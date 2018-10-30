Японцы положили глаз на Транссиб?

Для улучшения логистической схемы экспорта товаров в Европу и обратного импорта японские бизнесмены рассчитывают перевозить товары по российской Транссибирской железнодорожной магистрали. Такая возможность обсуждалась во Владивостоке на конференции губернаторов стран Северо-Восточной Азии. На ней вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси предложил транспортный маршрут, который бы задействовал одновременно Транссиб и паромную переправу Россия – Япония - Южная Корея.Все составляющие такого нового маршрута, который будет действовать как новый интернациональный транспортный коридор, в принципе, уже есть: паромная линия DBS из Владивостока через южнокорейский Донгхэ в японский Сакаиминато работает давно. Осталось в неё интегрировать проезд по китайской области Цзилинь и, возможно, по территории Монголии.В тестовом режиме японцы уже сделали несколько попыток обкатать новую логистическую схему перевозки грузов из Страны восходящего солнца на европейский материк. Весной этого года паром прибыл в дальневосточный порт Зарубино, а оттуда доставил груз в Китай, что существенно сократило время доставки, правда, при этом надо доработать механизмы «бесшовного» пересечения государственных границ нескольких государств.Ранее в японских СМИ проходила информация о том, что Россия и Япония планируют более плотно использовать Транссиб для развития альтернативного наземного транспортного коридора между двумя государствами. На данный момент транспортировка товаров между Москвой и Токио идёт морем или воздухом. При этом морские перевозки занимают порядка двух месяцев, тогда как воздушная транспортировка грузов неоправданно дорогая.Использование в этой транспортной логистике Транссиба сократит длительность перевозки до месяца и приведет к снижению затрат компаний-перевозчиков почти вдвое, что, действительно, экономически выгодно и для японского бизнеса, и для российских железнодорожников.