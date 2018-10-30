Столтенберг: Мы вас приглашаем наблюдать за учениями, а вы нас - нет!

НАТО всегда приглашает наблюдателей на свои учения. Россия со времен "холодной войны" ни разу не приглашала наблюдателей

Североатлантический альянс проинформировал Россию о проведении международных учений НАТО Trident Juncture через совет Россия-НАТО, учения проводятся открыто и прозрачно, заявил во вторник генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.Столтенберг в частности заявил, что учения Trident Juncture "будут открытыми и прозрачными" и что альянс пригласил наблюдателей из других стран, в том числе и из России, которые не только будут следить за учениями, но и смогут пообщаться с участвующими в них военнослужащими. Кроме этого НАТО доведет до наблюдателей сценарий учений. При этом он подчеркнул, что в отличии от России, которая со времен "холодной войны" ни разу не пригласила наблюдателей на свои учения, Североатлантический альянс делает это регулярно:Не забыл Столтенберг напомнить и о том, что "учения НАТО носят исключительно оборонный характер".Между тем Минобороны России на прошлой неделе предупредило альянс о планируемых пусках ракет в районе норвежского побережья во время проведения учений НАТО Trident Juncture. В ответ на это генсек НАТО заявил, что не смотря на учения, альянс "будет внимательно следить за этими пусками", добавив, что Россия имеет право проводить стрельбы в международных водах, но это "никак не повлияет на ход учений НАТО".