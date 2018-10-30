В банках ЕС потерялись замороженные миллиарды Каддафи
В бельгийских СМИ появилась информация об исчезновении со счетов Муаммара Каддафи, бывшего ливийского лидера, части денег. Речь идёт о "замороженных" в банках Бельгии гигантских средствах. Как сообщает источник телеканала RTBF, к этому может быть причастно бельгийское правительство.
Напомним, что на основании решения Совбеза ООН, принятого в 2011 году, все денежные вклады Каддафи в четырёх банках Бельгии на сумму более 14 млрд. евро после его смерти были заморожены. Но проценты по вкладам продолжали начисляться.
За семь лет на эту сумму было начислено дивидендов в размере до 5 млрд. евро, причём в отношении этих денежных средств решение Совета Безопасности ООН не распространялось. Как утверждает неназванный источник, именно эта начисленная в качестве процентов сумма денег пропала из банков Бельгии. Кроме того, источник сообщил, что бельгийское правительство могло перевести эти деньги на банковские счета вооружённых группировок Ливии, включая и тех, кто торгует людьми и переправляет в европейские страны нелегальных мигрантов.
Депутатами бельгийского парламента начата доследственная проверка по фактам исчезновения денег покойного полковника.
В марте этого года некоторые бельгийские издания уже сообщали о пропаже со счетов Каддафи в одном из банков Бельгии 10 млрд. евро. Однако глава Министерства финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт тогда опроверг эту информацию, назвав её «фейковой новостью», и заверил, что все активы ливийского лидера находятся в целости и сохранности.
Напомним, что на основании решения Совбеза ООН, принятого в 2011 году, все денежные вклады Каддафи в четырёх банках Бельгии на сумму более 14 млрд. евро после его смерти были заморожены. Но проценты по вкладам продолжали начисляться.
За семь лет на эту сумму было начислено дивидендов в размере до 5 млрд. евро, причём в отношении этих денежных средств решение Совета Безопасности ООН не распространялось. Как утверждает неназванный источник, именно эта начисленная в качестве процентов сумма денег пропала из банков Бельгии. Кроме того, источник сообщил, что бельгийское правительство могло перевести эти деньги на банковские счета вооружённых группировок Ливии, включая и тех, кто торгует людьми и переправляет в европейские страны нелегальных мигрантов.
Депутатами бельгийского парламента начата доследственная проверка по фактам исчезновения денег покойного полковника.
В марте этого года некоторые бельгийские издания уже сообщали о пропаже со счетов Каддафи в одном из банков Бельгии 10 млрд. евро. Однако глава Министерства финансов Бельгии Йохан ван Овертвельдт тогда опроверг эту информацию, назвав её «фейковой новостью», и заверил, что все активы ливийского лидера находятся в целости и сохранности.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/