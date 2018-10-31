Букет Ангелы Меркель
Громкой новостью стало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на предстоящем в декабре партийном съезде. Это Меркель сказала на специально созванной пресс-конференции. Там же она объявила, что останется федеральным канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.
Провал в Гессене
Так отреагировала Меркель на итоги воскресных выборов в ландтаг земли Гессен, где христианские демократы смогли заручиться поддержкой лишь 27% избирателей. Это на 11 процентных пунктов меньше их результата, показанного на предыдущих выборах в местный земельный парламент.
За выборами в Гессене следила вся Германия. Она ждала там провала правящей ХДС (на это указывали все опросы общественного мнения) и связывала этот провал персонально с Ангелой Меркель. Ей немцы выкатили счёт за провальную миграционную политику, породившую целый букет внутренних проблем Германии.
Это недовольство проявилось ещё на прошлых осенних выборах в бундестаг. На них, как помним, ХДС показала худшие за последние семьдесят лет результаты. Чтобы сохраниться на четвёртый срок во власти, Ангела Меркель вынуждена была лавировать, погружая Германию в затяжной политический кризис.
Надо признать, четвёртый срок Меркель не задался с самого начала. Сорвались переговоры о создании правящей коалиции с партией «Зелёные» и свободными демократами. Мучительно формировалась коалиция с социал-демократами. Для этого пришлось пожертвовать некоторыми ключевыми постами в правительстве (например, министра финансов, министра иностранных дел и министра юстиции), которые отошли к СДПГ.
Меркель сделала ряд знаковых уступок и в коалиционном соглашении. В частности, согласилась на запрет генномодифицированных растений, ограничение экспорта вооружения, снижение налогов на физических лиц, отмену введённого в 1990 году «солидарного налога», с помощью которого богатые западные немцы финансировали земли бывшей ГДР, и т.д.
Уступки социал-демократам не добавили Ангеле Меркель популярности в собственной партии. Дальше – больше. Весной разразился скандал внутри христианского блока (ХДС/ХСС). Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (лидер баварского ХСС) потребовал от канцлера не пускать в Германию беженцев без документов, а также тех мигрантов, которые уже получили статус беженца в других странах Евросоюза.
Конфликт удалось погасить ценой новых уступок. Но тут случился конфуз в бундестаге. Неожиданно для Меркель её близкий соратник Фолькер Каудер не смог переизбраться на очередной срок на должность главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Эту фракцию Каудер возглавлял последние 13 лет и обеспечивал безоговорочную поддержку политики канцлера депутатами от консервативного блока.
Теперь ситуация кардинально изменилась. Не зря Ангела Меркель назвала итоги внутрифракционного голосования в бундестаге «поражением». Всем стало очевидно, что канцлер теряет поддержку в среде однопартийцев, прямо связывающих свои неудачи с провалами в политике кабинета Меркель.
Осень принесла ей новые проблемы. На земельных выборах в ландтаг Баварии партнёр ХДС по правящей коалиции – Христианско-социальный союз (ХСС) показал худший результат с 1950 года. Местные СМИ итоги голосования (ХСС набрал 37,2% голосов, потеряв 10,5% по сравнению с выборами 2013 года) назвали «провальной победой» и возложили за это ответственность тоже на непопулярную политику федерального правительства.
Эксперты назвали выборы в Баварии «тревожным звонком» Ангеле Меркель и предупредили, что ожидаемый наблюдателями провал христианских демократов в Гессене станет концом политической карьеры канцлера. Поскольку всем станет очевидно, что именно персона Меркель тянет сегодня вниз всю партию ХДС.
Пока Меркель цепляется за власть
Прогнозы экспертов шли дальше. Их мало волновали внутрипартийные проблемы христианских демократов. На повестку дня вышел вопрос о дееспособности всего кабинета министров, теряющего поддержку немцев с каждым новым опросом общественного мнения.
Итоги выборов в Гессене правящая верхушка христианских демократов долго обсуждала в закрытом режиме. В прессу ушла утечка, что Ангела Меркель уйдёт с поста председателя ХДС или, по крайней мере, не будет выставлять свою кандидатуру на декабрьском съезде партии. Позднее именно это решение подтвердила сама Меркель и признала, что потери ХДС в Гессене «объясняются негативным влиянием на настроения избирателей политики на федеральном уровне».
Новость вызвала противоречивую реакцию. Многие расценили неожиданный шаг Меркель (отказаться от поста председателя ХДС, но сохранить контроль над кабинетом министров) как попытку продлить свой политический век. Тем более, что ранее она утверждала: посты руководителя партии и канцлера ФРГ «должны находиться в одних руках».
Это отнюдь не открытие Ангелы Меркель, а многолетняя традиция Германии, при которой правящий кабинет возглавляет руководитель партии, победившей на выборах в бундестаг. В истории христианских демократов был довольно короткий период, когда это правило не соблюли.
Случилось это в шестидесятые годы. Популярный тогда в Германии многолетний канцер Конрад Аденауэр в силу преклонного возраста ушёл в отставку, но сохранил за собой пост председателя партии ХДС. Сменивший Аденауэра канцлер Людвиг Эрхард смог без опоры на партию продержаться на высоком посту только три года. Под давлением соратников по ХДС он вынужден был уйти в отставку.
Меж тем, Людвиг Эрхард в истории Германии был не какой-то проходной политической фигурой, а очень авторитетным человеком. В кабинете Аденауэра Эрхард полтора десятка лет возглавлял министерство экономики. Он заслужил себе славу «автора немецкого чуда», провел непопулярные реформы, которые сделали Германию одним из столпов западной либеральной экономики.
В благодарность за это немцы до конца его дней избирали Людвига Эрхарда депутатом бундестага. Удостоится ли такой чести Ангела Меркель, большой вопрос. Не случайно на уже упомянутой пресс-конференции она, как пишет DW, заявила, что «не будет выдвигать на следующих выборах свою кандидатуру в бундестаг, а после ухода из немецкой политики не будет стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза».
Одновременно с неприятностями на выборах в Гессене к Меркель пришла ещё одна знаковая новость. В воскресенье газета Bild опубликовала итоги опроса, проведенного (по заказу издания) социологическим институтом Emnid. Они показали запредельное падение рейтинга блока ХДС/ХСС.
Сейчас за него готовы проголосовать только 24 процента избирателей. С учётом падения до 15% популярности входящей в правящую коалицию СДПГ, кабинет Меркель теперь располагает поддержкой только 39% немцев. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ потеряла опору на большинство в немецком обществе, и вопрос об отставке канцлера приобрёл новую актуальность.
Вот как откликнулся на это председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. «Госпожа Меркель уходит не с того поста, – заявил в понедельник Линднер, комментируя решение Меркель уйти с поста руководителя ХДС. – Отказ Меркель от председательства в ХДС не сделает правительство стабильнее, а лишь замедлит угасание «большой коалиции».
Линднера быстро растиражировали ведущие немецкие СМИ. К СвДП сейчас особое внимание. Ведь именно свободные демократы сорвали прошлой осенью коалиционное соглашение между блоком ХДС/ХСС, партией «Зелёные» и СвДП. Линднер объяснил это тем, что «не удалось добиться общего видения будущего Германии».
Сегодня свободные демократы уже открыто говорят, что они готовы вернуться в коалицию, если ХДС/ХСС предложит другую кандидатуру канцлера. Христианский блок дозревает до такого шага. Ему совсем не с руки идти сейчас на новые выборы на фоне падающей популярности.
Нет надежды и на нынешних партнёров по коалиции. Социал-демократы падение рейтинга партии объясняют своим участием в непопулярном правительстве Меркель и уже активно обсуждают условия выхода из «большой коалиции». Словом, всё упирается в персону канцлера.
Без неё, как показывает резкий комментарий Кристиана Линднера, более-менее устойчивое правительство Германии можно сформировать даже на основе нынешнего состава бундестага, то есть без внеочередных выборов. Этот вариант вполне устроит основные политические силы ФРГ.
Правда, путь к нему непрост. Он лежит через отставку действующего правительства, через новые консультации по формированию коалиции, через ту политическую неопределённость, которую принято называть кризисом. Первое движение в этом направлении своим заявлением в понедельник сделала канцлер Ангела Меркель.
Провал в Гессене
Так отреагировала Меркель на итоги воскресных выборов в ландтаг земли Гессен, где христианские демократы смогли заручиться поддержкой лишь 27% избирателей. Это на 11 процентных пунктов меньше их результата, показанного на предыдущих выборах в местный земельный парламент.
За выборами в Гессене следила вся Германия. Она ждала там провала правящей ХДС (на это указывали все опросы общественного мнения) и связывала этот провал персонально с Ангелой Меркель. Ей немцы выкатили счёт за провальную миграционную политику, породившую целый букет внутренних проблем Германии.
Это недовольство проявилось ещё на прошлых осенних выборах в бундестаг. На них, как помним, ХДС показала худшие за последние семьдесят лет результаты. Чтобы сохраниться на четвёртый срок во власти, Ангела Меркель вынуждена была лавировать, погружая Германию в затяжной политический кризис.
Надо признать, четвёртый срок Меркель не задался с самого начала. Сорвались переговоры о создании правящей коалиции с партией «Зелёные» и свободными демократами. Мучительно формировалась коалиция с социал-демократами. Для этого пришлось пожертвовать некоторыми ключевыми постами в правительстве (например, министра финансов, министра иностранных дел и министра юстиции), которые отошли к СДПГ.
Меркель сделала ряд знаковых уступок и в коалиционном соглашении. В частности, согласилась на запрет генномодифицированных растений, ограничение экспорта вооружения, снижение налогов на физических лиц, отмену введённого в 1990 году «солидарного налога», с помощью которого богатые западные немцы финансировали земли бывшей ГДР, и т.д.
Уступки социал-демократам не добавили Ангеле Меркель популярности в собственной партии. Дальше – больше. Весной разразился скандал внутри христианского блока (ХДС/ХСС). Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (лидер баварского ХСС) потребовал от канцлера не пускать в Германию беженцев без документов, а также тех мигрантов, которые уже получили статус беженца в других странах Евросоюза.
Конфликт удалось погасить ценой новых уступок. Но тут случился конфуз в бундестаге. Неожиданно для Меркель её близкий соратник Фолькер Каудер не смог переизбраться на очередной срок на должность главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Эту фракцию Каудер возглавлял последние 13 лет и обеспечивал безоговорочную поддержку политики канцлера депутатами от консервативного блока.
Теперь ситуация кардинально изменилась. Не зря Ангела Меркель назвала итоги внутрифракционного голосования в бундестаге «поражением». Всем стало очевидно, что канцлер теряет поддержку в среде однопартийцев, прямо связывающих свои неудачи с провалами в политике кабинета Меркель.
Осень принесла ей новые проблемы. На земельных выборах в ландтаг Баварии партнёр ХДС по правящей коалиции – Христианско-социальный союз (ХСС) показал худший результат с 1950 года. Местные СМИ итоги голосования (ХСС набрал 37,2% голосов, потеряв 10,5% по сравнению с выборами 2013 года) назвали «провальной победой» и возложили за это ответственность тоже на непопулярную политику федерального правительства.
Эксперты назвали выборы в Баварии «тревожным звонком» Ангеле Меркель и предупредили, что ожидаемый наблюдателями провал христианских демократов в Гессене станет концом политической карьеры канцлера. Поскольку всем станет очевидно, что именно персона Меркель тянет сегодня вниз всю партию ХДС.
Пока Меркель цепляется за власть
Прогнозы экспертов шли дальше. Их мало волновали внутрипартийные проблемы христианских демократов. На повестку дня вышел вопрос о дееспособности всего кабинета министров, теряющего поддержку немцев с каждым новым опросом общественного мнения.
Итоги выборов в Гессене правящая верхушка христианских демократов долго обсуждала в закрытом режиме. В прессу ушла утечка, что Ангела Меркель уйдёт с поста председателя ХДС или, по крайней мере, не будет выставлять свою кандидатуру на декабрьском съезде партии. Позднее именно это решение подтвердила сама Меркель и признала, что потери ХДС в Гессене «объясняются негативным влиянием на настроения избирателей политики на федеральном уровне».
Новость вызвала противоречивую реакцию. Многие расценили неожиданный шаг Меркель (отказаться от поста председателя ХДС, но сохранить контроль над кабинетом министров) как попытку продлить свой политический век. Тем более, что ранее она утверждала: посты руководителя партии и канцлера ФРГ «должны находиться в одних руках».
Это отнюдь не открытие Ангелы Меркель, а многолетняя традиция Германии, при которой правящий кабинет возглавляет руководитель партии, победившей на выборах в бундестаг. В истории христианских демократов был довольно короткий период, когда это правило не соблюли.
Случилось это в шестидесятые годы. Популярный тогда в Германии многолетний канцер Конрад Аденауэр в силу преклонного возраста ушёл в отставку, но сохранил за собой пост председателя партии ХДС. Сменивший Аденауэра канцлер Людвиг Эрхард смог без опоры на партию продержаться на высоком посту только три года. Под давлением соратников по ХДС он вынужден был уйти в отставку.
Меж тем, Людвиг Эрхард в истории Германии был не какой-то проходной политической фигурой, а очень авторитетным человеком. В кабинете Аденауэра Эрхард полтора десятка лет возглавлял министерство экономики. Он заслужил себе славу «автора немецкого чуда», провел непопулярные реформы, которые сделали Германию одним из столпов западной либеральной экономики.
В благодарность за это немцы до конца его дней избирали Людвига Эрхарда депутатом бундестага. Удостоится ли такой чести Ангела Меркель, большой вопрос. Не случайно на уже упомянутой пресс-конференции она, как пишет DW, заявила, что «не будет выдвигать на следующих выборах свою кандидатуру в бундестаг, а после ухода из немецкой политики не будет стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза».
Одновременно с неприятностями на выборах в Гессене к Меркель пришла ещё одна знаковая новость. В воскресенье газета Bild опубликовала итоги опроса, проведенного (по заказу издания) социологическим институтом Emnid. Они показали запредельное падение рейтинга блока ХДС/ХСС.
Сейчас за него готовы проголосовать только 24 процента избирателей. С учётом падения до 15% популярности входящей в правящую коалицию СДПГ, кабинет Меркель теперь располагает поддержкой только 39% немцев. Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ потеряла опору на большинство в немецком обществе, и вопрос об отставке канцлера приобрёл новую актуальность.
Вот как откликнулся на это председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. «Госпожа Меркель уходит не с того поста, – заявил в понедельник Линднер, комментируя решение Меркель уйти с поста руководителя ХДС. – Отказ Меркель от председательства в ХДС не сделает правительство стабильнее, а лишь замедлит угасание «большой коалиции».
Линднера быстро растиражировали ведущие немецкие СМИ. К СвДП сейчас особое внимание. Ведь именно свободные демократы сорвали прошлой осенью коалиционное соглашение между блоком ХДС/ХСС, партией «Зелёные» и СвДП. Линднер объяснил это тем, что «не удалось добиться общего видения будущего Германии».
Сегодня свободные демократы уже открыто говорят, что они готовы вернуться в коалицию, если ХДС/ХСС предложит другую кандидатуру канцлера. Христианский блок дозревает до такого шага. Ему совсем не с руки идти сейчас на новые выборы на фоне падающей популярности.
Нет надежды и на нынешних партнёров по коалиции. Социал-демократы падение рейтинга партии объясняют своим участием в непопулярном правительстве Меркель и уже активно обсуждают условия выхода из «большой коалиции». Словом, всё упирается в персону канцлера.
Без неё, как показывает резкий комментарий Кристиана Линднера, более-менее устойчивое правительство Германии можно сформировать даже на основе нынешнего состава бундестага, то есть без внеочередных выборов. Этот вариант вполне устроит основные политические силы ФРГ.
Правда, путь к нему непрост. Он лежит через отставку действующего правительства, через новые консультации по формированию коалиции, через ту политическую неопределённость, которую принято называть кризисом. Первое движение в этом направлении своим заявлением в понедельник сделала канцлер Ангела Меркель.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com