Лучше не станет: В Киеве выступили против выхода из договора об Азовском море
Нет смысла разрывать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря, поскольку этот шаг не добавит Украине новых возможностей, зато может привести к новому территориальному спору, передает РИА Новости заявление замглавы украинского МИД Елены Зеркаль.
Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник призвал аннулировать упомянутое соглашение с Россией.
Как отметила Зеркаль, продолжая настаивать на денонсации договора об Азовском море, украинские политики, в принципе, подтверждают позицию россиян в том, что он (договор) действует. При этом она обвинила Москву в ущемлении прав Украины как прибрежного государства.
Но с другой стороны, выход из соглашения не принесет Киеву каких-либо дополнительных прав, зато он может получить еще один территориальный спор «относительно делимитации Азовского моря».
В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал западные страны ввести санкции в отношении черноморских портов России.
По его словам, последние заявления Госдепа и Европарламента не были случайными – всё это результат работы украинских властей, сумевших «донести правду» до партнеров по антироссийской коалиции.
Очень надеюсь, что следующим их шагом станет введение санкций в отношении российских портов на Черном море, заявил Омелян.
Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС предусмотреть расширение антироссийских санкции на случай, если Москва продолжит нагнетать обстановку в Азовском море. Кроме того, парламентарии предложили исполнительным органам ЕС рассмотреть возможность введения должности «спецпосланника по Крыму и Донбассу».
Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне с 25 апреля текущего года 481 раз останавливали украинские суда для досмотра, из них 202 раза в Азовском море. По его мнению, все эти досмотры проводятся безосновательно.
Воронченко пообещал также, что украинский флот будет демонстрировать свое присутствие в определенных районах. Он сообщил, что в Азовском и Чёрном морях находятся «около 120 украинских кораблей и катеров», однако вооружение иметь лишь 36 из них, а «достаточное вооружение» – лишь 24.
Ранее народный депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник призвал аннулировать упомянутое соглашение с Россией.
Как отметила Зеркаль, продолжая настаивать на денонсации договора об Азовском море, украинские политики, в принципе, подтверждают позицию россиян в том, что он (договор) действует. При этом она обвинила Москву в ущемлении прав Украины как прибрежного государства.
Но с другой стороны, выход из соглашения не принесет Киеву каких-либо дополнительных прав, зато он может получить еще один территориальный спор «относительно делимитации Азовского моря».
В свою очередь министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал западные страны ввести санкции в отношении черноморских портов России.
По его словам, последние заявления Госдепа и Европарламента не были случайными – всё это результат работы украинских властей, сумевших «донести правду» до партнеров по антироссийской коалиции.
Очень надеюсь, что следующим их шагом станет введение санкций в отношении российских портов на Черном море, заявил Омелян.
Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС предусмотреть расширение антироссийских санкции на случай, если Москва продолжит нагнетать обстановку в Азовском море. Кроме того, парламентарии предложили исполнительным органам ЕС рассмотреть возможность введения должности «спецпосланника по Крыму и Донбассу».
Накануне командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что россияне с 25 апреля текущего года 481 раз останавливали украинские суда для досмотра, из них 202 раза в Азовском море. По его мнению, все эти досмотры проводятся безосновательно.
Воронченко пообещал также, что украинский флот будет демонстрировать свое присутствие в определенных районах. Он сообщил, что в Азовском и Чёрном морях находятся «около 120 украинских кораблей и катеров», однако вооружение иметь лишь 36 из них, а «достаточное вооружение» – лишь 24.
- Использованы фотографии:
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