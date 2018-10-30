Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю от военкора "Маг" (20.10.18 – 26.10.18)
Боеприпас, сброшенный на позиции НМ ДНР Киевскими боевиками с беспилотника
На этой неделе ситуация оставалась напряженной. Противник продолжает усиливать обстрелы. И если количество обстрелов практически не меняется - за неделю ВСУ обстреляли ДНР 158 раз, а ЛНР 22 раза. То калибры продолжают увеличиваться. На южном фронте ВСУ не стесняясь, стали применять танки и артиллерию калибром 122-мм. Танки пока применяют в качестве САУ, другими словами ведут не прицельный обстрел по навесной траектории. Также большое количество применяемых беспилотников и снайперских групп.
В результате обстрелов за эту неделю погибло четверо военнослужащих НМ ДНР и ранено пять человек — четыре военнослужащих и 1 мирный.
За истекший период с 1 января по 25 октября 2018 года на территории Донецкой Народной Республики в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 146 человек, среди которых 9 женщин и 137 мужчин, в том числе 5 детей. Получили ранения 291 человек. А с начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4713 человек, среди которых 614 женщин и 4099 мужчин, в том числе 81 ребенок.
Такая вот грустная статистика…
Продолжают расти небоевые потери противника.
20 октября, в 16.50 в районе Балки в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате подрыва на мине, установленной ранее подразделением 36-ой бригады морской пехоты, один военнослужащий 79-ой бригады получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь Мариуполя.
22 октября, в районе населённого пункта Талаковка боевик 79-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время оставил место несение службы и убыл в поселок. Во время возвращения к месту несения дежурства горе-вояка решил сократить маршрут и вышел на собственное минное поле, где подорвался на противопехотной мине. Хочется отметить, что погибший боевик прослужил в ВСУ ровно две недели.
23 октября, в районе н.п. Дзержинск на минном заграждении ВСУ произошёл подрыв автомобиля «КрАЗ» аварийной бригады компании «Вода-Донбасса», двигавшегося к месту проведения ремонтных работ. Очередными жертвами кровавого режима стали двое сотрудников компании, мужчины чудом остались живы, получили контузию и множественные осколочные ранения.
23 октября, в районе н.п. Старогнатовка во время попытки разобрать боеприпас к подствольному гранатомету погиб боевик 128-й бригады.
24 октября, на ж/д станции Хлебодаровка во время погрузки военной техники 36-й бригады, нетрезвые боевики танкового батальона допустили опрокидывание с платформы танка Т-80. В результате грубого нарушения техники безопасности двое военнослужащих, находившихся возле платформы, получили травмы различной степени тяжести. Механик-водитель от полученных травм скончался.
За прошедшую неделю небоевые потери украинской армии в зоне ответственности НМ ЛНР составили пять боевиков ВСУ убитыми и девять ранеными. Основными причинами гибели и ранений оккупантов являются низкое морально-психологическое состояние и несоблюдение требований техники безопасности при обслуживании техники.
ДНР:
За прошедшую неделю средствами ПВО НМ ДНР вблизи линии боевого соприкосновения зафиксированы полёты девяти летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты при пролете над нашей территорией.
На Мариупольском направлении, в район населенного пункта Старогнатовка в зону ответственности 15-го батальона 128-й бригады отмечено прибытие снайперской группы состоящей из литовских наёмников. По имеющейся у нас информации, данная группа прибыла в зону ООС по так называемой программе «Украинского Сафари».
По информации, полученной от местных жителей, нам стало известно об установке боевиками 16-го батальона 58-й бригады противопехотных управляемых мин типа МОН на окраине н.п. Новгородское. Выбор мест минирования и удалённость от линии боевого соприкосновения позволяют говорить о том, что данные мины установлены не для усиления линии обороны, а скорее с целью убийства мирных граждан. Шесть из десяти точек минирования расположены на проселочных дорогах, используемых жителями указанного района.
ЛНР:
Нашей разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений:
- в н.п. Кряковке, в зоне ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, отмечено прибытие 3 единиц танков Т-72, 8 единиц БМП-1 и 6 единиц автомобильной техники;
- в н.п. Новозвановке, в зону ответственности 14-й омбр, отмечено прибытие 2 единиц танков Т-72; - в н.п. Станица Луганская, в зону ответственности 59-й омбр, прибыло до 20 наемников-инструкторов. Прибывшие боевики имеют оружие и форму натовского образца, разговаривают на английском языке. Нам известно, что большинство из них специализируется на установке минно-взрывных устройств.
Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ. Так, на этой неделе зафиксированы следующие нарушения со стороны ВСУ, в частности отсутствие вооружений и военной техники в местах хранения: 5 единиц - 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация»; 10 единиц - 122-мм буксируемых гаубиц Д-30; 10 единиц - 120-мм миномётов 2Б11 «Сани»; 12 единиц - РСЗО «Град»; 8 единиц – танков Т-72.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
20.10.18, суббота
06:50-07:20 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущена 4 мины калибром 120 мм, выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
08:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 5 мин калибром 82 мм, произведено 7 выстрелов из БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
08:20-10:55 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 9 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:05 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 3 мины калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущена 1 мина калибром 120 мм, работал снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 6 мин калибром 82 мм, произведено 10 выстрелов из БМП-1;
17:00- н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 12 мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00-18:50 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 2 мины калибром 82 мм, выпущено 2 мины калибром 120 мм, выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: произведено 30 выстрелов из БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:20 - н.п. Авдеевка ( войсковая часть) - Донецк (Аэропорт): выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:45 - н.п. Новоселовка Вторая - н.п. Васильевка: выпущено 10 гранат из АГС;
21:20 - н.п. Новотрицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55 - н.п. Марьинка - Донецк ( пос. ш-ты Трудовская): выпущено 7 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00 - н.п. Марьинка - н.п. Луганское: выпущено 2 гранаты СПГ-9 и 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.
За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР.
21.10.18, воскресенье
10:10-10:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялось стрелковое оружие;
10:30 82 мм (2) - с направления Крымское – в направлении Фрунзе; 11:20-11:50 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: произведено 30 выстрелов БМП-2;
12:00-12:30 – н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое вооружение;
13:30 82 мм (3) - с направления Счастье – в направлении Весёлая Гора; 14:55-15:20 – н.п. Старогнатовка - н.п. Новоласпа: зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
15:50 82 мм (3) - с направления Счастье – в направлении Весёлая Гора; 16:35-17:10 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялось стрелковое оружие;
17:10-17:40 – н.п. Верхнеторецкое верх. - н.п. Верхнеторецкое низ: выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:25-18:10 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин из 82 мм миномета;
17:30-18:10 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 5 мин из 120 мм миномета;
17:45-18:20 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущена 1 граната СПГ-9, 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30:18:35 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: выпущено 8 мин из 120 мм миномета;
17:50-18:30 – н.п. Шумы – Горловка (шахта Изотова): совершено 8 выстрелов из БМП-1, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:25 82 мм (3), БМП-1 (6), КК, СО - с направления Золотое – в направлении Марьевка; 18:35-19:10 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 29 гранат АГС, 4 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:50-19:20 – н.п. Марьинка - н.п. Трудовские: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: совершено 40 выстрелов из ЗУ-23;
19:00-19:40 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: совершено 30 выстрелов из БМП-2, выпущено 2 гранаты из РПГ, применялось стрелковое оружие;
19:20-19:50 – н.п. Невельское - н.п. Лозовое: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:10 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:50-20:30 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:30 – н.п. Шумы – Горловка (шахта Гагарина): выпущено 3 гранаты РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:20-20:50 – н.п. Авдеевка (воинская часть) - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9, 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35-21:10 – н.п. Троицкое – н.п. Озеряновка: совершено 7 выстрелов БМП-1, выпущено 15 гранат АГС;
20:55-21:30 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15-21:45 – н.п. Майорск - КПВВ Горловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
21:45-22:20 – н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено 29 гранат АГС, 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:55-22:30 – н.п. Авдеевка - н.п. Каштановое: совершено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:25-22:50 – н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: совершено 20 выстрелов из БМП-2;
22:30 120 мм (4), СПГ-9 (4), АГС (29), СО - с направления Крымское – в направлении Сокольники;
22:45-23:20 - н.п. Жованка - н.п. Зайцево: выпущено 29 гранат из АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:55 КК - с направления Новотошковское – в направлении Донецкий.
ЗЗа прошедшие сутки погиб один военнослужащий НМ ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 30 раз, ЛНР 6 раз.
22.10.18, понедельник
05:40-06:10 - н.п. Пески – Донецк (Вольво центр): выпущено 4 гранаты из СПГ-9, 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера;
09:55-10:15 – н.п. Марьинка - Донецк (пос. ш-ты Трудовская): применялось стрелковое оружие;
10:30-10:50 – н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): выпущено 2 гранаты из РПГ, применялось стрелковое оружие;
11:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялось стрелковое оружие;
13:40 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: стрелковое оружие;
14:20 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
17:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие;
18:30-18:50 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55-19:15 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:30 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: произведено 10 выстрелов БМП-2, применялось стрелковое оружие;
19:15-19:35 – н.п. Марьинка - г. Донецк (пос. ш-ты Трудовская): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:30-19:50 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялось стрелковое оружие;
19:45-20:05 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялось стрелковое оружие;
20:00-20:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10-20:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялось стрелковое оружие;
20:25 120 мм (9) - с направления Счастье – в направлении Веселая Гора; 20:30-20:50 – н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 СПГ-9 (3), РПГ (5), АГС (29), СО – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
21:00-21:40 – н.п. Березовое - н.п. Ясное: применялось стрелковое оружие;
22:05-22:25 – н.п. Лебединское - н.п. Саханка: применялось стрелковое оружие;
22:30-22:50 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00-23:20 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие.
ЗЗа прошедшие сутки ранен один военнослужащий НМ ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 22 раза, ЛНР 2 раза.
23.10.18, вторник
04:30 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
08:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 3 мины калибром 82 мм и 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
10:50 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:15 - н.п. Зайцево (Северное) - Зайцево (Южное): выпущено 15 гранат АГС, зафиксирована работа снайпера, применялось стрелковое оружие;
12:55 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 2 гранаты РПГ, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:35 - н.п. Марьинка - Донецк (пос. ш-ты "Трудовская"): выпущено 3 гранаты СПГ-9, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:35 – н.п. Широкино - н.н. Саханка: выпущено 9 мин калибром 82 мм;
16:35 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 2 мины калибром 120 мм, 4 мины калибром 82 мм;
16:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:20 82 мм (2) - с направления Новотошковское – в направлении Желобок; 19:00 - н.п. Металлист - н.п. Доломитное: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - н.п. Опытное - Донецк (Аэропорт): применялось стрелковое оружие;
20:30 БМП-1 (7) – с направления Троицкое – в направлении Калиново; 21:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 29 гранат АГС, 5 гранат СПГ-9 и 5 гранат РПГ, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:20 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55 БМП-1 (10), – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
23:00 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:35 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: выпущено 2 мины калибром 82 мм, произведено 30 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:50 - н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ранено два мирных жителя ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
24.10.18, среда
10:50 120 мм (12) - с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
12:35-13:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы;
13:15-13:45 – н.п. Металлист - н.п. Гольмовский: совершено 20 выстрелов БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы;
14:00-14:30 –н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 15 гранат АГС, 1 граната СПГ-9;
14:30 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 2 мины из 120 мм миномета, 4 выстрела БМП-1, применялось стрелковое оружие;
14:40 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: совершено 5 выстрелов БМП-1;
16:00-16:30 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 7 снарядов 122 мм артиллерии, 10 мин 120 мм миномета, 7 мин 82 мм миномета;
16:00-16:30 – н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 7 мин 120 мм миномета;
16:30 - н.п. Талаковка - н.п. Ленинское: выпущено 12 мин калибром 120 мм, совершено 5 выстрелов танка;
16:30 - н.п. Водяное - н.п. Новая Таврия: выпущено 6 снарядов из 122 мм артиллерии;
17:50 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 4 гранаты из СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
18:30 82 мм (4) – с направления Лопаскино – в направлении Долгое; 19:00 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 29 граната АГС;
19:50-20:20 – н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: совершено 30 выстрелов ЗУ-23, применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:55-20:30 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40 РПГ (8), АГС (4) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
22:00 – н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: совершено 20 выстрелов БМП-2;
22:10-22:40 – н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:55 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: выпущено 29 гранат АГС, 1 граната СПГ-9.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 21 раз, ЛНР 3 раза.
25.10.18, четверг
04:05-04:30 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - Донецк (Аэропорт): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:05-07:30 – н.п. Пески - Донецк (Вольво-Центр): выпущено 3 мины калибром 82 мм, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:30 БМП-1 (18), АГС (58), СО - с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
11:00-11:20 – н.п. Зайцево (северное) - н.п. Зайцево (южное): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 12:15 82 мм (4), РПГ (8) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
13:40-14:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялось стрелковое оружие;
17:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 11 мин калибром 82 мм;
17:10 – н.п. Жованка - н.п. Зайцево: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30-17:50 – н.п. Марьинка - Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущено 2 гранаты РПГ, применялось стрелковое оружие;
18:05-18:25 – н.п. Красногоровка - н.п. Старамихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30-18:50 – н.п. Пищевик - н.п. Октябрь: произведено 5 выстрелов БМП-1;
19:55-20:15 – н.п. Марьинка - н.п. Александровка: выпущено 10 гранат АГС, применялось стрелковое оружие;
20:10 82 мм (5), РПГ (10), АГС (29) - с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
20:55-21:15 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущена 1 граната из СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30-21:50 – н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (шахта им. Гагарина): выпущено 2 гранаты из СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
21:40 БМП-1 (5), АГС (58), СО – с направления Крымское – в направлении Сокольники; 21:50-22:10 – н.п. Марьинка - Донецк (пос. ш-ты Трудовская): выпущена 1 граната РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00-22:25 – н.п. Широкино - н.п. Саханка: произведено 10 выстрелов из БМП-1, применялось стрелковое оружие;
22:15-22:35 – н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:30-22:50 – н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; 22:40 СПГ-9 (9), АГС (29), СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
23:00-23:20 – н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:55 120 мм (11) – с направления Троицкое – в направлении Калиново.
За прошедшие сутки ранено трое военнослужащих НМ ДНР.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 6 раз.
26.10.18, пятница
09:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
09:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:45 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): зафиксирована работа снайпера, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:25 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 2 гранаты РПГ, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:35 - н.п. Новселовка Вторая - н.п. Старомарьевка: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:50 - н.п. Пески - Донецк (Аэропорт): зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 29 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 29 гранат АГС и 5 гранат РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: выпущено 15 гранат АГС, зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:00 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: произведено 25 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС;
18:05 - н.п. Зайцево (Северное) - н.п. Зайцево (Южное): произведено 50 выстрелов БМП-2 и 40 выстрелов ЗУ-23, выпущено 29 гранат АГС;
18:05 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:10 - н.п. Новогнатовка - н.п. Докучаевск: произведено 15 выстрелов БМП-1;
18:15 - н.п. Марьинка - Донецк (пос. ш-ты Трудовской): выпущено 4 гранаты РПГ и 4 гранаты СПГ-9;
18:35 БМП-1 (2), АГС (5), КК - с направления Луганское – в направлении Калиновка;
18:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 7 мин калибром 82 мм, применялось стрелковое оружие;
19:30 - н.п. Авдеевка (вент.ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: зафиксирована работа снайпера, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:10 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 29 гранат АГС и 5 гранат РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 9 гранат РПГ, применялось стрелковое оружие;
21:25 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 5 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: произведено 10 выстрелов из БМП-2;
22:50 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: выпущено 5 мин калибром 120 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 25 раз, ЛНР 1 раз.
За прошедшую неделю ранено два мирных жителя ДНР.
За прошедшую неделю погибло четверо и ранено четверо военнослужащих ДНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 158 раз. По районам двадцати четырех населенных пунктов Республики противник произвел 5 выстрелов из танка, выпустил 13 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 183 мины калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшую неделю погибло трое и ранен один мирный житель ЛНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 22 раза. Всего по территории Республики было выпущено более 400 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенного пункта Лозовое, Логвиново, Калиновка, Марьевка, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Долгое и Веселая гора.
Всем терпения и здоровья!