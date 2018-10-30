Экипаж судна "Норд" вернулся в Россию

Приходят срочные сообщения о судьбе членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд». Стало известно, что после длительных переговоров экипаж «Норда» был обменян на украинских моряков. Эта информация подтверждается пресс-службой омбудсмена РФ. При этом добавляется, что в числе обменянных капитана рыболовецкого судна нет.Отмечено, что обмен состоялся, и члены экипажа «Норда» уже находятся в Крыму.Напомним, что во время фактически пиратского захвата «Норда» украинскими пограничниками, на его борту находились 10 человек, включая капитана. Двоим удалось бежать в Россию ранее. Капитан продолжается томиться в застенках СБУ, и ему грозит реальный срок заключения – до 5 лет колонии. Семеро российских моряков прошли через процедуру обмена на семерых моряков Украины с задержанного в рамках "ответной акции" судна ЯМК-0041.Сам «Норд» находится в порту города Бердянск. Украина заявила, что судно арестовано, и теперь будет выставлять на аукционную продажу. Начальная цена – 60 тысяч долларов. Пока желающих принять участие в торгах не нашлось.Сообщается, что российская сторона предпринимает все усилия для того, чтобы Украина отпустила и капитана рыболовецкого судна Владимира Горбенко. Состояние его здоровья существенно ухудшилось за время содержания под стражей на территории Украины.