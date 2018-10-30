Krivak III законтрактованы. Как Индия и Россия умыли Вашингтон с "Буревестниками"
Американские СМИ публикуют информацию о том, что Индия решила обезопасить себя от возможного действия американских санкций из так называемого пакета CAATSA. Речь идёт о санкционных мерах за военное и военно-техническое сотрудничество с Россией. Сообщается, что сделки в сфере ВТС между Нью-Дели и Москвой заключаются на базе взаиморасчётов в национальных валютах: рупия-рубль.
При этом нашла своё подтверждение информация о том, что Россией и Индией подписан контракт на поставку для индийских ВМС двух фрегатов проекта 11356. Накануне на нашем сайте была опубликована новость о том, что подписание контракта находится в процессе. Речь идёт о фрегатах проекта «Буревестник» (в натовской классификации - Krivak III). Сумма контракта - 0,95 млрд в долларовом эквиваленте.
При этом заявлено, что Индия законтрактовала строящиеся на заводе «Янтарь» российские фрегаты с украинскими газотурбинными двигателями. На боевые корабли будут установлены противокорабельные российско-индийские ракеты «БраМос», индийские радары, гидролокаторы и коммуникационные системы.
Первоначально соглашение о намерениях Индии купить 4 фрегата такого класса у России было заключено около 2-х лет назад. Тогда только предполагалось, что платить Индия будет не в долларах, а нацвалюте. Теперь эта информация подтверждается. Подчёркивается то, что сделка по таким параметрам не относится к юрисдикции американских финансовых организаций, а значит, не может попасть под пакет санкций, который ранее был одобрен в США.
При этом нашла своё подтверждение информация о том, что Россией и Индией подписан контракт на поставку для индийских ВМС двух фрегатов проекта 11356. Накануне на нашем сайте была опубликована новость о том, что подписание контракта находится в процессе. Речь идёт о фрегатах проекта «Буревестник» (в натовской классификации - Krivak III). Сумма контракта - 0,95 млрд в долларовом эквиваленте.
При этом заявлено, что Индия законтрактовала строящиеся на заводе «Янтарь» российские фрегаты с украинскими газотурбинными двигателями. На боевые корабли будут установлены противокорабельные российско-индийские ракеты «БраМос», индийские радары, гидролокаторы и коммуникационные системы.
Первоначально соглашение о намерениях Индии купить 4 фрегата такого класса у России было заключено около 2-х лет назад. Тогда только предполагалось, что платить Индия будет не в долларах, а нацвалюте. Теперь эта информация подтверждается. Подчёркивается то, что сделка по таким параметрам не относится к юрисдикции американских финансовых организаций, а значит, не может попасть под пакет санкций, который ранее был одобрен в США.
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