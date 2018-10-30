Масштабное задержание в Татарстане: ФСБ "накрыла" ячейку "ИГ"
Федеральная служба безопасности России разоблачила очередную законспирированную террористическую ячейку, связанную с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Задержание членов ячейки прошло на территории Татарстана, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Согласно опубликованной в пресс-релизе информации, сотрудники ФСБ, совместно с МВД и Росгвардией, провели спецоперацию на территории Татарстана, в ходе которой удалось задержать членов глубоко законспирированной террористической организации, связанной с "Исламским государством", которые готовили "ряд резонансных акций" на территории России.
Как пояснили в ЦОС, один из участников группы был задержан с поличным в Набережных Челнах во время изъятия оружия из схрона, одновременно с этим были проведены задержания еще шести активных членов ячейки, а также 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе проведенных обысков в местах проживания террористов были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика "Исламского государства".
В ФСБ отметили, что лидером ячейки состоял житель Набережных Челнов ранее уже судимый за пропаганду идей "Исламского государства", который вместе со своими "подельниками" после совершения "резонансных акций" собирался покинуть Россию и присоединиться к боевикам ИГ в Сирии.
Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Согласно опубликованной в пресс-релизе информации, сотрудники ФСБ, совместно с МВД и Росгвардией, провели спецоперацию на территории Татарстана, в ходе которой удалось задержать членов глубоко законспирированной террористической организации, связанной с "Исламским государством", которые готовили "ряд резонансных акций" на территории России.
Как пояснили в ЦОС, один из участников группы был задержан с поличным в Набережных Челнах во время изъятия оружия из схрона, одновременно с этим были проведены задержания еще шести активных членов ячейки, а также 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе проведенных обысков в местах проживания террористов были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистская литература и атрибутика "Исламского государства".
В ФСБ отметили, что лидером ячейки состоял житель Набережных Челнов ранее уже судимый за пропаганду идей "Исламского государства", который вместе со своими "подельниками" после совершения "резонансных акций" собирался покинуть Россию и присоединиться к боевикам ИГ в Сирии.
Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/