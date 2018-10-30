Товарищ дастабон. Таджикистан меняет воинские звания
Таджикские партнёры продолжают попытки движения в сторону поисков идентичности. Власти страны уже приняли целый ряд мер, которые были официально объявлены как меры по поддержке национального языка и национальной культуры. Для «окультуривания», в частности, президент «потерял» окончание «ов» в своей фамилии, став Рахмоном. Видимо, это был существенный шаг вперёд для всей таджикской идентичности...
Тот же шаг был предусмотрен и для обычных граждан.
На этом фоне в Таджикистане был введён перечень имён, которыми граждане могут называть своих детей. Официально зарегистрировать малыша в органах ЗАГС республики можно, познакомившись со специальным изданием, носящим название «Реестр национальных имён».
Теперь официальный Душанбе решил, что нужны реформы и в воинских званиях. Для этого была сформирована целая группа учёных, которые заявляют, что, изучив труды Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов, составили перечень новых воинских званий для армии Республики Таджикистан и других силовых структур.
РИА Новости приводит заявление главы Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахима Зулфониена.
Судя по этому списку, в текстах Сасанидов и Саманидов не нашлось аналогов для современных званий "лейтенант", "майор" и "генерал", но, надо полагать, у профильной комиссии учёных Таджикистана, всё ещё впереди, и предложения по переименованию этих званий тоже будут внесены. Да и с обращением "товарищ" теперь тоже "не всё так однозначно".
Если меняют воинские звания, то следующим этапом, судя по всему, должна стать и смена звёзд на погонах. Какие варианты будут предложены здесь: миниатюрные изображения отца нации Эмомали Рахмона?
Тот же шаг был предусмотрен и для обычных граждан.
На этом фоне в Таджикистане был введён перечень имён, которыми граждане могут называть своих детей. Официально зарегистрировать малыша в органах ЗАГС республики можно, познакомившись со специальным изданием, носящим название «Реестр национальных имён».
Теперь официальный Душанбе решил, что нужны реформы и в воинских званиях. Для этого была сформирована целая группа учёных, которые заявляют, что, изучив труды Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов, составили перечень новых воинских званий для армии Республики Таджикистан и других силовых структур.
РИА Новости приводит заявление главы Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Абдурахима Зулфониена.
Специалисты уже предложили таджикские названия воинских званий: ефрейтор – радабон, младший сержант – даставар, сержант – дастаер, старший сержант – дастабон, старшина – сардаста, капитан – садавар, подполковник – лашкарер, полковник – сарлашкар.
Министр обороны "генерал-сарлашкар" Шерали Мирзо
Судя по этому списку, в текстах Сасанидов и Саманидов не нашлось аналогов для современных званий "лейтенант", "майор" и "генерал", но, надо полагать, у профильной комиссии учёных Таджикистана, всё ещё впереди, и предложения по переименованию этих званий тоже будут внесены. Да и с обращением "товарищ" теперь тоже "не всё так однозначно".
Если меняют воинские звания, то следующим этапом, судя по всему, должна стать и смена звёзд на погонах. Какие варианты будут предложены здесь: миниатюрные изображения отца нации Эмомали Рахмона?
- Использованы фотографии:
- Минобороны Таджикистана