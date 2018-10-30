Подробности инцидента с ПД-50. О реальных повреждениях ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
Поступают подробности инцидента с плавдоком ПД-50 в Мурманской области. Напомним, что ранее пришли сообщения о том, что плавучий док, в котором осуществлялся ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», затонул в ходе выполнения работ на 82-м судоремонтном заводе в посёлке Росляково. Нештатная ситуация возникла в результате перебоев с электроснабжение ремонтной площадки.
На самом деле, с проблемами электроснабжения столкнулся не только 82-й судоремонтный завод, но фактически и весь Мурманск. В результате разгула стихии, вызвавшей налипание мокрого снега и образование наледи на линиях электропередач, произошли многочисленные обрывы. В частности, повреждены транзитные ЛЭП с напряжением 150 кВ.
В момент повреждения ЛЭП произошёл скачок напряжения, вызвавший аварийное отключение насосов на плавдоке. В этот момент вода хлынула в отсеки ПД-50, что и привело к быстрому затоплению.
Нарушения подачи электроэнергии приводили к возникновению нештатных ситуаций практически по всему городу.
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» на данный момент отбуксирован на СРЗ-35, где проведены необходимые швартовочные работы.
При затоплении плавдока ПД-50 четыре рабочих пострадали. Один из них находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. По информации региональных СМИ, один рабочий числится пропавшим без вести.
Представитель Центра судоремонта «Звездочка» в интервью ТАСС заявил, что инцидент с ПД-50 "не должен повлиять на ход ремонтных работ авианесущего крейсера".
Но если первоначально появилась информация о том, что "Адмирал Кузнецов" никаких повреждений не получил, то теперь данные другие: при падении башенного крана повреждена палуба и корпус ТАВКР.
О том, какие меры собираются предпринимать по ПД-50, пока не сообщается.
Между тем, возникает вопрос по отсутствию источников электроэнергии на оборонном предприятии на случай возникновения аварийной ситуации. Если они есть, то почему произошёл тот самый сбой в работе насосов?
ТАВКР в 2012 году
На самом деле, с проблемами электроснабжения столкнулся не только 82-й судоремонтный завод, но фактически и весь Мурманск. В результате разгула стихии, вызвавшей налипание мокрого снега и образование наледи на линиях электропередач, произошли многочисленные обрывы. В частности, повреждены транзитные ЛЭП с напряжением 150 кВ.
В момент повреждения ЛЭП произошёл скачок напряжения, вызвавший аварийное отключение насосов на плавдоке. В этот момент вода хлынула в отсеки ПД-50, что и привело к быстрому затоплению.
Нарушения подачи электроэнергии приводили к возникновению нештатных ситуаций практически по всему городу.
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» на данный момент отбуксирован на СРЗ-35, где проведены необходимые швартовочные работы.
При затоплении плавдока ПД-50 четыре рабочих пострадали. Один из них находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировано проникающее ранение брюшной полости. По информации региональных СМИ, один рабочий числится пропавшим без вести.
Представитель Центра судоремонта «Звездочка» в интервью ТАСС заявил, что инцидент с ПД-50 "не должен повлиять на ход ремонтных работ авианесущего крейсера".
Но если первоначально появилась информация о том, что "Адмирал Кузнецов" никаких повреждений не получил, то теперь данные другие: при падении башенного крана повреждена палуба и корпус ТАВКР.
О том, какие меры собираются предпринимать по ПД-50, пока не сообщается.
Между тем, возникает вопрос по отсутствию источников электроэнергии на оборонном предприятии на случай возникновения аварийной ситуации. Если они есть, то почему произошёл тот самый сбой в работе насосов?
- Использованы фотографии:
- Википедия/И.Руденко