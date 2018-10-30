Превратить Т-72 в танк-робот. Миссия выполнима?

В среде экспертов идёт активное обсуждение вопроса о создании робототехнического комплекса на базе танков советской разработки. В первую очередь обсуждается, если можно так выразиться, «идея по созданию альтернативы «Армате» при меньших затратах». Речь, в частности, идёт о возможности или невозможности превратить Т-72 в боевой беспилотник, а то и робот.Можно констатировать, что желание понятно, но вот по возможностям, связанным с выбором танка, вопросов немало. Чтобы превратить существующий танк в роботизированный комплекс, необходима его коренная модернизация. Модернизация должна касаться всех базовых элементов Т-72, что не сможет не сказаться на параметрах (включая ТТХ) боевой машины.Важнейшее направление для такого рода модернизации – комплекс управления танком, возможность дистанционного запуска двигателя и переключения передач с одновременным обменом информацией о работе всех систем. Кроме того, модернизация должна предусматривать дистанционное прицеливание, управление системами ведения огня. Также немаловажным аспектом для современного танка является его эффективность при выполнении боевой задачи в составе подразделения.В этой связи танк Т-72 необходимо начинять современной электроникой, которая бы позволяла решать все поставленные перед ним задачи в беспилотном варианте. А это не только система глобальной и инерционной навигации, трёхмерные электронные системы наблюдения - для оператора, но и защищённые каналы обмена информацией между оператором и боевой машиной. По понятным причинам, незащищённость каналов коммуникации (включая каналы передачи «картинки») может привести к тому, что танк станет лёгкой добычей для войск противника.Если все новшества реализовать для танка Т-72, то можно констатировать, что это будет уже совершенно другой танк. Разве что, облик, (и то - возможно), будет напоминать о первоначальной версии боевой машины.