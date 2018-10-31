Атака на Конгресс. Кто опередил американские выборы?

В США полным ходом идет подготовка промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Политики и журналисты, пытавшиеся снискать дешевую популярность за счет раздувания скандалов, предупреждали общественность об «угрозе российского вмешательства». И действительно, над демократией в Америке нависла смертельная опасность! Правда, удар произошел из абсолютно неожиданного направления.11 октября Facebook объявил об удалении из социальной сети 559 публичных страниц и 251 учетной записи, обвинив их владельцев в «спаме и скоординированном поведении».Чистили пользователей, обвиняемых в публикации «огромного количества контента... для привлечения трафика на свои сайты» с подозрительным «временем опережения выборов в США в среднесрочной перспективе».Администрация Facebook также признала, что ранее эта политика применялась против большого количества страниц и групп, созданных «для активизации политических дебатов».Другими словами, модераторы ресурса вмешиваются в политический процесс, в том числе в промежуточные выборы в 2018 году в США, во имя предотвращения вмешательства в политический процесс!Единственная нить, которая связывает всех жертв чисток, это их критическое отношение или оппонирование представителям истеблишмента.В определенном смысле ничего нового не произошло. Еще до того, как появились социальные медиа в Интернете, «старая гвардия» традиционных СМИ устанавливала узкие границы допустимого в вопросе свободы выражения мнения. Скажем, в эпоху холодной войны можно было бы возразить против обострения напряженности с Советским Союзом или таковую поддержать, но выступить против полного окончания конфронтации? Подобная точка зрения была бы расценена как просто безумие и не заслуживала бы внимания – и вряд ли вообще могла бы быть изложена на страницах крупных изданий.Интернет и социальные сети представляли угрозу для сложившейся системы. На самом деле, у них даже получилось. Но лишь на некоторое время. Теперь Facebook, Twitter и другие ресурсы сами превратились в часть истеблишмента, и они начинают функционировать соответствующим образом. Становится ясно, что эти компании уже все больше и больше являются продолжением государства в Интернете, а не субъектами частного сектора.Как могут американцы бороться с этой тенденцией? Можно, конечно, посмотреть, как будет развиваться следующее поколение социальных медиа и смогут ли они заменить Facebook и Twitter так же, как эти сети в свое время потеснили печатные и телевизионные ресурсы.