Российский REX 1 – непроницаемая защита от дронов
Созданное конструкторами российской компании Zala Aero Group (входит в концерн «Калашников») электронное ружье REX 1 способно обеспечить непроницаемую защиту от беспилотников, пишет Российская газета.
Это компактное изделие было показано на прошедшей в Москве Международной выставке «Интерполитех-2018».
Антитеррористические операции в Сирии и Ираке продемонстрировали, что даже небольшие БЛА могут представлять серьезную опасность как для войск, так и для мирного населения.
Дроны могут корректировать огонь артиллерии и ракетных установок, доставлять противнику разведывательную информацию об оборонительных позициях и транспортных коммуникациях, наносить удары по важным объектам.
Так на Ближнем Востоке террористы превращали простенькие беспилотники в миниатюрные бомбардировщики, которые сбрасывали свои боеприпасы на технику и живую силу правительственных войск. В Ираке, например, с помощью дронов уничтожались бронированные «Хаммеры», а в Сирии в результате одной из таких атак был полностью уничтожен склад боеприпасов.
Сегодня тактику террористов осваивают в украинской армии: небольшие беспилотники начали проводить в Донбассе бомбардировки оборонительных позиций вооруженных сил самопровозглашенных республик.
Поэтому противодействие подобной угрозе в настоящее время очень актуально, отмечает издание.
Представленный на выставке REX 1 способен подавлять сигналы управления беспилотником на расстоянии до 500 метров. А сигналы спутниковой навигации подавляются в радиусе до 2 км. В результате дроны полностью теряют ориентацию в пространстве и падают на землю.
Для вывода из строя бортового оптико-электронного оборудования имеется лазер. Температура применения изделия – от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Время непрерывной работы – 3 часа. Вес ружья – 4,5 кг, длина – 70 см.
По оценкам специалистов, REX 1 в настоящее время является одним из самых совершенных средств защиты от дронов в своем классе.
Это компактное изделие было показано на прошедшей в Москве Международной выставке «Интерполитех-2018».
Антитеррористические операции в Сирии и Ираке продемонстрировали, что даже небольшие БЛА могут представлять серьезную опасность как для войск, так и для мирного населения.
Дроны могут корректировать огонь артиллерии и ракетных установок, доставлять противнику разведывательную информацию об оборонительных позициях и транспортных коммуникациях, наносить удары по важным объектам.
Так на Ближнем Востоке террористы превращали простенькие беспилотники в миниатюрные бомбардировщики, которые сбрасывали свои боеприпасы на технику и живую силу правительственных войск. В Ираке, например, с помощью дронов уничтожались бронированные «Хаммеры», а в Сирии в результате одной из таких атак был полностью уничтожен склад боеприпасов.
Сегодня тактику террористов осваивают в украинской армии: небольшие беспилотники начали проводить в Донбассе бомбардировки оборонительных позиций вооруженных сил самопровозглашенных республик.
Поэтому противодействие подобной угрозе в настоящее время очень актуально, отмечает издание.
Представленный на выставке REX 1 способен подавлять сигналы управления беспилотником на расстоянии до 500 метров. А сигналы спутниковой навигации подавляются в радиусе до 2 км. В результате дроны полностью теряют ориентацию в пространстве и падают на землю.
Для вывода из строя бортового оптико-электронного оборудования имеется лазер. Температура применения изделия – от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Время непрерывной работы – 3 часа. Вес ружья – 4,5 кг, длина – 70 см.
По оценкам специалистов, REX 1 в настоящее время является одним из самых совершенных средств защиты от дронов в своем классе.
- Использованы фотографии:
- РГ / Алексей Брусилов, zala.aero