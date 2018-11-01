Спасение утопающих — дело?..

Действительно, а чье дело — спасение утопающих? Если согласно поговорке, то самих утопающих. Если, например, зайти на сайт Flot.com, то начинаешь понимать, что нет.Вообще, «флотские» с упорством дятлов долбят эту тему уже не один год. Обычно в канун годовщины трагедии с «Курском». Выглядит это своеобразно: в материале, посвященном событию, авторы портала сами себе задают вопрос на тему наших спасательных возможностей и сами же на него отвечают.Такой подход, особенно учитывая то, что орать «уря» абсолютно нет повода, заслуживает как уважения, так и отдельного рассмотрения. Попробуем.Что же за вопрос так мучает «флотских»?Вопрос важный и злободневный. Можно ли теперь, по прошествии стольких лет, теоретически спасти АПЛ «Курск» или (не приведи господи, конечно) любую другую подлодку, оказавшуюся в подобной ситуации?К сожалению, для Северного флота из года в год ответ отрицательный. И какого-либо улучшения не просто не предвидится, ситуация только ухудшается.Да, у нас есть два флота, где все более-менее нормально. Глубинная обстановка Черного и Балтийского морей позволяет контролировать фактически любую ситуацию. Ибо лужи.Подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов – заложники аварийных ситуаций, поскольку и климатические условия океанов резко отличаются от внутренних морей, и глубины иные.Да, меня сейчас уже начнут поправлять, но маленький такой светлячок надежды затеплился в 2015 году, когда в состав флота скромно вошел «Игорь Белоусов». Это пока (и надолго «пока») единственное у нас поисково-спасательное судно, построенное по проекту 21300 «Дельфин».Будь у нас на Северном флоте в 2000 году такой корабль, расклад мог быть совершенно иным.«Курск» лег на грунт на глубине 108 метров, что для «Белоусова» вообще не проблема в плане глубины. А вот для аварийно-спасательных служб КСФ глубина в 108 метров стала непреодолимой преградой.Имевшиеся в распоряжении АСС водолазные колокола позволяли выполнять работы на глубине до 80 метров, да и то, в условиях волнения 1-2 балла. Да, был глубоководный спасательный аппарат «Приз», которому 108 метров – не глубина вообще, он ныряет до 500 метров. Но поврежденная комингс-площадка не дала ему возможности пристыковаться к лодке.И все. Финал известен.А помощь норвежских спасателей, мягко говоря, запоздала. И не по вине соседей. Но живых к тому времени на лодке уже не осталось.А ведь были в составе флота СССР суда, которые позволяли водолазам работать на глубине даже больше 200 метров. Но, увы, до наших времен не дожило ни одно такое судно.И потому появление «Белоусова» встречали в соответствующих кругах не то чтобы с помпой, но с облегчением. Ибо шанс на жизнь. И неплохой такой шанс.Почему так? Все просто. «Белоусова» нафаршировали буквально всем, чем только смогли. На выходе получился не просто спасатель, а универсальная палочка-выручалочка с глубины до 450 метров. Это касаемо водолазов.Главный «спасательный круг» «Белоусова» — глубоководный водолазный комплекс ГВК-450, который занимает почти четверть объема судна и представляет собой сложнейшую систему. В первую очередь – жизнеобеспечения как водолазов, так и спасаемых.Комплекс ГВК-450 – это фактически система барокамер, позволяющих людям работать на запредельных глубинах (до 450 м) и не просто работать, но отдыхать, проходить медобслуживание, нормально питаться, то есть, жить в соответствии с требованиями той глубины, на которой они работают.Без вреда для человеческого организма водолазы так могут работать до трех недель. Это много. Это очень много.Понятно, что на такие глубины люди погружаются не в скафандрах. Подъем и спуск делают с помощью водолазного колокола, капсуле-батискафе с иллюминаторами и шлюзом, где поддерживается то же самое давление, что и на глубине, где предстоит работа.То есть водолазы и живут, и работают в условиях противостояния давлению рабочей глубины, совершенно не опасаясь кессонной болезни. Да, впоследствии предстоит долгая декомпрессия, но это решаемый вопрос еще с 60-х годов прошлого века.Главное – можно работать три недели, не отвлекаясь на декомпрессию каждое погружение. Работать на глубине не один час в сутки, а намного больше. Когда речь идет о спасении жизни людей – аргумент.На «Белоусове» есть еще и глубоководный спасательный аппарат «Бестер-1», потомок «Приза». Предельная глубина погружения аппарата до 720 метров. Суть работы примерно та же: экипаж аппарата присоединяется к коммингс-площадке и «по сухому» спасает экипаж аварийной лодки.Есть еще и управляемый аппарат Seaeye Tiger, снабженный манипуляторами, способный работать на глубине до 1000 метров.Резюме: «Игорь Белоусов» вполне в состоянии спасти подводников в критической ситуации на глубине, исключающей саморазрушение корпуса от давления.Но… «Игорь Белоусов» находится на Тихом океане. И судно проекта 21300 пока (надеюсь) в единственном экземпляре. Соответственно, подводные лодки Северного, Балтийского и Черноморского флотов по-прежнему не имеют современных средств спасения.А что с теми, кто обязан реагировать, принимать меры и так далее?Да все в порядке. Разговоры идут. Проводятся консультации, составляются и утверждаются планы. Потом, правда, эти планы корректируются, или, как сейчас принято говорить, «переносятся вправо».В итоге говорильня на тему развития поисково-спасательной службы ВМФ в виде принятой в 2013 году концепции до 2025 года так и закончилась ничем.А начиналось все неплохо для нашего флота. Перспектива имела место быть. К 2020 году на Тихоокеанском и Северном флотах планировалось иметь по два (!!!) современных спасательных судна с необходимым набором оборудования. И по одному — на Балтийском и Черноморском флотах.Ну а что на деле, можно видеть невооруженным взглядом. Один «Игорь Белоусов» и никаких перспектив, потому что на дворе конец 2018 года, а больше ни одного корабля не то что не заложено, даже в планах не стоит.И кто виноват? А вот это вопрос не просто сложный, если по существу. Я выше написал о сложнейшем и эффективнейшем комплексе ГВК-450, позволяющем спасать подводников с предельных для человека глубин.Каюсь, наврал. Такого комплекса вообще не существует. И, скорее всего, не будет существовать в природе никогда. И даже если и будут новые суда, ставить на них абсолютно нечего. Впрочем, судите сами.«Игоря Белоусова» заложили в 2005 году. И строили целых 7 лет, спустив на воду только в 2012 году.Все это время шла работа над комплексом ГКБ-450 в стенах ОКБ «Лазурит», что в Нижнем Новгороде. Насколько хорошо шли работы, судить сложно, раз даже Следственный Комитет РФ пока не разобрался.Но миллиард на НИОКР был потрачен. В 2011 году разработчики сообщили, что комплекс скоро будет, но для этого им необходимы еще 3 миллиарда.В Минобороны поняли, что ГВК-450 не будет, и приказом Сердюкова финансирование работ было остановлено.Дальше — детектив. Кто-то говорит, что Сердюков угробил отечественный проект в угоду импортному. Кто-то говорит, что за 6 лет в "Лазурите" ничего не смогли разработать, а деньги попилили.Факт в том, что, не дав «Лазуриту» 3 миллиарда рублей на дальнейшую работу, Сердюков при помощи компании «Тетис Про» закупает оборудование у фирмы Divex из Великобритании.И именно на этом оборудовании, которое установили на «Белоусове», и ведутся ВСЕ учебно-тренировочные работы по подготовке российских водолазов и спасателей.Комплекс для «Белоусова» обошелся в 1,36 миллиарда рублей.И комплекс реально работает, наши водолазы уже совершили с его помощью погружение на 416 метров 29 октября 2018 года, и вышли на грунт. Теперь до 18 ноября будут проходить декомпрессию. Комплекс работает, и не на рекорды, а на реальную подготовку.Но на другие поисково-спасательные суда устанавливать нечего. Санкции… Понятно, что британские наши «партнеры» не продадут больше оборудования «двойного» назначения.И тут снова детектив. Российский, понятное дело.Как бы мы уже не первый год под санкциями. И давно уже ясно и понятно, что ничего нам с Запада такого не продадут больше. И единственное, на что можно рассчитывать, так это на продолжение работ по этому злосчастному ГВК-450 в Нижнем Новгороде.Не тут-то было!Вдруг выясняются очень странные вещи.Первое: необходимо выбрать исполнителя работ. Это нормально. Но выбирать почему-то надо из КБ «Лазурит» и… ОАО «Тетрис Про»! «Тетрис Про», заметим, в разработках столь сложного оборудования не замечена от слова «совсем». Фирма просто выступила посредником по поиску и закупке оборудования. Да, с задачей справились на «отлично», но все-таки разница между закупкой и разработкой есть.Второе: старт разработок по проекту назначен на 2018 год, но почему-то работы надо начинать с нуля.Третье: Минобороны в лице приснопамятного Юрия Борисова заявило, что уточнение требований к аварийно-спасательным судам будет продолжаться до получения окончательных и полных результатов опытной эксплуатации «Игоря Белоусова». И окончательная ясность будет получена лишь после того, как водолазы достигнут отметки в 450 метров. А без этого нельзя ни закладывать следующее судно, ни разрабатывать ГВК-450.Выглядит несколько непонятно.Самое интересное, что все участники регаты реально готовы работать.«Адмиралтейские верфи» утверждают, что готовы строить спасательные суда серией, причем, первое будет готово через 4 года. Не оспариваем совершенно, ибо именно здесь строился «Игорь Белоусов», так что не то что задел есть, есть уверенность в том, что строители выполнят обещание.Но ГВК должен быть готов через полтора-два года после закладки судна, поскольку фактически судно строится вокруг него. А с ГВК проблемы.ОАО «Тетис Про» обещает разработать ГВК максимум за 3 года, потратив 2-2,5 миллиарда рублей. Терпимо, если так. А что «Лазурит», который работал по теме столько лет?С «Лазуритом» все непонятно так же, как с «Тетис Про».«Лазурит» предлагает сделать комплекс за 5 лет. И на это нижегородцам требуется… 10 миллиардов рублей!Выглядит более чем странно, поскольку «Игорь Белоусов» обошелся бюджету в 6,5 миллиарда рублей. Хорошо, инфляция и все прочее. Но не до такой же степени?Оценить способности и возможности фирм-претендентов могут только эксперты. Думаю, что именно это они и сделают, поскольку ситуация странная до безобразия.Почему фирма, не замеченная в крутых разработках и успешных проектах, предлагает сделать комплекс вчетверо дешевле, чем те, кто 7 лет работал по теме?Мне же остается только констатировать самый неприятный на сегодня факт: спасение утопающих на Северном флоте – дело рук самих утопающих. К сожалению, это так.Можно еще долго рассуждать, но по сути остается надеяться, что в ближайшие 10-15 лет на Северном (Балтийском, Черноморском) флоте не произойдет никаких ЧП, подобных трагедии «Курска».Потому что, несмотря на то, что прошло 18 лет с момента трагедии, спасать моряков в случае чего нам по-прежнему нечем.