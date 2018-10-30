Западные эксперты увидели предпосылки к гражданской войне в США

По мнению британского историка, профессора Гарвардского университета Нила Фергюсона, в США может начаться новая гражданская война. Об этом он пишет в своей статье, опубликованной в The Sunday Times. Причиной такой войны могут стать следующие выборы президента, которые окончательно разделят американское общество.Учёный считает, что в последние годы в США появились определённые предпосылки к такому развитию событий. Об этом, в частности, говорят усиление внутренних противоречий, а также обострение «культурного конфликта».Фергюсон также отмечает, что уже давно положено начало своеобразной культурной гражданской войне на просторах американского сегмента Интернета. А приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс её только усиливают.Отправка по почте бомб Бараку Обаме, Хилари Клинтон, которые критикуют действия американского президента, также даёт основания говорить о большой вероятности новой гражданской войны в Соединённых Штатах, считает профессор.Высокий риск гражданской войны в стране отмечает и кандидат исторических наук Техасского университета Эмили Уэйлен. Сравнив сложившуюся ситуацию в США с Ливаном, где в 1975 году началась гражданская война, американский специалист нашла некоторые сходства.В частности, возглавляет США, по мнению Уэйлен, «хам», а у страны есть могущественные и ненадёжные союзники со своими собственными интересами и, фактически, «карикатурным неэффективным правительством». Да и политические силы Республиканской партии США во многом напоминают ливанские консервативные силы накануне гражданской войны. Демократическая партия, как и прогрессивная партия Ливана, «дезорганизована и децентрализована».