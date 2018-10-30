Эрдоган начинает новую операцию в Сирии, теперь против курдов

Турция проведет масштабную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, начало наступления запланировано на ближайшее время. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, сообщает Ahaber.Выступая перед парламентариями Эрдоган в частности заявил, что Турция не позволит создать на востоке от Евфрата террористическую структуру и проведет в данном районе масштабную операцию против сил самообороны курдов. Турецкий лидер пообещал очистить всю территорию от курдов, добавив, что подготовка к операции уже закончена. Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара намерена продолжить операции в приграничных районах Сирии и Ирака, а также создать к востоку от Евфрата зону безопасности.Необходимо напомнить, что силы самообороны курдов (YPG), поддерживаемые США и контролирующие с помощью американской поддержки территории к востоку от Евфрата, считаются в Турции террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (PYD).Ранее турецкая армия уже нанесла серию ударов по позициям отрядов народной самообороны сирийских курдов к востоку от реки Евфрат в районе Зор Магар в Сирии.