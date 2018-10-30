С-300 не помеха? По каким объектам в Сирии нанесли удар ВВС Израиля

Израильские СМИ сообщают о том, что после поставок российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию авиаудары ВВС ЦАХАЛ продолжились. Так, государственная радиостанция Израиля «Кан Бет» сообщила, что авиация нанесла удар по территории Сирии в октябре – после поставок С-300 из России Дамаску. О точной дате не сообщается.В информационном материале «Кан Бет» сообщается о том, что удары были успешными. Что же стало целью для нанесения ударов израильской боевой авиации?Если в данном случае верить израильским СМИ, то ударами была пресечена поставка вооружений группировке «Хизбалла».Заявлено, что речь идёт о ракетах, которые якобы в Сирию пытался перебросить Иран. В момент выгрузки этих ракет удар, как утверждается в израильских источниках, и наносился.Добавляется в материале радиостанции и то, что иранские ракеты якобы были «высокоточными». Официальные службы Израиля, включая пресс-службу ЦАХАЛ, комментариев по этой теме не дают. Молчит и официальный Дамаск.Напомним, что ещё на фоне заявлений властей РФ о поставках в Сирию ЗРК С-300 власти Израиля заявили, что авиация ЦАХАЛ продолжит нанесение ударов по сирийской территории. Аргументация такова: «Иран пытается расширить своё военное присутствие в Сирии».Российские ЗРК С-300 были поставлены в САР после трагедии с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20. Российское военное ведомство обвинило лётчиков израильских F-16 в провокации: один из них находился на линии огня С-200, буквально прикрываясь Ил-20. В Израиле заявляют, что вся четвёрка самолётов ВВС страны в момент нанесения удара сирийским ЗРК С-200 вернулась в израильское воздушное пространство.