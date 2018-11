Проект Caliban. Атомный танк по-британски

По материалам:

Шестидесятые годы прошлого века были периодом бурного развития бронетанковой техники. В разных странах разрабатывалось множество проектов перспективных боевых машин с теми или иными возможностями. При этом значительное число проектов так и не вышло из стадии предварительной проработки в связи с выявлением тех или иных проблем либо из-за наличия более удачной альтернативы. Прекрасным примером разработки с особыми перспективами, не сумевшей сойти с бумаги, может считаться британский проект среднего танка Caliban.В начале шестидесятых годов основу бронетанковых войск британской армии составляли тяжелые танки FV 214 Conqueror и средний / основной A41 Centurion. Предполагалось, что в общевойсковом бою тяжелые «Конкуэроры» будут выявлять и атаковать наиболее сложные и приоритетные бронемашины противника. Задачей «Центурионов» в таком случае становилась совместная работа с пехотой и ее защита от прочих бронемашин. Кроме того, с конца пятидесятых годов велись испытания перспективного основного танка Chieftain, которому в обозримом будущем предстояло поступить на вооружение.Имеющаяся бронетехника, в целом, устраивала командование, но имелись некоторые претензии. Строевые танки двух основных типов имели недостаточную подвижность и не могли в минимальное время выйти в указанный район. Кроме того, их нельзя было перебрасывать по воздуху. Характеристики огня и защиты все еще соответствовали актуальным требованиям, но такая ситуация не могла сохраняться вечно.Положение усложнялось тем, что разведка сообщала о ведущихся в Советском Союзе работах по созданию принципиально новых образцов бронетанковой техники, способных показывать выдающиеся боевые качества. Было очевидно, что имеющиеся Conqueror и Centurion в обозримом будущем морально устареют и потребуют замены. В скором будущем на смену им должен был прийти «Чифтен», но это не исключало необходимость проработки новых проектов, как минимум, на уровне теории.На фоне текущих событий и ожидаемых вызовов было решено проработать принципиально новый танк с особыми возможностями. Разработку этой бронемашины поручили Королевскому военному колледжу (Royal Military College of Science), а именно его отделению «Школа бронетанковых технологий» (School of Tank Technology). В ближайшее время оно должно было представить общий облик танка и решить некоторые конструкторские задачи. При получении желаемых результатов проект мог получить развитие и дойти до строительства опытной или серийной техники.Военное ведомство желало получить перспективную бронемашину, способную сопровождать и поддерживать на поле боя мотострелковые подразделения в условиях конфликта на европейском театре военных действий. Танк должен был сопровождать бронетранспортеры, что предъявляло известные требования к его подвижности. При этом он должен был получить защиту от малокалиберных и танковых пушек, а также иметь возможность поражения легкой бронетехники и танков противника. Одновременно с этим следовало сократить габариты и боевую массу машины для повышения стратегической мобильности.Изучив требования, сотрудники Королевского военного колледжа пришли к очевидным выводам. Новый проект мог основываться на уже известных и отработанных решениях, но в нем следовало использовать и принципиально новые идеи. Только за счет совмещения старых и новых идей можно было создать облегченный танк с мощным бронированием и высокой огневой мощью. Начался поиск новых предложений, и вскоре это позволило сформировать облик будущей машины. Расчеты показывали, что новый танк будет иметь преимущества перед всеми существующими британскими и зарубежными машинами.Новый проект, пока прорабатывавшийся только в теории, получил имя Caliban. Машину назвали в честь персонажа пьесы У. Шекспира «Буря». Вскоре выяснилось, что такое название вполне подходит боевой машине. Она, подобно своему «тезке», вырисовывалась не слишком красивой, но при этом мощной и опасной для противника.В проекте «Калибан» планировалось использовать традиционную компоновку корпуса и башню качающегося типа. Машину должны были отличать особые обводы башни и вооружения. Для получения высоких боевых характеристик конструкторы предложили увеличить калибр орудия в сравнении с существующими танками. В остальном проектируемый танк был похож на имеющиеся и перспективные образцы.Проект предусматривал строительство броневого корпуса классической компоновки с передним размещением механика-водителя, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком. Корпус получал дифференцированное бронирование с максимально возможной защитой лобовой проекции и противопульными преградами на прочих участках. Лоб корпуса составили из трех деталей. Две верхние имели толщину 130 мм и располагались под углом 70° (верхняя) и 60° (средняя) к вертикали. 30-мм нижний лист был наклонен на 40° вперед. Максимальная приведенная толщина такой брони достигала 260 мм. Стык средней и нижней деталей бронирования предлагалось сделать выгнутым, что могло дополнительно повысить жесткость и прочность конструкции.Со лбом клиновидного профиля соединялись вертикальные борта, а также горизонтальные крыша и днище. Кормовой лист незначительно заваливался назад. Над двигательным отсеком предусмотрели короб, увеличивающий его объем. Максимальная защита бортовой и кормовой проекции обеспечивалась 25-мм листами. Также применялись детали толщиной 10 мм. Таким образом, при обстреле сбоку, сзади или сверху танк Caliban мог выдержать только пули или осколки.Особое вооружение заставило конструкторов из Royal Military College of Science использовать башню качающегося типа. Непосредственно на погоне корпуса они разместили неподвижный агрегат башни с более высокой наклонной лобовой частью, а за ним находился скошенный участок. Жестко закрепленная орудийная установка помещалась в качающейся части башни с прямоугольными обводами, дополненной нижним скругленным устройством, взаимодействующим с неподвижным элементом башни. Горизонтальная наводка орудия должна была осуществляться поворотом всей башни. За вертикальное наведение отвечала качающаяся часть башни. С ее помощью можно было поднять орудие на 20° или опустить на 12°.В корме корпуса предлагалось поместить бензиновый двигатель Meteorite Mk.202. Через сцепление марки Borg and Beck крутящий момент подавался на коробку передач Z5 Merritt Brown, а затем – на ведущие колеса кормового расположения. Силовая установка также комплектовалась парой электрогенераторов мощностью 4 кВт каждый.Ходовая часть получила по пять опорных катков на каждый борт. Использовалась независимая торсионная подвеска с пружинными амортизаторами. Для оптимизации нагрузки на шасси катки устанавливались с разными промежутками. Вследствие этого расстояние между первыми двумя катками было минимальным, второй и третий промежуток – увеличенными, а перед пятым катком имелся средний интервал. В передней части корпуса размещались направляющие колеса, в корме – ведущие. Ходовая часть прикрывалась бортовыми экранами.В соответствии с требованиями, «Калибан» должен был иметь повышенную огневую мощь. Исследования показали, что для решения такой конструкторской задачи нужно принципиально новое вооружение. Вскоре был сформирован общий облик танковой пушки, обеспечивающей преимущества перед британскими и зарубежными танками. В дальнейшем наработки военного колледжа могли получить развитие в виде реального проекта.В башне неподвижно, без средств вертикальной наводки, следовало монтировать орудие калибром 160 мм. Пушка с эжектором должна была устанавливаться на противооткатных устройствах с требуемыми характеристиками. Расчеты показывали, что боеприпасы к такому орудию будут чрезмерно тяжелыми, и танкисты не смогут эффективно работать с ними. В связи с этим пушку следовало оснастить автоматом заряжания. Для упрощения конструкции последнего конструкторы предложили отказаться от металлической гильзы в пользу сгорающего шелкового картуза. Внутри боевого отделения удалось разместить автомат заряжания с ячейками для 30 выстрелов.Основным боеприпасом танка Caliban должен был стать 160-мм бронебойно-фугасный снаряд. Такое изделие могло иметь массу 60 фунтов (27,25 кг), большая часть которой приходилась на взрывчатое вещество. По расчетам, баллистика такого снаряда позволяла эффективно поражать существующие советские танки на дистанциях до 2 тыс. ярдов (1830 м). На расстоянии 1000 ярдов (914 м) вероятность попадания в танк превышала 98%, на 1500 ярдов (1370 м) – снижалась до 88%.Также танк планировалось вооружить осколочно-фугасными снарядами для борьбы с пехотой или укреплениями. По всей видимости, такой боеприпас по массе и могуществу мог походить на бронебойно-фугасный. При этом он мог показывать самые серьезные преимущества перед серийными 105- и 120-мм танковыми снарядами.Особый интерес в проекте нового оружия представлял третий тип снаряда. Калибр 160 мм давал прирост объема внутри снаряда, и по этой причине конструкторы предложили разработать специальный боеприпас с ядерным зарядом малой мощности. К сожалению, подробные сведения о таком выстреле отсутствуют. По всей видимости, ядерный снаряд для «Калибана» так и не вышел из стадии обсуждений возможности его создания.Вспомогательное вооружение танка должно было состоять из двух пулеметов винтовочного калибра, к которым предъявлялись особые требования. Оружие должно было иметь минимальные размеры агрегатов, располагаемых внутри танка, а также выбрасывать гильзы наружу. Прежде всего, это было связано с особенностями отсека под спаренный пулемет. Из-за ограниченного места внутри боевого отделения его предложили монтировать у левого борта башни, причем ствол оказывался за пределами купола. Второй пулемет предлагалось устанавливать на турельной установке над люком командира. Для нее на крыше башни предусмотрели кольцевую направляющую. На бортах башни следовало устанавливать два блока дымовых гранатометов.Введение автомата заряжания позволило сократить экипаж до трех человек. Один из них, механик-водитель, располагался в передней части корпуса, у правого борта. Над его рабочим местом в верхнем лобовом листе предусматривался собственный люк. Согласно традициям британского танкостроения, люк корпуса был выполнен двустворчатым. В распоряжении водителя имелись три перископических прибора, готовых к использованию. Каждый из них имел обойму с парой оптических элементов. В случае повреждения используемого элемента, например, вследствие ядерного взрыва, водитель мог повернуть обойму и вывести в рабочее положение новую оптику.В башне, по бокам от орудия, находились наводчик (слева) и командир (справа). Над их местами имелись собственные люки с тем или иным дополнительным оснащением. Так, наводчику предлагалось использовать поворотный перископ, а командиру полагалась невысокая башенка с оптикой по периметру.К сожалению, предполагавшиеся габариты и масса танка остаются неизвестными. Можно предполагать, что по размерам «Калибан» не должен был превосходить другие танки своего времени. Масса, вероятно, могла находиться в пределах 30-35 т, что было связано с требованиями относительно стратегической мобильности в части мостов. По ходовым качествам новый танк был обязан превосходить существующие. Напомним, тяжелый Conqueror и средний Centurion могли развивать скорость всего 35 км/ч. На поле боя танк Caliban должен был сопровождать легкую пехотную бронетехнику, способную развивать более высокие скорости.Сотрудники School of Tank Technology из состава Royal Military College of Science проработали облик перспективного танка с особыми возможностями и подготовили набор необходимых документов. Далее их представили на анализ военному ведомству. Вскоре после этого история проекта Caliban закончилась. Командование британской армии не пожелало запускать полноценную разработку нового проекта, не говоря уже о переводе бронетанковых войск на подобную технику.Через несколько лет на вооружение был принят основной боевой танк Chieftain. Он представлял собой вариант дальнейшего развития танка «Центурион» с применением современных технологий и компонентов, и поэтому обходился без кардинально новых решений. По своим тактико-техническим характеристикам – особенно по огневой мощи – «Чифтен» существенно уступал «Калибану», но при этом имел серьезные преимущества в прочих сферах. Так, когда проект Caliban находился на стадии формирования облика, будущий серийный танк уже проходил испытания. Кроме того, промышленность могла в минимальные сроки запустить его серийное производство, не сталкиваясь с серьезными затруднениями.Вполне понятно, почему армия в итоге предпочла существующий и сравнительно простой танк, отказавшись от перспективной бронемашины, пока существовавшей только в виде самых общих положений и решений. Чрезмерно смелый проект отправили в архив и забыли. К радости любителей бронетехники, его все же обнаружили. Британский историк бронетехники Эд Фрэнсис не так давно нашел в архивах сведения о «Калибане», и широкая общественность наконец-то узнала об интереснейшем проекте.Дать оценку проект среднего танка Caliban достаточно просто. Он был интересен с точки зрения основных предложений и предполагаемых боевых качеств, но вместе с этим отличался чрезмерным новаторством и очевидными технологическими рисками. Если в сфере шасси и защиты использовались в основном известные и опробованные решения, то в области вооружения все известные риски могли проявиться в полной мере.Для получения высочайших огневых характеристик танку «Калибан» требовались принципиально новая 160-мм пушка и боеприпасы для нее. Это означает, что британской промышленности следовало заняться разработкой всего комплекса средств, от самого орудия до систем управления огнем и т.д. Можно представить себе, насколько сложной, дорогой и длительной была бы программа создания новой пушки. При этом особую сложность могла представлять разработка перспективного ядерного снаряда. В итоге нельзя было исключать и такой вариант развития событий, при котором этот проект мог бы завершиться без ожидаемых результатов, но с потерей времени и денег.При всем этом следует учитывать, что танк Caliban не мог получить иное орудие. Замена 160-мм пушки другим вооружением, например, существующей модели, лишала танк перспектив. В таком случае он рисковал оказаться всего лишь очередным конкурентом существующих и разрабатываемых машин. Притом без особых или решающих преимуществ перед ними.Новый вариант облика перспективного танка, предложенный в проекте с рабочим названием Caliban, оказался слишком сложным для реализации и не гарантировал успех. При наличии менее смелых, но реалистичных альтернатив это предопределяло его судьбу. Командование британской армии ознакомилось с разработкой Королевского военного колледжа и вынесло свое решение. Развитие британских бронетанковых войск продолжилось без революционно новых проектов.