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Бельгия выделила рекордную сумму на закупку вооружений

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Правительство Бельгии приняло решение о выделении из бюджета €9,2 млрд. на закупку вооружения по программе Strategic Vision, сообщает ЦАМТО.




На эти деньги планируется закупить 34 истребителя F-35A и два беспилотных авиационных комплекса «СкайГардиан», а также 60 тяжелых бронемашин «Ягуар» и 382 бронетранспортера «Гриффон».

Никогда ранее бельгийские власти не инвестировали одновременно столько средств в обеспечение нацбезопасности.

Одним из важнейших проектов в рамках программы является замена устаревших F-16 (44 одноместных F-16AM и 10 двухместных F-16BM), сроки эксплуатации которых истекают в период с 2023-го по 2028 год. Выделенные средства позволяют закупить 34 истребителя пятого поколения F-35A. Цена вопроса (вместе с дополнительным оборудованием) – чуть более €4 млрд.

Закупаемые во Франции бронемашины – 60 «Ягуаров» и 382 «Гриффонов» – заменят в бельгийской армии ББМ «Пиранья-3» и «Динго». Предполагаемая стоимость заказа не указывается.

Также правительство одобрило закупку в США средневысотных беспилотников большой продолжительности полета класса MALE. БЛА предназначены для ведения разведки. Всего будет приобретено 2 комплекса «СкайГардиан». В составе каждого из них два беспилотника и наземная система управления.

Реализация оборонной программы (Strategic Vision) рассчитана до 2030 года.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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