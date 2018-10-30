Более 50 политиков и бизнесменов Украины попали под санкции Москвы. Кто они?

В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован.

Немало интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях.