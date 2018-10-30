Авиационное соединение ЮВО получило модернизированные Су-27СМ3
На один из аэродромов Южного военного округа совершили посадку модернизированные истребители поколения «4++» Су-27СМ3, сообщает пресс-служба ЮВО.
Машины (количество не указывается) поступят на вооружение авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Краснодарском крае.
Сообщается, что самолеты совершили перелет с авиазавода в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), преодолев около 10 тыс. километров. Промежуточные посадки для дозаправки были осуществлены на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях.
В релизе отмечается, что Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым истребителем с более мощным двигателем, увеличенной дальностью полета и маневренностью.
До конца 2020 года в войсках ЮВО доля современных образцов вооружения по сухопутной, авиационной и морской составляющей возрастет до 70 процентов, а по некоторым образцам – до 100 процентов, говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщила о прошедшей в округе тренировке бомбардировщиков С-24, дислоцированных в Волгоградской области.
В ходе боевой подготовки экипажи самолетов израсходовали около 2,5 тыс. боеприпасов – неуправляемых ракет и бомб. Удары наносились по условным командным пунктам, крупным складам, схронам и живой силе «противника».
Согласно информации, каждый летчик авиационного полка с начала года совершил около 200 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе около 100 часов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Машины (количество не указывается) поступят на вооружение авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Краснодарском крае.
Сообщается, что самолеты совершили перелет с авиазавода в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), преодолев около 10 тыс. километров. Промежуточные посадки для дозаправки были осуществлены на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях.
В релизе отмечается, что Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым истребителем с более мощным двигателем, увеличенной дальностью полета и маневренностью.
До конца 2020 года в войсках ЮВО доля современных образцов вооружения по сухопутной, авиационной и морской составляющей возрастет до 70 процентов, а по некоторым образцам – до 100 процентов, говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщила о прошедшей в округе тренировке бомбардировщиков С-24, дислоцированных в Волгоградской области.
В ходе боевой подготовки экипажи самолетов израсходовали около 2,5 тыс. боеприпасов – неуправляемых ракет и бомб. Удары наносились по условным командным пунктам, крупным складам, схронам и живой силе «противника».
Согласно информации, каждый летчик авиационного полка с начала года совершил около 200 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе около 100 часов, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.
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- Минобороны РФ