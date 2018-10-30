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Более 50 политиков и бизнесменов Украины попали под санкции Москвы. Кто они?

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Появляются некоторые подробности по решению России ввести антиукраинские санкции. Напомним, что соответствующий указ некоторое время назад был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в качестве ответа на недружественную политику властей соседнего государства. Путин поручил правительству определить перечень физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся санкции, а также непосредственные меры санкционного характера.

Более 50 политиков и бизнесменов Украины попали под санкции Москвы. Кто они?



Стало известно, что санкционные меры коснутся более 50-ти граждан Украины и примерно 360 юрлиц, в том числе компаний в украинской юрисдикции.

РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к правительству:
В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован.


Отмечается, что документ несёт в себе немало неожиданностей, в первую очередь для украинских граждан. Там, в документе о санкциях, как заявлено, граждане Украины найдут для себя немало сюрпризов.

Из материала:
Немало интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях.


Речь идёт о представителях властей и бизнес-сообщества Украины, которые, эксплуатируя радикальную антироссийскую риторику, ведут активные экономические действия, направленные на извлечение личной прибыли.

Конкретных фамилий не называется, но, как обещано, украинцы узнают о перечне очень скоро. Вот только удивятся ли? - большой вопрос. Дело в том, что подавляющее большинство граждан Украины прекрасно знает, что те люди, которые узурпировали власть на волне майдана, продолжают набивать карманы, и на самом деле готовы легко "переобуваться в воздухе" при малейших намёках на политические изменения. Этим лицам наплевать на народ, на партнёрство между странами, им важно одно - личное обогащение, ради которого они не готовы не останавливаться ни перед чем.
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