Активисты «Белых касок» приступили к съёмкам постановочной химатаки
Члены организации «Белые каски» приступили к съемкам постановочной провокации с химическим оружием, среди «актеров» – неизвестные местным жителям люди, передает РИА Новости сообщение руководителя российского Центра по примирению сторон в Сирии Владимира Савченко.
По его словам, согласно сценарию, боевики на линии соприкосновения близ населенного пункта Мареа спровоцируют ответный огонь правительственных войск, затем на подконтрольной джихадистам территории инсценируют обстрел снарядами, начиненными отравляющими веществами.
После этого мировой общественности предъявят новых жертв «химического оружия», примененного сирийской армией, сказал Савченко.
Он добавил, что российские военнослужащие внимательно отслеживают обстановку в данном районе и будут своевременно информировать общественность о развитии событий. Генерал также призвал лидеров незаконных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
Между тем в штабе западной коалиции отвергли обвинения Дамаска в применении боеприпасов с белым фосфором при авиаударе по сирийскому городу Хаджин на востоке САР.
Это полная ложь, заявил представитель коалиции полковник Райан.
В свою очередь агентство SANA сообщило об обнаружении сирийскими военными в провинции Кунейтра большого количества оружия и медицинских препаратов, в том числе американского и израильского производства. Террористы под натиском правительственных войск покинули провинцию во второй половине августа.
Среди найденного – большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, в том числе снарядов, минометы, аппаратура связи, беспилотник, взрывные устройства, а также грузовики и легковые машины.
По его словам, согласно сценарию, боевики на линии соприкосновения близ населенного пункта Мареа спровоцируют ответный огонь правительственных войск, затем на подконтрольной джихадистам территории инсценируют обстрел снарядами, начиненными отравляющими веществами.
После этого мировой общественности предъявят новых жертв «химического оружия», примененного сирийской армией, сказал Савченко.
Он добавил, что российские военнослужащие внимательно отслеживают обстановку в данном районе и будут своевременно информировать общественность о развитии событий. Генерал также призвал лидеров незаконных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.
Между тем в штабе западной коалиции отвергли обвинения Дамаска в применении боеприпасов с белым фосфором при авиаударе по сирийскому городу Хаджин на востоке САР.
Это полная ложь, заявил представитель коалиции полковник Райан.
В свою очередь агентство SANA сообщило об обнаружении сирийскими военными в провинции Кунейтра большого количества оружия и медицинских препаратов, в том числе американского и израильского производства. Террористы под натиском правительственных войск покинули провинцию во второй половине августа.
Среди найденного – большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, в том числе снарядов, минометы, аппаратура связи, беспилотник, взрывные устройства, а также грузовики и легковые машины.
- Использованы фотографии:
- Support Syria Civil Defence, www.sana.sy