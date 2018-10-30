Новости

Водолазы ТОФ совершили рекордное погружение

12
Специалисты ТОФ, НИИ спасания и подводных технологий ВМФ и отдельного экспедиционного отряда водолазов совершили погружение в водолазном комплексе на глубину 416 метров с выходом на грунт, сообщает пресс-служба Восточного округа.




Погружение осуществлено на глубоководном полигоне в Японском море с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» после длительного пребывания в барокамере. Спуск на такую глубину совершен впервые в истории ВМФ РФ.

Сообщается, что водолазы в течение 3 дней под наблюдением специалистов проходили компрессию в барокамерах, а затем при помощи водолазного комплекса ГВК-450 погрузились на глубину, где обследовали дно и развернули флаг России, а также провели тренировку по присоединению к макету эпроновской выгородки «аварийной» подлодки шлангов подачи воздуха.

Водолазы, осуществившие выход на грунт на глубине 416 м, в прошлом году уже принимали участие в погружении на 317 м.

В пресс-службе добавили, что самочувствие участников глубоководного погружения удовлетворительное. В настоящее время они проходят процесс декомпрессии. Предполагается, что в барокамере они останутся до 18 ноября.

Напомним, судно «Игорь Белоусов» прибыло на Тихоокеанский флот летом 2016 года. На его боту находится глубоководный комплекс ГВК-450, который, по расчетам разработчиков, позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 м и поднять на поверхность моряков с аварийной лодки, обеспечивая процесс декомпрессии в барокамерах одновременно для 60 человек.
Использованы фотографии:
bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко
Мы в Яндекс Дзен
Водолазы ТОФ установили рекорд по глубине погружения
Спасательное судно «Игорь Белоусов» вышло на завершающий этап заводских ходовых испытаний
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти