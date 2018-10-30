Порошенко вспомнил о «неравных боях с войсками НКВД»

Сегодня доблестные наследники героев Второй мировой и украинской освободительной борьбы дают решительный отпор новоявленным российским агрессорам и их приспешникам на востоке страны,

Украинский президент Петр Порошенко в своем поздравлении по случаю годовщины изгнания с территории страны немецко-фашистских захватчиков рассказал о «воинах УПА» (организация запрещена в РФ), которые «гибли в неравных боях» с НКВД.По словам Порошенко, Украина в той трагедии имеет «свой особый, жертвенный счет бесчисленных человеческих потерь». По разным оценкам, страна заплатила за победу жизнями «от восьми до десяти миллионов» человек, добавил он.Однако украинцы продолжали гибнуть и после воцарения долгожданного мира, заявил президент.Так, «воины УПА оказали отчаянное сопротивление сталинскому режиму, погибая в неравных боях с войсками НКВД», сказал Порошенко, отметив личное мужество и неодолимую силу духа «патриотов».По его словам, на таких примерах воспитаны «современные патриоты – защитники Украины».завил Порошенко.Отметим, украинские власти в последние годы проводят масштабную кампанию по героизации нацистских коллаборационистов и пересмотру истории. Ранее Верховная рада приняла закон о признании членов УПА борцами за независимость Украины, предоставив дожившим до настоящего времени националистам социальные гарантии.