Рецепт выживания России от Сергея Караганова
В программе «Право знать!» Дмитрия Куликова от 27 октября выступил почётный председатель Совета по внешней политике, аналитик Сергей Караганов, как всегда, впечатляюще. Так и хочется спросить ответственных лиц: почему он у нас один такой, где другие такие?..
Ничего особенного Караганов не сказал, но всё дело в нюансах, как он говорит даже об очевидных вещах, например, что мир теряет чувство самосохранения, а ведь уровень вооружений и политической безответственности зашкаливают. И становится понятно, почему у Путина вырвалась на Валдайском клубе: «Просто сдохнете…»
Осыпается старый мир с его системами безопасности, контроля и уже политической этики, образующийся вакуум заполняют хаос и паника, и уже отчаяние, которое Караганов видит в скандальном противостоянии президента Трампа и демократов-неоконов в Америке. Кстати, выиграет, по его мнению, Дональд Трамп, потому что «демократические» экстремисты именно в отчаянии и дошли уже до маразма в своих обвинениях Трампа, теперь косвенно обвиняют в бомбах в посылках. Отчаяние – плохой союзник и советчик. В то время как Дональд Трамп строит «американскую крепость», и этим реально усиливает Америку.
В смертельной борьбе Трампа с неоконами России досталась роль пугала, такова сегодня фарсовая политическая культура США, измельчала до пугала. И за ними мир вступил в полосу хаоса, с этим ничего не поделаешь. Положительное в этом одно: Америка не сможет вернуть себе былого военного превосходства в мире. Рецепт выживания в таком мире у Караганова один: «Совершенствовать ядерное оружие сдерживания России, чтобы даже не дёрнулись».
Здесь нужно бы конкретизировать, что в хаос обрушилась политическая мировая демократия: за что боролась, на то и напоролась, как ранее коммунизм со своей политикой «роста всемерного благосостояния советских людей». Сегодня проваливается «политика всемерного благосостояния» мировой демократии. Что-то в этой «консерватории» просто не работает.
В этой связи эксперты в студии объясняют нам, что люди голосуют на выборах не за лучших, а за себе подобных, психология вот диктует… Но дело представляется ещё хуже: люди голосуют за наиболее красноречивых демагогов, и получается на выходе демагогическая демократия, власть демагогов, которая и обращает всё в хаос. Об этом предупреждал ещё знаток древнегреческой демократии философ Платон и другие греки, что демократия – это власть демагогов, прикрывающихся благими адовыми намерениями.
Всё тонет сегодня в демагогии, «демократический» мир очень напоминает Древнюю Грецию последних времён, в свете последних культурных достижений в сфере гомосексуальности и трансгендерности, кроме последних островов «авторитаризма», из последних сил цепляющихся за здравый смысл…
Это не только лирическое отступление от темы: наиболее крупным островом «авторитаризма», с большой традиционной и восточной культурной традицией является Китай, поэтому США объявляют сегодня Китай своим врагом номер один, а не только по экономическим причинам. Россия культурно значительно ближе Америке и Западу, поэтому демагогические элиты Запада, в том числе и Дональд Трамп, видят в России меньшее зло, врага номер два. И помощник Трампа Джон Болтон, посетив Москву, вдруг озаботился безопасностью России от китайских ракет средней дальности, которые «направлены прямо в её сердце».
Сергей Караганов отмечает, что Китай для нас сегодня, по крайней мере, полусоюзник, и точно не противник. Дело в том, что он не любит в принципе «союзников»: они всегда слишком дорогие и ненадёжные, СССР надорвался во многом из-за своих «союзников». Вот у США много союзников, и что? Очень большие расходы, от которых Трамп не знает, как избавиться.
Россия поставляет сегодня миру, и в том числе Китаю, ядерную и противовоздушную безопасность, поставками С-300/400, поворачивается экономически всё больше на Восток, и надеется на мудрость Китая, что он не станет пробовать себя в роли нового мирового гегемона. Основания для этого есть.
Выходя из ДРСМД, а затем, очевидно, и из СНВ-3, Америка, по мнению Караганова, готовится к переговорам по новому договору с Россией по ОСВ, который бы распространялся и на новейшие стратегические вооружения России. «США и Трамп обязательно предложат России переговоры, чтобы узнать что-нибудь о наших вооружениях, однако нужен ли России новый договор с США по ОСВ?» — поставил вопрос наш аналитик. Принцип «положительной амбивалентности», когда США не будут вообще знать, сколько у нас гиперзвуковых ракет, особенно учитывая их отношение к подписанным договорам, настаивает на обратном. В этом и может заключаться наш асимметричный ответ.
Были и «украинские» вопросы, и ответы Караганова на них были неутешительные. Не с кем сегодня Путину разговаривать на Украине, и непонятно, когда эта ситуация изменится. «Украина стала разменной картой», и «находится в чудовищном положении», миллионы людей уезжают из страны в поисках работы и нормальной жизни. И ничего с этим не поделаешь в обозримой перспективе…
Есть и хорошие новости от Сергея Караганова: российские спецслужбы работают достаточно хорошо, чтобы мы чувствовали себя в целом в безопасности от поползновений мирового терроризма и западных спецслужб.
Ничего особенного Караганов не сказал, но всё дело в нюансах, как он говорит даже об очевидных вещах, например, что мир теряет чувство самосохранения, а ведь уровень вооружений и политической безответственности зашкаливают. И становится понятно, почему у Путина вырвалась на Валдайском клубе: «Просто сдохнете…»
Осыпается старый мир с его системами безопасности, контроля и уже политической этики, образующийся вакуум заполняют хаос и паника, и уже отчаяние, которое Караганов видит в скандальном противостоянии президента Трампа и демократов-неоконов в Америке. Кстати, выиграет, по его мнению, Дональд Трамп, потому что «демократические» экстремисты именно в отчаянии и дошли уже до маразма в своих обвинениях Трампа, теперь косвенно обвиняют в бомбах в посылках. Отчаяние – плохой союзник и советчик. В то время как Дональд Трамп строит «американскую крепость», и этим реально усиливает Америку.
В смертельной борьбе Трампа с неоконами России досталась роль пугала, такова сегодня фарсовая политическая культура США, измельчала до пугала. И за ними мир вступил в полосу хаоса, с этим ничего не поделаешь. Положительное в этом одно: Америка не сможет вернуть себе былого военного превосходства в мире. Рецепт выживания в таком мире у Караганова один: «Совершенствовать ядерное оружие сдерживания России, чтобы даже не дёрнулись».
Здесь нужно бы конкретизировать, что в хаос обрушилась политическая мировая демократия: за что боролась, на то и напоролась, как ранее коммунизм со своей политикой «роста всемерного благосостояния советских людей». Сегодня проваливается «политика всемерного благосостояния» мировой демократии. Что-то в этой «консерватории» просто не работает.
В этой связи эксперты в студии объясняют нам, что люди голосуют на выборах не за лучших, а за себе подобных, психология вот диктует… Но дело представляется ещё хуже: люди голосуют за наиболее красноречивых демагогов, и получается на выходе демагогическая демократия, власть демагогов, которая и обращает всё в хаос. Об этом предупреждал ещё знаток древнегреческой демократии философ Платон и другие греки, что демократия – это власть демагогов, прикрывающихся благими адовыми намерениями.
Всё тонет сегодня в демагогии, «демократический» мир очень напоминает Древнюю Грецию последних времён, в свете последних культурных достижений в сфере гомосексуальности и трансгендерности, кроме последних островов «авторитаризма», из последних сил цепляющихся за здравый смысл…
Это не только лирическое отступление от темы: наиболее крупным островом «авторитаризма», с большой традиционной и восточной культурной традицией является Китай, поэтому США объявляют сегодня Китай своим врагом номер один, а не только по экономическим причинам. Россия культурно значительно ближе Америке и Западу, поэтому демагогические элиты Запада, в том числе и Дональд Трамп, видят в России меньшее зло, врага номер два. И помощник Трампа Джон Болтон, посетив Москву, вдруг озаботился безопасностью России от китайских ракет средней дальности, которые «направлены прямо в её сердце».
Сергей Караганов отмечает, что Китай для нас сегодня, по крайней мере, полусоюзник, и точно не противник. Дело в том, что он не любит в принципе «союзников»: они всегда слишком дорогие и ненадёжные, СССР надорвался во многом из-за своих «союзников». Вот у США много союзников, и что? Очень большие расходы, от которых Трамп не знает, как избавиться.
Россия поставляет сегодня миру, и в том числе Китаю, ядерную и противовоздушную безопасность, поставками С-300/400, поворачивается экономически всё больше на Восток, и надеется на мудрость Китая, что он не станет пробовать себя в роли нового мирового гегемона. Основания для этого есть.
Выходя из ДРСМД, а затем, очевидно, и из СНВ-3, Америка, по мнению Караганова, готовится к переговорам по новому договору с Россией по ОСВ, который бы распространялся и на новейшие стратегические вооружения России. «США и Трамп обязательно предложат России переговоры, чтобы узнать что-нибудь о наших вооружениях, однако нужен ли России новый договор с США по ОСВ?» — поставил вопрос наш аналитик. Принцип «положительной амбивалентности», когда США не будут вообще знать, сколько у нас гиперзвуковых ракет, особенно учитывая их отношение к подписанным договорам, настаивает на обратном. В этом и может заключаться наш асимметричный ответ.
Были и «украинские» вопросы, и ответы Караганова на них были неутешительные. Не с кем сегодня Путину разговаривать на Украине, и непонятно, когда эта ситуация изменится. «Украина стала разменной картой», и «находится в чудовищном положении», миллионы людей уезжают из страны в поисках работы и нормальной жизни. И ничего с этим не поделаешь в обозримой перспективе…
Есть и хорошие новости от Сергея Караганова: российские спецслужбы работают достаточно хорошо, чтобы мы чувствовали себя в целом в безопасности от поползновений мирового терроризма и западных спецслужб.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- ТВЦ (видеокадр)