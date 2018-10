Чёрная Африка и её оборонная промышленность. Когнитивный диссонанс или объективная реальность?

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

dicon.gov.ng

www.nexter-group.fr

proforcedefence.com

mic.sd

www.wmf.com.na

www.epicos.com

www.metec.gov.et

pinterest.com

www.dvidshub.net

www.nairaland.com

На африканском континенте южнее Сахары Южно-Африканская Республика традиционно считается страной с самой развитой оборонной промышленностью и военным потенциалом, но, поскольку во всем регионе продолжается рост, то в таких странах, как например, Нигерия, появляются новые компании, которые могли бы потеснить на пьедестале общепризнанного лидера.Для большинства сторонних наблюдателей субсахарская Африка (группа африканских стран, расположенных к югу от пустыни Сахара) едва ли является регионом с сильной оборонной промышленностью за одним всем известным исключением — Южно-Африканская республика, которая создала процветающую и высокоэффективную отрасль экономики в 70-х годах прошлого века.Впрочем, как и многое в Африке, ситуация быстро меняется, после многих лет скромного роста появляются новые игроки, о чем определенно свидетельствуют примеры Намибии, Нигерии и Судана.Это развитие является, как правило, результатом: политического желания повысить самообеспеченность в сфере закупок оборонного имущества; роста доступности квалифицированной рабочей силы; больших оборонных расходов; и роста технологичности и эффективности местной промышленной базы.Самые большие оборонные производственные мощности и компании в субсахарской Африке, за исключением ЮАР, контролируются исключительно государством, но, как свидетельствует пример Нигерии, частный бизнес может быстро появиться, когда это позволяют условия.Хотя Южная Африка, вне всякого сомнения, остается реальным лидером в регионе касательно оборонной промышленности, в следующие несколько лет в других частях континента будет расти число новых динамичных компаний, стремящихся конкурировать за долю на растущем региональном рынке военной техники.Нигерия стала одним из двух основных экономических локомотивов, конкурируя с Южной Африкой за лидерство на континенте. Страна постоянно сталкивается с проблемами внутренней безопасности. Это и повстанцы из группировки «Боко Харам» на северо-востоке, и нефтяное пиратство, и похищение людей в дельте Нигера, а также непрекращающееся насилие в ряде других районов, например, в штате Плато.Выборы президента Мухаммаду Бухари в 2015 году привели к новым инвестициям государства в оборонную промышленность с целью обеспечения вооруженных сил необходимыми средствами для борьбы с этими угрозами безопасности. Бухари также обязался ускорить развитие и расширить производственный потенциал нигерийской оборонной промышленности в попытке сократить зависимость страны от иностранных поставщиков и создать новые профессиональные возможности для местной рабочей силы.История оборонной промышленности Нигерии началась в 1964 году с создания корпорации Defence Industries Corporation of Nigeria (DICON). При технической поддержке западногерманской компании «Фриц Вернер» DICON построила оружейный завод в Кадуне для лицензионного производства винтовок Beretta BM-59 и автоматов M12S, а также миллионов патронов 7,62x51 мм и 9x19 мм.Трехлетняя гражданская война, шедшая в 1967-1970 годы, стала толчком к росту производства вооружения и боеприпасов для федеральной армии. В последующие годы DICON продолжила производство оружия , но в 90-е годы в связи с бюджетными сложностями произошло падение объемов производства.В настоящее время DICON сконцентрировалась на производстве стрелкового оружия и боеприпасов. До сих пор выпускается модель FN FAL, в стране известна под названием NR1, автомат OBJ-006 (клон АК-47), пистолет-пулемет Beretta M12 SMG, пистолет Browning GP35 под местным обозначением NP1, легкий пулемет FN MAG, РПГ-7, 81-мм минометы и ручные гранаты, а также патроны 7,62 мм НАТО и 9 мм Parabellum.Скоро должен открыться завод по производству патронов 7,62x39 мм, станочное оборудование для него было поставлено китайской компанией Poly Technologies. Корпорация DICON в ближайшем будущем также готова начать изготовление штурмовой винтовки Beryl M762, после того как подписала соглашение в марте 2018 года с польской компанией PGZ.В 1979 году Нигерия подписала соглашение с австрийской Steyr Daimler Puch на строительство завода по производству легких машин Pinzgauer, а также бронетранспортеров Steyr 4K 7FA. Точные объемы производства этого завода Special Vehicles Plant остаются неизвестными.В настоящее время завод используется нигерийской армией в качестве сервисного центра бронированных машин. Инженерный корпус армии также использовал это предприятие для разработки и производства БТР Igiri, который был представлен в 2012 году; но его характеристики оказались неудовлетворительными и производство было прекращено.В настоящее время Инженерный корпус производит легкую разведывательную платформу IPV типа багги с трубчатой рамой, которая начала поступать в войска в 2017 году.Экипаж машины IPV три человека, водитель и два стрелка, один сидит слева от водителя за легким пулеметом, а второй размещается сзади и управляет крупнокалиберным пулеметом на турельной установке. В этом году армия заказала дополнительно еще 25 автомобилей IPV.Частные компании быстро находят свою нишу в быстро развивающейся нигерийской оборонной промышленности. Среди них, пожалуй, самой динамичной является компания Proforce, которая разрабатывает и производит бронемашины и индивидуальное защитное снаряжение для полиции и военных. Ее основное производство расположено в штатах Огун и Риверс.Основанная в 2008 году, компания Proforce первоначально специализировалась на производстве инкассаторских машин и бронировании гражданских автомобилей для коммерческих заказчиков. После начала работ по бронированию пикапов Toyota для правоохранительных органов в компании в конечном счете решили разработать БТР в ответ на потребности полиции, взяв за базу шасси Toyota Land Cruiser.Проект под обозначением PF2 был завершен в 2012 году и с тех пор неоднократно дорабатывался. Как заметил представитель Proforce, выбор шасси Land Cruiser был мотивирован его низкой стоимостью и широкой доступностью запасных частей по всей Нигерии.«После нескольких испытаний и доработок PF2 поступил в другие штаты, где принял участие в задачах по обеспечению безопасности. Его уникальная конструкция прекрасно подходит для нигерийских дорог в отличие от более крупных бронированных Land Cruiser, завезенных из-за границы, которые не могут проехать по узким дорогам в некоторых районах страны».PF2 массой 4,2 тонны базируется на шасси Toyota Land Cruiser 79, бронированный корпус предлагает круговую защиту от пуль 7,62x51 мм, соответствующую уровню В7. В машине размещается до семи человек помимо водителя, она может оборудоваться защищенным боевым модулем для легкого пулемета.Автомобиль PF2 также стал первым международным успехом компании Proforce, когда в 2015 году шесть машин были проданы Руанде. Они были закуплены полицейскими силами в Центральноафриканской республике для миротворческой миссии ООН.По данным Proforce, руандийцы остались очень довольны машинами, подписав соглашение с компанией на техническую поддержку PF2 и модернизацию десяти бронированных Land Cruiser, полученных от другого поставщика.Связи между компанией Proforce и Руандой крепнут и поэтому планируется создать там филиал. Хотя автомобиль PF2 пока не был приобретен нигерийскими военными, производитель предлагает его другим африканским странам, а также полицейским структурам. Компания очень надеется на экспортные возможности своей продукции, открыв в связи с этим представительства в Гане и ОАЭ.В конце 2016 года в тесном сотрудничестве с нигерийской армией началась работа над более амбициозным проектом по разработке машины типа MRAP (с повышенной защитой от мин и самодельных взрывных устройств), известной под обозначением ARA или Thunder. Идея состояла в том, чтобы предложить военным экономически выгодное решение с целью экономии ценной иностранной валюты за счет отказа от импорта более дорогих платформ.Proforce создала первый прототип на базе грузовика Tatra 2.30 TRK 4x4. По завершении разработки опытный образец MRAP прошел расширенные испытания в нигерийской армии, включая оперативный район на северо-востоке страны, напичканный повстанцами.По итогам этих полевых испытаний армия запросила некоторые усовершенствования и доработки прототипа ARA. Самые заметные из них: увеличение дорожного просвета, замена отдельных лобовых стекол на цельное бронированное лобовое стекло для улучшения обзорности и установка новой коммуникационной системы от неназываемого поставщика. После доработок был получен заказ на 8 таких машин и все они на данный момент поставлены.Бронемашина ARA имеет полную массу 19 тонн, на ней установлен дизельный двигатель Cummins мощностью 370 л.с., соединенный с трансмиссией Allison; в ней размещается до 12 человек, включая водителя и стрелка. Машина бронирована в соответствии со стандартом STANAG Level 4 и может оборудоваться решетчатыми экранами для защиты от РПГ.Хотя компания Proforce предлагает нынешний вариант ARA другим странам, в настоящее время идет изготовление более совершенного варианта с однообъемным кузовом, поскольку такую конфигурацию пожелала иметь нигерийская армия. На этот новый вариант компания ожидает дополнительные заказы.Помимо бронеавтомобилей ARA и PF2 компания Proforce также продала нигерийским военным доработанные пикапы Hilux, которые она переделала в легкие БТР, установив защищенное отделение на заднюю платформу, которое имеет защиту уровня В6+ и несколько бойниц для стрельбы. Несколько машин были поставлены армии и военно-воздушным силам, которые используют их в задачах обеспечения внутренней безопасности.Proforce также готова начать производство нательной защиты и пуленепробиваемых шлемов на своем новом заводе. Кроме того, компания находится в поиске зарубежных партнеров, чему свидетельством является делегация французской компании Nexter, которая посетила завод в 2017 году с обсуждением возможной промышленной кооперации с DICON.Компания Innoson Vehicles Manufacturing, крупный нигерийский автопроизводитель, также проявила интерес к производству бронированных платформ, после того как несколько ее машин, изготовленных по китайской лицензии, неплохо показали себя в нигерийской армии. В связи с этим перспективе компания хотела бы установить более тесные связи с корпорацией DICON.Столкнувшись с эмбарго ЕС и ООН на поставки оружия, Судан обратился к Китаю, Ирану и России как основным поставщикам вооружения. Страна также занимается развитием своих собственных производственных мощностей с целью повышения уровня самодостаточности в оборонной сфере. Первая попытка Хартума по налаживанию производства военного имущества датируется 1959 годом, когда была основана первая мастерская по производству боеприпасов. В 1993 году с целью консолидации и расширения местной оборонной промышленности была образована корпорация Military Industry Corporation (MIC).Точное понимание возможностей MIC является довольно сложной задачей в связи с малочисленностью доступных источников. Вот некоторые известные производственные площадки страны: комплекс Al Shaggara Industrial Complex, производящий боеприпасы для стрелкового оружия; Yarmouk Industrial Complex, который по сообщениям производит крупнокалиберные боеприпасы, ракеты, артиллерийские системы и пулеметы; Elshaheed Ibrahim Shams el Deen Complex for Heavy Industries, занимающийся производством, обслуживанием и модернизацией бронемашин; и Safat Aviation Complex.Хотя MIC обладает значительными промышленными мощностями, основой ее деятельности скорее всего является лицензионное производство и обслуживание. Тем не менее, корпорация располагает некоторыми возможностями в сфере НИОКР, о чем свидетельствует продукция, представленная компанией на двух последних выставках IDEX в Абу-Даби.Прежде всего, это самоходная гаубица Khalifa-1, представляющая собой 122-мм орудие Д-30 с цифровой системой управления огнем Кагагу местной разработки, установленное на шасси грузового автомобиля Камаз 43118 6x6, оборудованное четырехдверной защищенной кабиной. По данным MIC, гаубица Khalifa-1 имеет максимальную дальнобойность 17 км. Общая масса системы составляет 20,5 тонн с расчетом пять человек и боекомплектом 45 122-мм выстрелов. Кроме того, на занятие позиции и производство первого выстрела занимает всего 90 секунд.Гаубица Khalifa-2, показанная на выставке IDEX 2017, идентична модели Khalifa-1 за исключением шасси Урал 4320 6x6.Корпорация MIC предлагает на экспорт еще одну свою платформу собственной разработки — семейство бронетранспортеров Sarsar. Все три машины в этом семействе строятся на базе шасси легких грузовиков (внедорожников), модель Sarsar-2 базируется на KIA КМ 450, a Sarsar на Toyota Land Cruiser. Каждая платформа вмещает водителя, стрелка и шесть пассажиров.Защищенный модуль вооружения может быть вооружен пулеметом. Общая масса всех трех вариантов находится в пределах 5-5,5 тонн. Ряд других проектов, предлагаемых корпорацией MIC, по-видимому, представляет собой изделия либо местной сборки, либо ребрендинг платформ иранского происхождения. Например, гусеничная бронемашина Khatim по сути является копией иранской машины Boraq, которая в свою очередь представляет собой модификацию российской БМП-1.Китайские машины корпорация MIC также либо собирает, либо в маркетинговых целях без всяких доработок выдает за свои собственные. Так и происходит с бронемашиной Shareef-2, которая фактически представляет собой БМП Type 05P. Кроме того, хотя Судан заявляет, что может производить танки, вероятнее всего он просто располагает мощностями по модернизации и капитальному ремонту машин этого типа.Но, похоже, что эти заявления несколько голословны, поскольку, хотя MIC и выдает танк Al-Bashir за свое собственное изделие, последний фактически является китайским танком Type 85-IIM. Кроме того, решение Хартума в 2016 году закупить танки Т-72 у России также подтверждает, что производства танков в Судане не существует и в лучшем случае всё ограничивается сборкой машинокомплектов.Производство стрелкового оружия и боеприпасов является основным видом деятельности MIC наряду с обслуживанием и модернизацией военной техники и артиллерии, для чего приглашено большое количество зарубежных специалистов. На местных предприятиях производится следующее оружие: автоматы семейства АК; пистолеты; штурмовые винтовки Terab, которые являются местной копией китайской CQ, которая самая является копией американской М16; и Tihraga SMG, являющаяся клоном Н&К МР5, скорее всего производящаяся на иранском оборудовании.Кроме того, ведется производство 12,7-мм крупнокалиберного пулемета Khawad, представляющего собой лицензионный вариант китайского Туре 89, и Abba — местного варианта 35-мм китайского гранатомета QLZ-87. Также производятся минометы калибров 60, 82 и 120 мм наряду с копиями РПГ-7 и 73-мм безоткатными орудиями Soba очень похожими на модель SPG-9. Ведется производство широкой линейки боеприпасов к стрелковому оружию, включая патроны 7,62x39 мм, минометные выстрелы, 107-мм ракеты и даже авиационные бомбы.Подтвержденные зарубежные покупатели продукции корпорации MIC включают Демократическую Республику Конго, Джибути, Мозамбик и Сомали. По сообщениям, Судан поставлял вооружение производства MIC негосударственным структурам в Кот-д'Ивуаре и Южном Судане.Оборонная промышленность Намибии, хотя и не может похвастаться объемами производства, но насчитывает не один десяток, еще с тех времен, когда шло гражданское противостояние с СВАПО — Организацией Народов Юго-Западной Африки. В 80-х годах в стране производились машины категории MRAP Wolf и Wolf Turbo весьма схожие с южноафриканской машиной Casspir.Машины Wolf Turbo использовались намибийской армией в боевых действиях в Демократической Республике Конго в 90-х годах, при этом несколько машин было поставлено в эту страну. Конструкция впоследствии была доработана, превратившись в вариант Wer'Wolf Mk 1, который производился намибийской компанией Windhoeker Maschinenfabriks (WMF).Новая машина была принята на снабжение намибийской армией и, в конечном счете, была развернута в ДРК. К концу 90-х появился усовершенствованный вариант Wer'Wolf Mk 2, который и впоследствии также был приобретен намибийской армией. Было заключено несколько экспортных контрактов, в основном с Анголой, но точное количество закупленных платформ неизвестно.Кроме стандартного варианта бронетранспортера был разработан вариант огневой поддержки. Машина была вооружена 73-мм пушкой 2А28 в башне схожей с башней российской БМП-1. Новейшая платформа компании WMF получила обозначение Mk 3. Эта более легкая машина MRAP на базе шасси грузовика Iveco 4x4 была представлена на выставке Africa Aerospace & Defence (AAD) в 2014 году.Машина, представленная на этой выставке, была в варианте транспортера личного состава. В ней может разместиться 8 человек, уровень круговой защиты соответствует уровню STANAG 4569 Level 1, который может быть поднят до Level 2. Полная масса машины составляет 14 тонн. Впоследствии платформа, скорее всего, дорабатывалась и возможно произошла смена базового шасси. Впрочем, нет информации о текущем состоянии проекта и о заказах платформы намибийской армией или зарубежными военными.Столкнувшись с эмбарго оружия в 60-е и 70-е годы, Родезия (в настоящее время Зимбабве) должна была быстро и с нуля создать оборонную промышленность с тем, чтобы компенсировать нехватку импортного вооружения. Кроме того, из-за особенностей внутреннего конфликта, в котором в больших объемах применялись наземные мины, требовалась разработка и производство совершенно новой техники.Собственно в связи с этим Родезия и стала родиной машин категории MRAP, когда на коммерческие шасси устанавливались V-образные корпуса и бронированные кабины.После принятия независимости с целью продолжения производства военной техники и вооружения в Зимбабве была основана компания Zimbabwe Defence Industries (ZDI). В основном компания сосредоточилась на производстве стрелкового оружия, а также минометных и артиллерийских снарядов. Производство бронированных платформ также продолжается, в основном минозащищенной машины еще родезийской разработки Mine Protected Combat Vehicle (MPCV), которая представляет собой комбинацию бронекапсулы и шасси Mercedes Unimog.Некоторое количество машин MPCV эксплуатируется в армии Зимбабве и по сей день, например, они принимали участие в свержении Роберта Мугабе в 2017 году. Хотя компания ZDI в 80-е и 90-е годы прошлого века процветала, экспортируя значительное количество боеприпасов. экономическая депрессия и международные санкции, в конце концов, отрицательно сказались на компании и ее возможностях.В 2015 году тогдашний директор компания подтвердил, что все производство было остановлено. Впрочем, в 2018 году он заявил, что принимаются меры по возрождению компании ZDI.В Уганде компания Luwero Industries, часть государственной корпорации National Enterprise Corporation, производит боеприпасы для стрелкового оружия. Угандийская полиция также имеет собственные мастерские, в которых изготавливаются бронемашины Nyoka MRAP в сотрудничестве с местной фирмой Impala Services and Logistics. Бронемашина Nyoka, впервые показанная в 2014 году, фактически представляет собой доработанный и модернизированный БТР Mamba, которых угандийская армия в 90-е годы купила несколько десятков штук.Кенийская Kenya Ordnance Factory Corporation (KOFC) осталась единственной оборонной компанией в стране после неудачной попытки британской фирмы Osprea Logistics организовать в 2012 году производство в городе Момбаса бронетранспортеров Mamba Mk 5. Государственная компания KOFC производит только боеприпасы для стрелкового вооружения (7,62 мм НАТО. 5,56 мм и 9 мм Parabellum).При поддержке корпорации Metal and Engineering Corporation (METEC) Эфиопия построила большой промышленный комплекс. Эфиопская промышленность известна своими возможностями по обслуживанию и технической поддержке военной техники.Bishoftu Automotive Industry, одна из компаний в составе МЕТЕС, владеет мастерскими по текущему и капитальному ремонту, которые занимаются обслуживанием бронетехники эфиопской армии, включая танки Т-72, БТР WZ-551 и БРДМ-2. Компания также собрала 75 БТР Thunder Mk 1, поставленных в виде машинокомплектов израильской компанией GAIA Automotive Industries в 2011-2013 годах.Homicho Ammunition Engineering Industry, еще одна компания МЕТЕС, производит боеприпасы для стрелкового оружия, минометные и артиллерийские снаряды, ракеты и авиационные бомбы. Компания Gafat Armament Engineering Industry производит по лицензии автоматы АК-47 и АК-103, известные под местным обозначением Gafat-1 и ЕТ-97/1.Кроме того, Gafat Armament Engineering Industry производит: модель ЕТ-97/2, которую компания описывает как 40-мм гранатомет; 35-мм автоматический гранатомет ЕТ-04/01, который может быть лицензионным вариантом китайского гранатомета QLZ-04; 82-мм миномет ЕТ-05/01 и 12,7-мм пулемет ЕТ-05/02. Кроме удовлетворения потребностей эфиопских военных и полиции МЕТЕС экспортирует часть своей продукции, в основном боеприпасы для стрелкового оружия, в другие африканские страны, среди которых Южный Судан и Судан.В то время как оборонной промышленности субсахарского региона еще нужно пройти долгий путь, чтобы на равных конкурировать с европейскими и американскими компаниями, примеры с нигерийской компанией Proforce показывают, что частная инициатива в сочетании с эффективным правительством может быть успешным бизнесом.Победы намибийской компании WMF на зарубежных рынках со своим семейством Wer'Wolf — это еще один пример того, что африканские оборонные компании, не имеющие такого влияния, как крупные южноафриканские фирмы, могут все же добиться успеха на международной арене. Так как африканские правительства все чаще стремятся к самодостаточности в сфере оборонных закупок, нужно ожидать появления новых и энергичных локальных игроков.