,5-5 тыс. км. То есть почти на пределе для ракет средней дальности (5,5 тыс. км), и совершенно точно у США ракет именно этого уровня дальности не будет еще дольше, чем на 2250 км. К тому же бомбардировщики В-52Н с КР — частые гости на Гуаме и так. Поэтому вопрос, куда поставить такие ракеты, чтобы угрожать Китаю, остается еще более открытым, чем с Европой и Россией.
В общем, смысл битья горшков, уезда к маме и подачи заявления на развод именно сейчас, а не через 10 лет, остается по-прежнему мучительно неясен. Разве что хотели дать разгуляться на свободе русским? Тем более что сами же американские генералы признают, что для решения своих задач рамок ДРСМД им, в общем, хватало, и компенсировать отсутствие своих РСМД в значительной части случаев есть чем и так. В конце концов, наличие даже у РФ подобного оружия — проблема не для США, а для Европы, а размещение такого же оружия США в Европе лишь усилит угрозу для Европы со стороны России. Но политики в США не ищут не только легких, но и разумных путей, внезапно сорвавшись из договорного режима и начав новую жизнь с пустым чемоданом.
При этом надо признать, тон воинственных заявлений после визита Болтона в Москву как-то несколько снизился, и появляются намеки "а может, начнем все заново?" С одной стороны, американцы вроде и готовы выслушать российскую аргументацию, суть которой сведется к простому "не пойман — не вор" (а поймать РФ на известных нарушениях не получится, потому что "криминальные" системы или заявлены в другую категорию, да и вовсе не развернуты, что уже исключает из "преступлений" — речь об МБР "Рубеж", которая может, при некотором желании, стать и БРСД. Или не испытываются на суше на запрещенную ДРСМД дальность — крылатые ракеты 9М728 и 9М729, чье несомненное, до деталей, сходство с морской 3М14 — не доказательство, нужен пуск на дальность. Или никто не знает их реальных возможностей, а "хайли лайкли" и "нутром чую" — не доказательства.
С другой, вроде, все равно собрались выходить, но готовы вернуться, если в ДРСМД захочет включиться и Китай, а то и другие владельцы этого оружия, среди которых называются Индия, Пакистан, Иран. Почему-то забыт Израиль. Забыты одетые в бурнусы любители случайно душить и случайно расчленять своих же беглых разведчиков — у них на вооружении с 1986 г. имелись китайские шахтные БРСД (ныне заменены мобильными), правда, ни разу не было ни одного учебно-боевого пуска. Но подобная аргументация сходна с российскими отговорками о нежелании даже вчерне обсуждать что-либо на тему ТЯО, пока к разговору не подключатся все владельцы ТЯО в мире, а это, кроме сверхдержав, еще и КНР, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР и Франция (у Англии ТЯО нет, да и у французов, кроме авиационных УР ASMP-A, ничего нет). Все прекрасно понимают, что подобное обсуждение состоится лишь после дождичка в четверг. Так и с РСМД — с чего бы вдруг китайцам, усиленно уклоняющимся от ядерных договоренностей по причине слабости их арсенала в сравнении со сверхдержавным, менять свое мнение? Не говоря уж об Индии с Пакистаном — этим странам БРСД, БРМД и прочее подобное оружие жизненно необходимо. Пакистану не хватит ракет с дальностью до 500км для ударов на всю глубину территории Индии, Индии нужны ракеты средней дальности против наших китайских друзей. Так что ясно, что это либо не очень умный шантаж и попытка указать, против кого хотят в первую очередь выйти из Договора, или отговорка. Причем если России оружие средней дальности действительно нужно для решения задач континентального сдерживания — да, мы способны без него обойтись, как и способны оказались "приспособиться работать в условиях ДРСМД, не попадаясь" (за что и удостоились обвинений в нарушениях, которые не получается доказать), но подобные средства для страны, находящейся не посреди морей и окруженной множеством соседей, совсем не лишние. То США, по большому счету, ни для противокитайских задач, ни для противороссийских, РСМД не особенно и нужны. Тем паче, что ракет таких нет и не скоро появятся — точнее, некоторые могут появиться и быстрее, но будут строго неядерными весьма долго.
Что же они реально могут сделать? Прежде всего надо сразу обозначить — в ближайшие лет 12-14 подобные средства у американцев могут быть лишь неядерными ввиду отсутствия производства новых зарядов. Разве что смогут включить "многострадальный" боезаряд W76-1 от БРПЛ D5 "Трайдент-2" в БРСД, но сильно сомнительно, что такое вообще возможно. Как и предлагаемую на его же базе урезанную до 5 кт версию, по сути, изуродованную (о ее проблемности в свое время я тут уже писал). Тем более что подобный "дерибан" запасов СЯС американцам невыгоден: зарядов и так конечное количество, и нужен обменный запас, это если о "возвратном потенциале" каком-никаком не думать. Разве что несколько десятков можно было бы изъять, но вопрос, насколько возможно решить технические проблемы адаптации на другой носитель. И практического толка с нескольких десятков зарядов очень немного, хотя это было бы лучше, чем ничего. Лучше для американцев, конечно.
Разумеется, очень быстро можно реадаптировать на сушу КРМБ "Томагавк" — чисто неядерную, и вот для нее-то при всем желании зарядов не найти, если даже воссоздать версию для СБЧ. Но пусковая у нее будет только стационарной, от системы ПРО Aegis Ashore — то есть уязвимой донельзя и не имеющей, в общем, никакого практического смысла. Ячеек в размещенных в Европе комплексах очень мало, даже если их число можно увеличить, то от нескольких десятков неядерных КР против даже Сирии толку оказалось негусто. Тем более что такое количество КР можно привезти одним эсминцем, который, вдобавок, подвижная цель. Создание подвижной пусковой, даже если "оживить" старый подвижный комплекс "Гриффон" под тот же "Томагавк", займет время, и не маленькое, ведь в итоге получится почти что новая ПУ. Когда ее создадут, то вряд ли будут плодить эти пусковые сотнями — не так уж и дешево и, опять же, практического смысла не очень много, учитывая неядерное оснащение и имеющуюся группировку кораблей-носителей КР.
Возможный вид ракет PrSM и размещение их на пусковой установке.
Следующее, что американцы могут создать вполне реально и относительно быстро, — это оперативно-тактические ракеты, создаваемые по программе Precision Strike Missile (PrSM). Их создают на конкурсной основе, и кто там его выиграет, "Рэйтеон" или "Локхид-Мартин", неизвестно, то есть пока создадут демонстраторы, пока образцы для сравнительных испытаний, пока они пройдут, пока победитель сделает прототип изделия и уже испытает его по полной программе — в общем, это тоже время. Некоторые пытаются называть PrSM "американским аналогом "Искандера", но таких аналогий не просматривается. Да, формально эти ракеты будут иметь сравнимую с официальной на данный момент дальностью "Искандер-М" — до 500 км. Но реально, создаваемые на основе запускаемых из ПУ РСЗО MLRS и HIMARS ракеты таковыми являться не могут. Они еще меньше, чем их предки, ракеты ATACMS, развитие которых в значительной степени шло по пути наращивания дальности с уменьшением веса БЧ, у этих же габариты еще меньше, и БЧ еще легче. ATACMS в HIMARS загружается по 1 ракете, в MLRS по 2, а здесь 2 и 4 соответственно. С БР 9М723-1 массой 4.6т и с БЧ в 720(800)кг — сравнения быть не может, тут ракета будет весить, как одна БЧ, скорее всего (ATACMS весит порядка полутора тонн, в разных модификациях по-разному, конечно). Нет и ядерных вариантов оснащения. Нет и не может быть в таких габаритах и развитых противоракетных возможностей, как у "Искандера". Но в целом, конечно, за счет увеличения точности, по части типов целей, могущество новой ракеты может быть сравнимым со старой ATACMS, скажем, модификации Block 4A. Но и только. Получится ли увеличить дальность новой ракеты за 500км? Возможно, но вряд ли значительно — слишком уж мала масса, разве что БЧ будет совсем слабенькой. В целом это конкурент не БР комплекса "Искандер-М", а, скорее, тем самым управляемым высокоточным ракетам, которые создаются для РСЗО "Торнадо-С".
Также много говорится о возможной разработке БРСД Strategic Fires Missile с дальностью до 2250км. И, как обычно, пишущие начинают делать выводы космического масштаба из микроскопического объема входящей информации. Тут кто-то и "Першинг-3" в ней разглядел, очевидно, вглядевшись в эту картинку с презентации.
Она очень наглядно показывает уровень ее исполнения, как и всей презентации на армейском мероприятии. Так, наша САУ 2С35 "Коалиция-СВ" с ее уже реально достигнутыми 70км бледненько на ней смотрится рядом с обещаниями "когда-нибудь в будущем" создать снаряд с дальностью 100+км. Когда и если американская армия чудом не запорет очередную, уже четвертую программу перспективной САУ. А судя по установленной планке вроде 58-калиберного ствола и автомата заряжания, который планируется "содрать" у нашей "Мсты-С", судя по виду на презентациях — завалить могут и эту программу. Если в очередной раз не сменят требования и не начнут новую. Но феерия на этом только начинается. Например, очень удивился, увидев среди отечественных ОТРК не только РСЗО "Смерч" — которая к носителям ОТР не относится, это для "Торнадо-С" и "Ураган-1М" создаются управляемые высокоточные ракеты, но и это не делает их ОТРК. Но еще больше удивился ЗРК средней дальности С-350 "Витязь", причем с дальностью 120 км вместо 150 и с пусковой, похоже, от С-300ПС или С-300ПМ или С-400 на картинке, вместо "Витязя". Зачем они ЗРК за ОТРК выдают? Хотят подчеркнуть, что в России ЗРК имеют режим стрельбы по целям на поверхности? Так это не только в России, корабельный ЗРК "Тартар" ВМС США тоже это умел, и не только он. Но режим этот считается "аварийным", и у нас он больше для борьбы с прорвавшимися в район расположения ЗРС десантниками противника. Поэтому делать выводы о конструкции и американской вероятной БРСД по этой картинке нельзя. Легендарные "девочки-дизайнеры" в ВС США тоже имеются, и не только девочки, но теперь еще и различные персонажи с неопределенным полом.
Теперь о вероятности создания этой БРСД. Да, создать ракету с дальностью такого уровня американцы могут, но и здесь, несмотря на некоторый багаж в виде старых знаний о "Першинге-2", наработок по ракетам-мишеням средней дальности, придется начинать если не с нуля, то недалеко от этого. Ракеты-мишени, те самые, которые наш МИД постоянно ставил в вину США, для создания настоящей БРСД почти бесполезны, это изделия для шахтной эксплуатации. Единственное исключение — создававшаяся при участии "Рэйтеон" израильская аэробаллистическая мишень-имитатор БРСД Ирана "Шехаб-3" под названием "Анкор Касуф" ("Серебряный воробей") весом 3630 кг, с отделяемой нагрузкой. Теоретически это изделие может послужить некоторой базой для создания БРСД, но дальность 2250 км тут выглядит явно завышенной, все же это аэробаллистическая ракета, с земли все будет совсем иначе. К тому же конкретно эта модификация летала всего два раза, в 2013-2014 гг., то есть полного цикла испытаний изделие никак не проходило (впрочем, для мишени и требования иные). В общем, для создания искомой ракеты потребуется не меньше 7, а то и 10 лет, если говорить о готовом к развертыванию изделии. Наш ответ же будет, как не раз говорилось, а теперь и подтверждено на самом высшем в России уровне, "очень быстрым".
Что же до заявляемых возможностей создания БРСД с гиперзвуковой маневрирующей частью, то подобные "хотелки" совсем далеки пока от реальности. Дело в том, что у США с гиперзвуком пока дела идут плоховато, и до создания рабочего аэробаллистического гиперзвукового маневрирующего боевого оснащения (АГБО) даже для МБР или БРПЛ — еще очень далеко. А БРСД вряд ли будет обладать массой полезной нагрузки стратегических ракет. Не говоря уж о габаритах изделия. Наш "Авангард" 15Ю71 получился достаточно тяжелым и габаритным изделием (хотя и мощность заряда достаточно высока, если он, конечно, там один, а не несколько, доставляемых АГБО по очереди, например). А ведь это уже не первое и даже не второе поколение таких изделий в СССР и России. И габариты его таковы, что МБР 15А35-71 в своих "родных" ШПУ базироваться, как утверждают, не сможет, только в более крупных. Представьте себе подобное изделие на БРСД, ну, скажем, с габаритами "Искандера-переростка" или "Першинга"? То есть пока не будет не просто АГБО, а компактного изделия, заикаться о создании таких систем американцам рановато. Стремиться к этому они, конечно, будут. С другой стороны, планирующий блок без выхода на гиперзвуковые скорости создать куда реальнее, но и выживаемость его будет в разы ниже. Но и его тоже нужно создать еще, а это долго.
Хотя, конечно, создание подобной системы хотя бы можно себе представить в США, а вот заявляемая "стратегическая суперпушка" с дальностью в 1600 км — это уже, извините, по ведомству психиатрической медицины. Тем более что "безумного профессора" от артиллерии Джеральда Бюлля давно уже пристрелили израильские агенты. Хотя, конечно, начинал работы свои он в США, и, возможно, кто-то решил сдуть пыль со старых бумаг и улучшить свое материальное положение?
При этом не менее важным остается вопрос размещения. Европейские союзники Вашингтона, за исключением Британии, которая достаточно далеко от России, очень холодно отнеслись к намерению США выйти из Договора. Еще холоднее они отнесутся к тому, что в случае размещения даже неядерных РСМД попадут под прицел соответствующих средств с нашей стороны — это уже не в санкционные войны играть, все куда серьезнее. Поэтому добиться размещения таких ракет в Европе США будет нелегко. Разве что опереться на "новых натовцев" вроде Польши и Румынии? Национальным императивом у руководства этих государств является сделать так, чтобы американский хозяин им улыбнулся. Даже если для этого надо будет дом свой поджечь — подожгут. Но Польша и так находится под ударом "Искандеров" из России, и размещать там ПУ БРСД — не самый умный шаг, подобные носители стараются отодвинуть от воздействия средств противника как можно дальше, а не поставить ближе. В значительной части районов Польши они и вовсе могут при старте оказаться под возможным ударом противоракетных систем России на активном участке траектории, особенно после того, как в Калининградской области появится система С-500 (а она там рано или поздно непременно появится, скорее всего, куда раньше, чем у американцев появится БРСД). Румыния в этом плане интереснее, конечно.
С Азией и вовсе все сложно. На размещение ракет средней дальности Япония не шла даже в 80-е годы, не пойдет, скорее всего, и сейчас. То есть и Окинава тоже отпадает, скорее всего, хотя именно оттуда расстояние до китайского побережья — всего около 800 км, гипотетической БРСД в самый раз. О Южной Корее и говорить нечего, особенно в свете некоторого потепления отношений с Севером, им это совсем не нужно. Где еще разместить, чтобы Китаю навредить? Есть, конечно, американские владения (свободно ассоциированные территории) — Гуам, Тиниан, Сайпан. На Гуаме находится крупная военно-воздушная база, как известно. Но вот расстояние подвело — до китайского берега порядка 4,5-5 тыс. км. То есть почти на пределе для ракет средней дальности (5,5 тыс. км), и совершенно точно у США ракет именно этого уровня дальности не будет еще дольше, чем на 2250 км. К тому же бомбардировщики В-52Н с КР — частые гости на Гуаме и так. Поэтому вопрос, куда поставить такие ракеты, чтобы угрожать Китаю, остается еще более открытым, чем с Европой и Россией.
В общем, смысл битья горшков, уезда к маме и подачи заявления на развод именно сейчас, а не через 10 лет, остается по-прежнему мучительно неясен. Разве что хотели дать разгуляться на свободе русским? Тем более что сами же американские генералы признают, что для решения своих задач рамок ДРСМД им, в общем, хватало, и компенсировать отсутствие своих РСМД в значительной части случаев есть чем и так. В конце концов, наличие даже у РФ подобного оружия — проблема не для США, а для Европы, а размещение такого же оружия США в Европе лишь усилит угрозу для Европы со стороны России. Но политики в США не ищут не только легких, но и разумных путей, внезапно сорвавшись из договорного режима и начав новую жизнь с пустым чемоданом.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"