Трамп поручил Госдепу описать все нарушения России по ДРСМД
Дональд Трамп поручил госсекретарю во взаимодействии с главой Пентагона, директором национальной разведки, министрами финансов и торговли США подготовить доклад о ходе реализации Договора по РСМД с учетом нарушений, якобы допущенных российской стороной, передает РИА Новости.
Документ также будет содержать предложения об ответных мерах на нарушения указанного договора.
Ранее Трамп заявил, что не намерен соблюдать ДРСМД из-за нарушения его положений Россией, и собирается выйти из договора. При этом он не исключил разработку нового документа, но с обязательным участием Китая. В свою очередь Москва завила о желании получить более детальное разъяснение Вашингтона по этому вопросу. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, каждое действие американцев в данной сфере будет встречать противодействие.
Затребованный Трампом доклад будет представлен Конгрессу в соответствии с пунктом 1244 Закона о защите нацобороны в 2019 финансовом году (в разделе 1244 говорится о комплексе ответных мер на нарушения России в рамках Договора по РСМД).
В последние годы обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях ДРСМД. В Конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который бы прямо обвинил Москву в несоблюдении документа и подготовил бы почву для выхода из договора (по такой же схеме США вышли из договора по ПРО).
Россия всегда заявляла, что строго соблюдает свои обязательства, но при этом имеет серьезные претензии к Соединенным Штатам. В частности, Москва указывает на размещение в Румынии и Польше американских комплексов ПРО, способных запускать крылатые ракеты типа Томагавк, что запрещено договором. В Москве также обращают внимание на финансирование американским Конгрессом работ по созданию крылатой ракеты среднего радиуса действия наземного базирования.
Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан в 1987 году. Кроме уничтожения имеющихся ракет наземного базирования в нем также предусмотрено обязательство сторон не производить, не испытывать и не размещать их в будущем.
Документ также будет содержать предложения об ответных мерах на нарушения указанного договора.
Ранее Трамп заявил, что не намерен соблюдать ДРСМД из-за нарушения его положений Россией, и собирается выйти из договора. При этом он не исключил разработку нового документа, но с обязательным участием Китая. В свою очередь Москва завила о желании получить более детальное разъяснение Вашингтона по этому вопросу. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, каждое действие американцев в данной сфере будет встречать противодействие.
Затребованный Трампом доклад будет представлен Конгрессу в соответствии с пунктом 1244 Закона о защите нацобороны в 2019 финансовом году (в разделе 1244 говорится о комплексе ответных мер на нарушения России в рамках Договора по РСМД).
В последние годы обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях ДРСМД. В Конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который бы прямо обвинил Москву в несоблюдении документа и подготовил бы почву для выхода из договора (по такой же схеме США вышли из договора по ПРО).
Россия всегда заявляла, что строго соблюдает свои обязательства, но при этом имеет серьезные претензии к Соединенным Штатам. В частности, Москва указывает на размещение в Румынии и Польше американских комплексов ПРО, способных запускать крылатые ракеты типа Томагавк, что запрещено договором. В Москве также обращают внимание на финансирование американским Конгрессом работ по созданию крылатой ракеты среднего радиуса действия наземного базирования.
Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписан в 1987 году. Кроме уничтожения имеющихся ракет наземного базирования в нем также предусмотрено обязательство сторон не производить, не испытывать и не размещать их в будущем.
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