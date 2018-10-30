Немцы испытали новую систему посадки для БПЛА, но подходящую не всем

В Германии испытали магнитную систему посадки беспилотников. Во время испытаний, проведенных германским аэрокосмическим центром (DLR) совместно со специалистами ВМС Германии, перспективный палубный беспилотник, оснащенный такой системой, выполнил посадку на палубу полицейского катера, сообщает портал "Nplus1".Согласно материала Aviation Week, в испытаниях принял участие беспилотник, выполненный по вертолетной схеме (синхроптер), как наиболее подходящий для базирования на небольших кораблях. Новая система магнитной посадки представляет собой кабель-трос, закрепленный на лебедке беспилотника, на другом конце которого расположен электромагнит. При посадке беспилотник зависает над палубой и опускает электромагнит на палубу с помощью трос-кабеля. После того как электромагнит примагнитится к палубе, беспилотник сматывая кабель плавно опускается на палубу именно на то место, где закрепился магнит, не смотря на качку корабля и ветер. Для беспилотников самолетного типа такая система посадки не подходит.Участвующий в испытаниях беспилотный синхроптер SuperARTIS с системой магнитной посадки провел успешную посадку и последующий взлет с палубы судна. Испытания признали состоявшимися и успешными.