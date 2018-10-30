Водолазы ТОФ совершили рекордное погружение
Специалисты ТОФ, НИИ спасания и подводных технологий ВМФ и отдельного экспедиционного отряда водолазов совершили погружение в водолазном комплексе на глубину 416 метров с выходом на грунт, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Погружение осуществлено на глубоководном полигоне в Японском море с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» после длительного пребывания в барокамере. Спуск на такую глубину совершен впервые в истории ВМФ РФ.
Сообщается, что водолазы в течение 3 дней под наблюдением специалистов проходили компрессию в барокамерах, а затем при помощи водолазного комплекса ГВК-450 погрузились на глубину, где обследовали дно и развернули флаг России, а также провели тренировку по присоединению к макету эпроновской выгородки «аварийной» подлодки шлангов подачи воздуха.
Водолазы, осуществившие выход на грунт на глубине 416 м, в прошлом году уже принимали участие в погружении на 317 м.
В пресс-службе добавили, что самочувствие участников глубоководного погружения удовлетворительное. В настоящее время они проходят процесс декомпрессии. Предполагается, что в барокамере они останутся до 18 ноября.
Напомним, судно «Игорь Белоусов» прибыло на Тихоокеанский флот летом 2016 года. На его боту находится глубоководный комплекс ГВК-450, который, по расчетам разработчиков, позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 м и поднять на поверхность моряков с аварийной лодки, обеспечивая процесс декомпрессии в барокамерах одновременно для 60 человек.
Погружение осуществлено на глубоководном полигоне в Японском море с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» после длительного пребывания в барокамере. Спуск на такую глубину совершен впервые в истории ВМФ РФ.
Сообщается, что водолазы в течение 3 дней под наблюдением специалистов проходили компрессию в барокамерах, а затем при помощи водолазного комплекса ГВК-450 погрузились на глубину, где обследовали дно и развернули флаг России, а также провели тренировку по присоединению к макету эпроновской выгородки «аварийной» подлодки шлангов подачи воздуха.
Водолазы, осуществившие выход на грунт на глубине 416 м, в прошлом году уже принимали участие в погружении на 317 м.
В пресс-службе добавили, что самочувствие участников глубоководного погружения удовлетворительное. В настоящее время они проходят процесс декомпрессии. Предполагается, что в барокамере они останутся до 18 ноября.
Напомним, судно «Игорь Белоусов» прибыло на Тихоокеанский флот летом 2016 года. На его боту находится глубоководный комплекс ГВК-450, который, по расчетам разработчиков, позволяет водолазам погрузиться на глубину до 450 м и поднять на поверхность моряков с аварийной лодки, обеспечивая процесс декомпрессии в барокамерах одновременно для 60 человек.
- Использованы фотографии:
- bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко