Японцы положили глаз на Транссиб?
Для улучшения логистической схемы экспорта товаров в Европу и обратного импорта японские бизнесмены рассчитывают перевозить товары по российской Транссибирской железнодорожной магистрали. Такая возможность обсуждалась во Владивостоке на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии. На ней вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси предложил транспортный маршрут, который бы задействовал одновременно Транссиб и паромную переправу Россия – Япония - Южная Корея.
Все составляющие такого нового маршрута, который будет действовать как новый интернациональный транспортный коридор, в принципе, уже есть: паромная линия DBS из Владивостока через южнокорейский Донгхэ в японский Сакаиминато работает давно. Осталось в неё интегрировать проезд по китайской области Цзилинь и, возможно, по территории Монголии.
В тестовом режиме японцы уже сделали несколько попыток обкатать новую логистическую схему перевозки грузов из Страны восходящего солнца на европейский материк. Весной этого года паром прибыл в дальневосточный порт Зарубино, а оттуда доставил груз в Китай, что существенно сократило время доставки, правда, при этом надо доработать механизмы «бесшовного» пересечения государственных границ нескольких государств.
Ранее в японских СМИ проходила информация о том, что Россия и Япония планируют более плотно использовать Транссиб для развития альтернативного наземного транспортного коридора между двумя государствами. На данный момент транспортировка товаров между Москвой и Токио идёт морем или воздухом. При этом морские перевозки занимают порядка двух месяцев, тогда как воздушная транспортировка грузов неоправданно дорогая.
Использование в этой транспортной логистике Транссиба сократит длительность перевозки до месяца и приведет к снижению затрат компаний-перевозчиков почти вдвое, что, действительно, экономически выгодно и для японского бизнеса, и для российских железнодорожников.
Все составляющие такого нового маршрута, который будет действовать как новый интернациональный транспортный коридор, в принципе, уже есть: паромная линия DBS из Владивостока через южнокорейский Донгхэ в японский Сакаиминато работает давно. Осталось в неё интегрировать проезд по китайской области Цзилинь и, возможно, по территории Монголии.
В тестовом режиме японцы уже сделали несколько попыток обкатать новую логистическую схему перевозки грузов из Страны восходящего солнца на европейский материк. Весной этого года паром прибыл в дальневосточный порт Зарубино, а оттуда доставил груз в Китай, что существенно сократило время доставки, правда, при этом надо доработать механизмы «бесшовного» пересечения государственных границ нескольких государств.
Ранее в японских СМИ проходила информация о том, что Россия и Япония планируют более плотно использовать Транссиб для развития альтернативного наземного транспортного коридора между двумя государствами. На данный момент транспортировка товаров между Москвой и Токио идёт морем или воздухом. При этом морские перевозки занимают порядка двух месяцев, тогда как воздушная транспортировка грузов неоправданно дорогая.
Использование в этой транспортной логистике Транссиба сократит длительность перевозки до месяца и приведет к снижению затрат компаний-перевозчиков почти вдвое, что, действительно, экономически выгодно и для японского бизнеса, и для российских железнодорожников.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- http://visual.rzd.ru/photobank/