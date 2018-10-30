Болтон обещал: МО Польши заявило о поддержке в США проекта «Форт Трамп»
Варшава заручилась поддержкой помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в вопросе создания на территории Польши американской военной базы, получившей рабочее название «Форт Трамп», передает ТАСС заявление министра обороны республики Мариуша Блащака.
Поддержка этого проекта в США существует, детали уже обсуждаются на совещаниях польско-американской группы в Пентагоне, сказал Блащак журналистам по итогам встречи с Болтоном.
По его словам, польские и американские военные работают над тем, чтобы детали будущего соглашения удовлетворяли обе стороны.
Министр подчеркнул, что размещение американских войск в Польше обеспечит безопасность не только этой страны, но и всего восточного фланга НАТО.
Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда призвал Дональда Трампа направить в республику дополнительный контингент войск, для размещения которого будет построена новая база. По его словам, присутствие значительного количества американских военных в Польше на постоянной основе будет отвечать интересам как Варшавы, так и Вашингтона. Тогда же Дуда предложил назвать военную базу «Форт Трамп».
Президент Польши также пообещал Трампу выделить на создание инфраструктуры базы $2 млрд. В тот же день американский лидер заявил журналистам, что очень серьезно относится к инициативе польских союзников и очень внимательно изучит их предложение.
В настоящее время на территории Польши на ротационной основе дислоцируется танковая бригада армии США численностью более 3 тыс. человек. Кроме того, в стране находится натовский многонациональный батальон, в составе которого около тысячи военнослужащих.
Поддержка этого проекта в США существует, детали уже обсуждаются на совещаниях польско-американской группы в Пентагоне, сказал Блащак журналистам по итогам встречи с Болтоном.
По его словам, польские и американские военные работают над тем, чтобы детали будущего соглашения удовлетворяли обе стороны.
Министр подчеркнул, что размещение американских войск в Польше обеспечит безопасность не только этой страны, но и всего восточного фланга НАТО.
Напомним, в сентябре президент Польши Анджей Дуда призвал Дональда Трампа направить в республику дополнительный контингент войск, для размещения которого будет построена новая база. По его словам, присутствие значительного количества американских военных в Польше на постоянной основе будет отвечать интересам как Варшавы, так и Вашингтона. Тогда же Дуда предложил назвать военную базу «Форт Трамп».
Президент Польши также пообещал Трампу выделить на создание инфраструктуры базы $2 млрд. В тот же день американский лидер заявил журналистам, что очень серьезно относится к инициативе польских союзников и очень внимательно изучит их предложение.
В настоящее время на территории Польши на ротационной основе дислоцируется танковая бригада армии США численностью более 3 тыс. человек. Кроме того, в стране находится натовский многонациональный батальон, в составе которого около тысячи военнослужащих.
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