В Йемене замечены белорусские БТР-70МБ1
В Сети появились фотографии модернизированных БТР-70МБ1, стоящих на вооружении суданского контингента, который воюет на территории Йемена, сообщает Российская газета.
По данным газеты, эти бронетранспортеры появились в зоне конфликта еще осенью 2015 года, когда состоялась высадка суданского контингента в порту Адена. Правда, тогда они попали в объективы камер лишь вскользь. Затем «семидесятые» были замечены недалеко от города Майди. В этом районе повстанцам-хуситам удалось нанести существенные потери крупному суданскому формированию.
Ранее пресса также сообщала о белорусской поставке в Судан прошедших доработку разведывательных машин БРДМ-2.
Согласно информации, БТР-70МБ1 были усовершенствованы на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов. В результате модернизации удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики машины.
Вместо двух карбюраторных двигателей общей мощностью 240 л.с. БТР получил один дизель мощностью 260 л.с. В результате максимальная скорость бронемашины возросла до 92 км/час, несмотря на то, что ее вес увеличился на 1,5 т. Также машину оснастили более современной системой связи и обновленным (дневной/ночной) прицелом.
В самой Беларуси госиспытания модернизированной машины были завершены в ноябре 2016 года. После этого Минобороны приняло решение о проведении серийной модернизации БТР-70.
По данным газеты, эти бронетранспортеры появились в зоне конфликта еще осенью 2015 года, когда состоялась высадка суданского контингента в порту Адена. Правда, тогда они попали в объективы камер лишь вскользь. Затем «семидесятые» были замечены недалеко от города Майди. В этом районе повстанцам-хуситам удалось нанести существенные потери крупному суданскому формированию.
Ранее пресса также сообщала о белорусской поставке в Судан прошедших доработку разведывательных машин БРДМ-2.
Согласно информации, БТР-70МБ1 были усовершенствованы на 140-м ремонтном заводе в городе Борисов. В результате модернизации удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики машины.
Вместо двух карбюраторных двигателей общей мощностью 240 л.с. БТР получил один дизель мощностью 260 л.с. В результате максимальная скорость бронемашины возросла до 92 км/час, несмотря на то, что ее вес увеличился на 1,5 т. Также машину оснастили более современной системой связи и обновленным (дневной/ночной) прицелом.
В самой Беларуси госиспытания модернизированной машины были завершены в ноябре 2016 года. После этого Минобороны приняло решение о проведении серийной модернизации БТР-70.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/YemeniObserv