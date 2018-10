Обнаружено серьёзное отличие танков M1 «Abrams» и Т-14 «Армата»

Статья «One Thing That Makes the M1 Abrams Tank and Russia's Armata T-14 Very Different»:

Российские и зарубежные танки последних моделей имеют массу самых разных отличий, часть которых присутствует уже на уровне основной концепции. Различаются подход к организации защиты, принципы построения комплекса вооружений и т.д. Среди прочего, имеется разница в составе экипажа, связанная с особым оснащением комплекса вооружений. Американское издание The National Interest рассмотрело ряд современных танков в свете этой проблемы и сделало любопытные выводы.27 октября в рубриках The Buzz и Security появилась новая статья за авторством Чарли Гао. Материал получил название «One Thing That Makes the M1 Abrams Tank and Russia's Armata T-14 Very Different» – «Один момент, который серьезно отличает танк M1 Abrams от российского Т-14 «Армата». Темой публикации стало сравнение современных образцов бронетехники, однако не общее, а только с точки зрения одной особенности конструкции – средств хранения и подачи боеприпасов к орудию.Начиная статью, автор отмечает любопытную особенность нынешней бронетанковой техники. Если рассмотреть два самых популярных в мире современных танка, то можно увидеть две отличающиеся концепции. Первая была реализована в танках M1 Abrams и Leopard 2. Эти машины хранят свой боекомплект в бронированной нише башни. На случай поражения укладка имеет средства отведения ударной волны и продуктов взрыва от людей. Вторая концепция используется в советских и российских танках «Т-серии». В этом случае основная часть боекомплекта располагается внутри боевого отделения и в карусельном конвейере, откуда их может брать автомат заряжания.Ч. Гао напоминает, что оснащение советских / российских танков автоматом заряжания позволило сократить экипаж за счет удаления заряжающего. Это повлекло за собой сокращение массы всей конструкции, поскольку уменьшился внутренний обитаемый объем, нуждающийся в бронировании. Тем не менее, как отмечает автор, размещение боекомплекта в боевом отделении может приводить к опасным ситуациям. Эти риски возникают при поражении бронемашины.На некоторых современных танках используется т.н. bustle autoloader – автомат заряжания с ленточным конвейером, подающий боеприпасы из механизированной укладки в кормовой нише башни. Автор указывает, что такая конструкция позволяет объединить основные плюсы двух других концепций. Однако тут же задает пару важных вопросов. Его интересует, почему такая конструкция автомата все еще остается не самой распространенной, и удастся ли ей стать более популярной в будущем?Автоматы заряжания с ленточным конвейером в отдельном объеме башни сейчас используется на основных боевых танках четырех типов. Это французский AMX-56 Leclerc, японские «Тип 90» и «Тип 10», а также южнокорейский K2 Black Panther. Кроме того, подобные системы применяются на самоходных артиллерийских установках. Однако в их случае автоматы заряжания необходимы только для повышения скорострельности и не могут давать те же преимущества, что и в случае с танками.Автомат заряжания с ленточным конвейером, использованный на танке «Леклерк», имеет 22 ячейки для боеприпасов. Конвейер с боекомплектом размещается в кормовом отсеке башни и отделен от обитаемого объема броневой перегородкой. При досылании выстрелы проходят через небольшое отверстие в перегородке, оснащенное автоматической заслонкой. Последняя открывается только на время прохождения боеприпаса. Механизированную укладку окружают специальные вышибные панели купола башни.Схожие автоматы заряжания применяются и на других современных танках – «Тип 90», «Тип 10» и K2. По компоновке и принципу действия они похожи на аппаратуру танка Leclerc, однако отличаются некоторыми элементами. Кроме того, на разных танках немного по-разному реализована подача выстрела из укладки к казеннику орудия.Ч. Гао напоминает об интересных разработка прошлого, предусматривавших объединение положительных черт всех существующих автоматов заряжания. Изучалась концепция гибридной или комбинированной механизированной укладки, в составе которой присутствовали бы и карусельный, и ленточный конвейер. В этом случае снаряды раздельного заряжания должны были помещаться вертикально в «карусели». Гильзы с метательными зарядами следовало укладывать в ячейки конвейера типа bustle autoloader, помещенного в изолированном отсеке с вышибными панелями. Комбинированная конструкция автомата заряжания имела серьезное преимущество перед устройствами «Леклерка» и подобных танков. В кормовой нише башни хранится не весь боекомплект, что позволяет сократить ее габариты.И здесь в полной мере проявляется основной недостаток автомата заряжания с отдельным отсеком для боекомплекта. Кормовая ниша башни является относительно безопасным способом хранения снарядов, но значительные ее размеры ограничивают безопасные режимы работы танка. При развороте башни на большие углы отсек боекомплекта может оказаться на виду у противника, что облегчит стрельбу по танку с его успешным поражением.Однако проработка новых конструкторских решений почти не сказалась на ходе реальных проектов. Новейший российский танк Т-14 «Армата» не использует гибридный автомат заряжания. Вместо этого он несет более привычную конструкцию с конвейером карусельного типа. В то же время, боекомплект и средства работы с ним изолируются от экипажа. Последний, в свою очередь, располагается в хорошо защищенной капсуле внутри корпуса. Таким образом, «Армата» имеет характерное преимущество перед другими танками в виде сокращения вероятности поражения боекомплекта и улучшения защиты экипажа.Здесь автор возвращается к теме зарубежных основных боевых танков и их оснащения. Он высказывает предположение, объясняющее тот факт, что за рубежом автоматы заряжания не пользуются особой популярностью. Ч. Гао полагает, что это связано с вопросами концепции и доктрины бронетанковой техники. Танки Abrams и Leopard 2 не могут иметь такую автоматику в связи с особыми взглядами военных.Американский и немецкий танки «построены вокруг» экипажа из четырех человек, один из которых выполняет функции заряжающего. Военные США и Германии считают, что в экипаже обязательно должен присутствовать четвертый танкист. Его наличие облегчает процессы эксплуатации и обслуживания бронетехники, снижая нагрузку на каждого из членов экипажа. Кроме того, автор напоминает, что на практике танкист-заряжающий вполне способен показывать производительность на уровне автомата заряжания с карусельным или ленточным конвейером, находящимся внутри корпуса или в башне.Тем не менее, такой паритет имеет место только в случае с нынешними танковыми орудиями калибров 120 и 125 мм, использующими унитарные и раздельно-гильзовые выстрелы. Если калибр танковой пушки будет увеличен до 140 или даже до 152 мм, заряжающий закономерно начнет отставать от автоматики. Таким образом, если перспективные модификации танков все же получат более мощное вооружение, то стоит ожидать появление соответствующих автоматов заряжания. В итоге, к примеру, «Абрамс» сможет получить изделие типа bustle autoloader.Автор напоминает, что эта концепция не является новой для американских танкостроителей. К примеру, в прошлом прорабатывался проект FASTDRAW, предусматривавший оснащение танка M1 Abrams модернизированной башней с автоматом заряжания. В корме такой башни помещались два барабана с продольным размещением 18 унитарных выстрелов. Модернизированный таким образом танк может сохранять четвертого члена экипажа. Одновременно с этим он сохраняет и недостаток в виде сравнительно небольших углов безопасного поворота башни, не подставляющего под удар кормовой отсек боекомплекта. Впрочем, в этом отношении модернизированный «Абрамс» не должен будет серьезно уступать машине базовой версии.Новая статья The National Interest «One Thing That Makes the M1 Abrams Tank and Russia's Armata T-14 Very Different» в очередной раз поднимает тему, издавна являющуюся излюбленной темой споров. Чарли Гао рассматривает разные конструкции автоматов заряжания, а также сравнивает их с традиционными ручными способами подачи боеприпасов в оружие . Обсуждение эффективности и реального потенциала разных способов заряжания танковых пушек продолжается много лет, и за это время так и не удалось найти методы или устройства, имеющие только положительные стороны и лишенные недостатков.Традиционный способ работы с боеприпасами, предусматривающий ручную подачу снарядов в ствол, уже достаточно давно не совершенствовался. Последнее нововведение было сделано несколько десятилетий назад, когда появились башенные отсеки с броневой перегородкой. С тех пор в этой сфере ничего нового не предлагалось, и заряжающие по-прежнему вынуждены вручную переносить и досылать выстрелы. Плюсы и минусы ручного заряжания прекрасно известны. С одной стороны, оно дает дополнительные рабочие руки, но с другой, увеличивает потребные объемы обитаемого отсека и предъявляет высокие требования к подготовке танкиста.В сфере автоматов заряжания наблюдается куда большее разнообразие решений. Существуют и используются системы с размещением снарядов под поликом боевого отделения и в кормовом отсеке. Также прорабатывались комбинированные устройства. Плюсом любого автомата заряжания является высокая скорострельность, обеспечиваемая исключительно механикой, а кроме того, он позволяет сократить экипаж и уменьшить танк. В то же время, боекомплект может размещаться в неоптимальных с точки зрения защиты местах. При этом возрастает нагрузка на экипаж при обслуживании техники.Как показывает практика, заказчики перспективных основных танков в лице армий ведущих стран еще несколько десятилетий назад определились с обликом желаемой бронетехники и составом ее оборудования. Советские военные предпочли пушки с автоматами заряжания, тогда как американские пожелали сохранить танкиста-заряжающего. Позже обе существующие концепции были реализованы в новых проектах других стран. В итоге единообразия в сфере средств заряжания не наблюдается.Особые сочетания сильных и слабых сторон, разница в характеристиках и возможностях, а также традиции разных армий в итоге становятся прекрасным поводом для самых серьезных споров. Обсуждение и сравнение разных типов автоматов заряжания, в том числе на фоне ручного перемещения снарядов, продолжается на разных площадках уже не один год и, в целом, не дало никаких результатов. Одни страны по-прежнему эксплуатируют танки с автоматикой, тогда как другие сохраняют танкиста-заряжающего.Подобная ситуация сохраняется в течение долгих лет и вряд ли изменится без достойного повода. К примеру, в случае с танками M1 Abrams таковым может стать замена орудия. Как отмечает Чарли Гао, на американской бронетехнике ручное заряжание заменят автоматическим разве что при резком росте веса снаряда. Российские танки, в свою очередь, уже имеют такое оснащение. Действительно, оно является серьезным отличием техники разных стран.