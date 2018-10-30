Лондон выделил ещё 1 млрд фунтов на сдерживание РФ. «Dreadnought» в доле

Мы оказываем поддержку вооружённым силам на сумму в 1 млрд фунтов – дополнительно. Это необходимо для совершенствования системы противостояния киберугрозам, а также для поддержки противолодочных операций.

Накануне в Британии было принято решение об увеличении военного бюджета Соединённого королевства на 1 млрд фунтов стерлингов (почти 1,3 млрд в долларовом эквиваленте). В казначействе главного военного ведомства страны заявлено, что эти средства пойдут на развитие «стратегических программ». Так, заявлено, что дофинансирование понадобилось, в частности, для совершенствования программы «по сдерживанию подводных лодок иностранных держав». При учёте того, что в последнее время в Лондоне нагнетается антироссийская истерия, речь идёт о «сдерживании» именно российских субмарин.В самой Британии новость об увеличении военного бюджета на миллиард фунтов далеко не все встретили с воодушевлением. В частности, отмечается, что Британия попала в «воронку» гонки вооружений, причём в таком формате, что за ней гнаться ещё и не собираются. Британские эксперты отмечают, что риторика действующего правительства о необходимости сдерживать подводный флот России и раздувать при этом военный бюджет напоминает паранойю. В то же время «паранойя» Терезы Мэй и её кабмина объяснима: отвлечь внимание от процедуры по выходу из состава Евросоюза.Бывший министр обороны Британии, а сегодня – канцлер казначейства военного ведомства – Филип Хэммонд по время выступления перед парламентом:Также Хэммонд добавил, что часть средств пойдёт на поддержание темпов программы «Dreadnought». Это атомные субмарины с головной ПЛ «Successor». Программа должна реализоваться к 2028 году (таковы планы Минобороны Соединённого королевства). Первая резка металла для «Successor» состоялась около 2-х лет назад.Если Хэммонд заявил о выделении дополнительных средств на сохранение темпов реализации этого проекта, то значит ли это, что темпы стали падать?