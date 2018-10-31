Записки Колорадского Таракана. Картина дня: Макиавелли, газ и оккупанты
Приветствую ва,с уважаемые читатели! Недалекое прошлое, а точнее, та неделя, в течение которой мы не встречались, подействовала на меня как-то философски. Хотя, может, это не только события нашей жизни виноваты, но и осеннее настроение. Знаете же, хандра, природа увядает, у правителей крыша едет, а всякие там обслуживающие компании итоги работы подбивают...
Если честно – все серое. Вот вроде и листья еще желтые, и небо такое, а все серое. Ну ничего с собой не могу поделать, вот так вот.
Никогда не любил и не люблю философствовать, но сегодня почему-то вспомнился Никколо Макиавелли. На самом деле никакой он не итальянец, а наш, с Херсонщины, Микола Маков-Меленький, казак и 146%-ный украинец.
Просто занесла его судьба на чужбину, но и там Микола показал всем, как надо думы думать и управлять.
Вот так, а вы как думали?
Для понимания сущности многого из того, что творится сегодня на Украине, да и в мире, полезно почитать великого предка. И потому, что душой он за Украину радел и в ней же (в душе) украинцем остался, многое из того, что он писал, сегодня вполне реально и объективно.
"Нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу".
Вот как вам? Вот и я думаю, что самое так! То есть получилось все именно так, но кому сейчас слава так нужна? За нее кредитов не дают, и боевые корабли не дарят. Так что власть – она повыгоднее будет.
Вот если власть, то сразу кто? Правильно, Гидрант!
Я вам сейчас такое расскажу, вы не сходя с места ляжете! Наш Петро НЕДЕЛЮ ни капли. Вот хотите верьте, хотите не верьте, а факт. Не пил вообще.
Мы тут народом соображаем, что нам это даже не икнется. Рыганякнется по полной программе еще, такие подвиги в наше время – это вам не с Савонаролой спорить!
Как вы знаете, мы отметили 74-ю годовщину изгнания нацистов с территории страны. 73 года отмечали освобождение Украины от фашистских захватчиков и вот... Отметили...
Мутен и сложен был взгляд Гидранта Пети, когда читал он речь по бумажке. Но – осилил. Несмотря на пост. Самое интересное, что не сорвался как обычно, и, в принципе, его речь устроила всех.
"Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым".
Интересная цитата для умного человека. И написана грамотно. Нам тут всем до судорог интересно, а кто же Гидранту такое написал? Вроде и ничего не врет автор, а событие-то совсем по-другому выглядит, чем раньше. И СССР тут вроде ни при чем, и русские всех национальностей. Как "сыграло" давнее польское "Освенцим освободили украинцы".
А вот это другая цитата. Уже из поздравления Гидранта:
"Земной поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков… Именно на ваших примерах, добродетели и выстраданных победах воспитаны современные патриоты – защитники Украины".
Как видите, стиль не поменялся. Тоже все так гладенько и красиво. Но мы-то еще помним, что не все «люди старшего поколения» носили погоны РККА, о которой Петр Алексеевич даже не упомянул. Ой, не все.
Но что тут говорить, если даже по истории, даже относительно по-современному грамотный ученик или студент уже уверен, что УПА освобождал, а не убивал мирных украинцев.
Но и я цитировать горазд, так что держитесь, кто не с нами, которые. Документик-то не советский. Наш, свойский. Институт истории Украины в 2002 году:
"...в 1945-53 годах в результате действий УПА погибли 30 676 советских граждан, в том числе военнослужащих 6476, представителей власти 2732, работников партии 251, работников комсомола 207, колхозников 15 669, рабочих 676, представителей интеллигенции 1931, детей, стариков, домохозяек 860".
А как там ОУН-УПА с вермахтом воевали, так это надо нос засунуть поглубже, да посмотреть.
Я вот тут о власти говорил, так что прямо в продолжение темы Миколы выдам сейчас. Насчет логики для тех, кто у властного корыта. У одного меня дуроворот в голове, или как?
1941 год — освобождение Украины от русских оккупантов (немецкими оккупантами).
1944 год — освобождение Украины от немецких оккупантов (русскими оккупантами).
1991 год — окончательное освобождение Украины от оккупантов.
Точно все это стоит праздновать-отмечать? Нет, ну справедливо, если кто-то в мой адрес Лаврова вашего начнет цитировать. Прямо соглашусь, и добавлю: в натуре.
Но мы День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметили. Где как, но...
Ладно, идем дальше к мудрости Миколы.
"Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании".
Как вы поняли, прочитав цитату, пора переходить к украинской традиционной забаве — газу для народа. Об этом уже столько написано, столько обговорено, что удивить вас вроде бы и нельзя. Вы же знаете все лучше нас. Но у нас есть напольный ковер. Из-под которого можно услышать и увидеть чуть больше всех остальных. Так что вести из-под ковра.
Правители наши, которые с умным видом вещают на экранах телевизоров в стиле "так о народе думаю, что кушать не могу", на самом деле уже готовят продолжение банкета уже для будущего президента. Да-да. Не удивляйтесь, но цена на газ уже согласована с кем надо (сами понимаете, что это ребята из-за лужи, а не из северных болот), и новый президент уже в капкане. Никуда не денется...
Бумагу эту я нашел совершенно случайно. Какой-то умник уронил, а я прочитал. Так что, верить или не верить мне, ваше право. На официальных сайтах правительства вы ничего такого не прочитаете. Пока, по крайней мере.
Итак, повышение цены на 23,5% — это только "начало лета". Дальше мы получим красивое развитие ситуации. МВФ, как я уже писал, крепко держит нас за гениталии.
Постановлением, уже подготовленным правительством, но пока тщательно скрываемым, устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года — до 12000 грн.
Для тех, кто не понял, раскрываю суть ситуации. 10 000 гривен по нынешнему курсу — это примерно 80% цены на газ от импортного. А 12 000 это уже 100%. 100% импортного паритета! Да при украинских зарплатах. Теперь уже точно Россия перейдет на каждодневный вопрос по-украински: чё, не вмерла Украина?
Кроме того, специальные условия по поставке газа существенно не изменились — газ по-прежнему будут поставлять «Газсбыты», дочки «Облгазов». Причем «Нафтогаз» может прекратить подавать газ поставщику с 1 января 2019 года, если он на эту дату увеличил долг, по сравнению с показателем на 1 ноября 2018 года.
А теперь – звон колокольный переможный!
У нас случилось такое… У нас церковь вернулась в лоно государства! Все перипетии между Киевом и Москвой закончились нашей полной и окончательной победой, так что все. Церковь теперь одним фронтом с государством, а значит, священники обязаны теперь делить с народом все тяготы переходного времени.
Так решили в Раде, и лишили наших священнослужителей 50%-ных льгот!
А что? Все по Священному писанию и реалиям дня сегодняшнего. Надо терпеть, зато потом…
"Когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно. Если нет другого выхода, хорош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих точно так же, как не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут".
Это я не про Януковича, пусть и похоже. Это я про "щё не вмерла". Отопительный-то сезон, хочешь не хочешь, начинать надо. Холода — они и на Украине холода. Особенно в городах. Хотя, по моему скромному мнению, нечего с этим отоплением заморачиваться. Наиболее патриотичные слои нашего народа живут в селах.
А села — они и есть села. Деревья ещё не все в Европу вывезли. Да и уголь пенсильванский можно на контрабандные деньги купить. Или сепарский за вполне свои гривны. Печки-то с советских времен сохранились в хатах...
Смотрю сейчас решение совета директоров МВФ:
"Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ".
А вот и другое решение. Предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Министерства финансов Украины:
"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда".
Короче, поговорил со знающими тараканами. Тепло нам будет стоить на первых порах (в ноябре) процентов на 16-20 дороже. А вот потом... Но самое интересное в этом вопросе другое.
Помните прошлогодние комментарии к моим запискам о горячей воде и отоплении?
"Да что там… Купи бойлер и живи с горячей водой в тепле".
Комментаторы думали, что они самые умные. Забыли о плачущем еврее, когда он узнал, что родился хохол? Короче, наличие бойлера не дает права пользователю не платить за социальную норму потребления газа!
Переведу на нормальный язык. Жги электричество, пановать – пануй, но норму газа даже если и не выберешь, то изволь оплатить. А не оплатишь – и электричество отрубим, и газ.
Но это совсем мелочи по сравнению в вот этим:
"С декабря этого года НАК Нафтогаз Украины получил право на отключение теплосетей в отопительный период. Это предусмотрено требованиями Кодекса газотранспортных систем".
"С 1 декабря 2018 года Нафтогаз получит право давать письменное поручение на отключение тепловиков при наличии задолженности за потребленный газ. Более того, НКРЭКУ обязало газораспределительные компании следовать этим указаниям. Уклонение от отключения теплосетей по поручению Нафтогаза будет расцениваться как злоупотребление монопольным положением".
Круто, как говорят молодые да ранние... Мне вот только интересно, а за порванные морозом трубы кто платить будет? Я тут подслушал разговор коммерческого директора ПАО Днепрогаз Игорь Маньковского по телефону. Это я для тех, кто "живет в реке", цитирую. Готовьтесь.
"НКРЭКУ отклонила требование операторов ГРС не отключать теплосети по поручению НАК Нафтогаз Украины и обязала заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Если в течение трех дней после поручения НАК Нафтогаз Украины на отключение тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО Днепрогаз будет вынуждено ограничить газоснабжение на объекты".
Вообще-то, я только за такие решения и действия. Нация должна быть выносливой. Да и с "работой Минздрава" хорошо согласуется. Но вот одна мысль "гложет сердце". Опять ведь Россия виновата! Ваши козни!
Вы нам санкции объявили? Путин для вас что, уже не президент? Указы надо выполнять! Правильно говорят, русские законы необязательны к исполнению. А вот мы указы Владимира Владимировича исполняем! Пока решения вашего Медведева дождешься... Вот мы и решили самообложиться санкциями.
И ещё. Вы уже который год говорите, что мы все замерзнем? И что? Ежегодная практика показывает, что не все! Точнее, как говорит наш мэр: не только лишь все!
Хреновый из меня оракул. Каждый раз после очередного решения нашего правительства думаю: всё. Думаю, что больше пробить дно невозможно. И каждый раз ошибаюсь. Бац... И снова удача. Пробили, Перемога...
"За малое зло человек может отомстить, а за большое — не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести".
Да, сообщаю о мелочи, которую большинство из россиян уже забыли. Мы опять со временем играем. Часы назад перевели. На час. Зимнее время теперь у нас. Согласно постановлению кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" №509 от 13 мая 1996 года.
Опять надеетесь, что уж такую-то новость связать с Россией Таракан не сможет? Ага. Ваша наивность просто поражает. Хотя, по секрету, я тоже офонарел от такой связки. Цитирую одно из наших изданий. Не я автор. Но какая тонкая мысль... Прямо завидно:
"В наши дни более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Не делает этого в целом 161 страна, среди которых Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай, Россия, Кения и другие".
Вот не важно, кто другие, правда? Главное, что вы там… Где Афганистан, Кения, Гвинея…
"Умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий — сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум — выдающийся, второй — значительный, третий — негодный".
Закончить сегодня хочу одним законопроектом, который уже зарегистрирован в Раде. На Украине хотят запретить ношение военного камуфляжа. А вот причину этого никто из россиян не назовет. Уверен на 100%.
Интриговать не буду. Запретить с целью... уберечь людей от мошенников (!), притворяющихся воинами. Слово автору, народному депутату Верховной Рады Украины Андрею Тетеруку:
"Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны. Уверен, что в парламенте не будут затягивать с этим вопросом".
Сейчас за незаконное ношение госнаград предусмотрен штраф от 17 до 34 грн. Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз, и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн. Это достаточно серьезный штраф.
А вообще, нужно узаконить и мордобитие за такие дела. Независимо от того, какие награды носит этот ряженый, советские, российские (а у нас достаточно и тех, кто награжден российскими медалями в домайданный период) или украинские. Но об этом, может быть, стоит поговорить отдельно...
Понимаю, что многое "забыл" упомянуть. Такая забывчивость обусловлена по большому счету форматом статьи, да и желанием. Моим желанием и пониманием новостей по степени воздействия лично на меня и мою семью. Но, спасибо вам, у сложился хороший коллектив соавторов, которые ликвидируют этот недостаток Таракана.
А значит, будем жить! Будем радоваться за победы друг друга. Будем делить счастливые и горестные минуты жизни. Будем вместе. Счастья и здоровья вам и вашим семьям. И вашей стране.
"Других же советников не бывает, ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость". Никколо Макиавелли, "Государь".
А вот теперь еще раз пройдитесь по тексту. Жирным я выделил мудрость Никколо Макиавелли, а простым курсивом — современные цитаты.
И сравните.
Искренне ваш…
Если честно – все серое. Вот вроде и листья еще желтые, и небо такое, а все серое. Ну ничего с собой не могу поделать, вот так вот.
Никогда не любил и не люблю философствовать, но сегодня почему-то вспомнился Никколо Макиавелли. На самом деле никакой он не итальянец, а наш, с Херсонщины, Микола Маков-Меленький, казак и 146%-ный украинец.
Просто занесла его судьба на чужбину, но и там Микола показал всем, как надо думы думать и управлять.
Вот так, а вы как думали?
Для понимания сущности многого из того, что творится сегодня на Украине, да и в мире, полезно почитать великого предка. И потому, что душой он за Украину радел и в ней же (в душе) украинцем остался, многое из того, что он писал, сегодня вполне реально и объективно.
"Нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость: всем этим можно стяжать власть, но не славу".
Вот как вам? Вот и я думаю, что самое так! То есть получилось все именно так, но кому сейчас слава так нужна? За нее кредитов не дают, и боевые корабли не дарят. Так что власть – она повыгоднее будет.
Вот если власть, то сразу кто? Правильно, Гидрант!
Я вам сейчас такое расскажу, вы не сходя с места ляжете! Наш Петро НЕДЕЛЮ ни капли. Вот хотите верьте, хотите не верьте, а факт. Не пил вообще.
Мы тут народом соображаем, что нам это даже не икнется. Рыганякнется по полной программе еще, такие подвиги в наше время – это вам не с Савонаролой спорить!
Как вы знаете, мы отметили 74-ю годовщину изгнания нацистов с территории страны. 73 года отмечали освобождение Украины от фашистских захватчиков и вот... Отметили...
Мутен и сложен был взгляд Гидранта Пети, когда читал он речь по бумажке. Но – осилил. Несмотря на пост. Самое интересное, что не сорвался как обычно, и, в принципе, его речь устроила всех.
"Как известно, во время Второй мировой войны окончательное изгнание нацистских оккупантов с Украины началось осенью 1943 года. А в 1944 году был проведен ряд операций, которые позволили четырем Украинским фронтам разгромить группировку немецких войск Юг и группу А, занять почти всю территорию Украины и Крым".
Интересная цитата для умного человека. И написана грамотно. Нам тут всем до судорог интересно, а кто же Гидранту такое написал? Вроде и ничего не врет автор, а событие-то совсем по-другому выглядит, чем раньше. И СССР тут вроде ни при чем, и русские всех национальностей. Как "сыграло" давнее польское "Освенцим освободили украинцы".
А вот это другая цитата. Уже из поздравления Гидранта:
"Земной поклон и сердечная благодарность всем людям старшего поколения и лично каждому участнику тех бурных событий за совершенный подвиг ради свободной и счастливой жизни потомков… Именно на ваших примерах, добродетели и выстраданных победах воспитаны современные патриоты – защитники Украины".
Как видите, стиль не поменялся. Тоже все так гладенько и красиво. Но мы-то еще помним, что не все «люди старшего поколения» носили погоны РККА, о которой Петр Алексеевич даже не упомянул. Ой, не все.
Но что тут говорить, если даже по истории, даже относительно по-современному грамотный ученик или студент уже уверен, что УПА освобождал, а не убивал мирных украинцев.
Но и я цитировать горазд, так что держитесь, кто не с нами, которые. Документик-то не советский. Наш, свойский. Институт истории Украины в 2002 году:
"...в 1945-53 годах в результате действий УПА погибли 30 676 советских граждан, в том числе военнослужащих 6476, представителей власти 2732, работников партии 251, работников комсомола 207, колхозников 15 669, рабочих 676, представителей интеллигенции 1931, детей, стариков, домохозяек 860".
А как там ОУН-УПА с вермахтом воевали, так это надо нос засунуть поглубже, да посмотреть.
Я вот тут о власти говорил, так что прямо в продолжение темы Миколы выдам сейчас. Насчет логики для тех, кто у властного корыта. У одного меня дуроворот в голове, или как?
1941 год — освобождение Украины от русских оккупантов (немецкими оккупантами).
1944 год — освобождение Украины от немецких оккупантов (русскими оккупантами).
1991 год — окончательное освобождение Украины от оккупантов.
Точно все это стоит праздновать-отмечать? Нет, ну справедливо, если кто-то в мой адрес Лаврова вашего начнет цитировать. Прямо соглашусь, и добавлю: в натуре.
Но мы День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков отметили. Где как, но...
Ладно, идем дальше к мудрости Миколы.
"Люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании".
Как вы поняли, прочитав цитату, пора переходить к украинской традиционной забаве — газу для народа. Об этом уже столько написано, столько обговорено, что удивить вас вроде бы и нельзя. Вы же знаете все лучше нас. Но у нас есть напольный ковер. Из-под которого можно услышать и увидеть чуть больше всех остальных. Так что вести из-под ковра.
Правители наши, которые с умным видом вещают на экранах телевизоров в стиле "так о народе думаю, что кушать не могу", на самом деле уже готовят продолжение банкета уже для будущего президента. Да-да. Не удивляйтесь, но цена на газ уже согласована с кем надо (сами понимаете, что это ребята из-за лужи, а не из северных болот), и новый президент уже в капкане. Никуда не денется...
Бумагу эту я нашел совершенно случайно. Какой-то умник уронил, а я прочитал. Так что, верить или не верить мне, ваше право. На официальных сайтах правительства вы ничего такого не прочитаете. Пока, по крайней мере.
Итак, повышение цены на 23,5% — это только "начало лета". Дальше мы получим красивое развитие ситуации. МВФ, как я уже писал, крепко держит нас за гениталии.
Постановлением, уже подготовленным правительством, но пока тщательно скрываемым, устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года — до 12000 грн.
Для тех, кто не понял, раскрываю суть ситуации. 10 000 гривен по нынешнему курсу — это примерно 80% цены на газ от импортного. А 12 000 это уже 100%. 100% импортного паритета! Да при украинских зарплатах. Теперь уже точно Россия перейдет на каждодневный вопрос по-украински: чё, не вмерла Украина?
Кроме того, специальные условия по поставке газа существенно не изменились — газ по-прежнему будут поставлять «Газсбыты», дочки «Облгазов». Причем «Нафтогаз» может прекратить подавать газ поставщику с 1 января 2019 года, если он на эту дату увеличил долг, по сравнению с показателем на 1 ноября 2018 года.
А теперь – звон колокольный переможный!
У нас случилось такое… У нас церковь вернулась в лоно государства! Все перипетии между Киевом и Москвой закончились нашей полной и окончательной победой, так что все. Церковь теперь одним фронтом с государством, а значит, священники обязаны теперь делить с народом все тяготы переходного времени.
Так решили в Раде, и лишили наших священнослужителей 50%-ных льгот!
А что? Все по Священному писанию и реалиям дня сегодняшнего. Надо терпеть, зато потом…
"Когда же настали тяжелые времена, они предпочли бежать, а не обороняться, понадеявшись на то, что подданные, раздраженные бесчинством победителей, призовут их обратно. Если нет другого выхода, хорош и такой, плохо лишь отказываться ради него от всех прочих точно так же, как не стоит падать, полагаясь на то, что тебя поднимут".
Это я не про Януковича, пусть и похоже. Это я про "щё не вмерла". Отопительный-то сезон, хочешь не хочешь, начинать надо. Холода — они и на Украине холода. Особенно в городах. Хотя, по моему скромному мнению, нечего с этим отоплением заморачиваться. Наиболее патриотичные слои нашего народа живут в селах.
А села — они и есть села. Деревья ещё не все в Европу вывезли. Да и уголь пенсильванский можно на контрабандные деньги купить. Или сепарский за вполне свои гривны. Печки-то с советских времен сохранились в хатах...
Смотрю сейчас решение совета директоров МВФ:
"Новая программа поддержки экономической политики Украины будет утверждена только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ".
А вот и другое решение. Предварительный проспект эмиссии еврооблигаций Министерства финансов Украины:
"Договоренность с экспертами МВФ предполагает, что тарифы на отопление должны быть полностью пересмотрены с учетом повышения тарифов на газ до утверждения новой программы Советом директоров Фонда".
Короче, поговорил со знающими тараканами. Тепло нам будет стоить на первых порах (в ноябре) процентов на 16-20 дороже. А вот потом... Но самое интересное в этом вопросе другое.
Помните прошлогодние комментарии к моим запискам о горячей воде и отоплении?
"Да что там… Купи бойлер и живи с горячей водой в тепле".
Комментаторы думали, что они самые умные. Забыли о плачущем еврее, когда он узнал, что родился хохол? Короче, наличие бойлера не дает права пользователю не платить за социальную норму потребления газа!
Переведу на нормальный язык. Жги электричество, пановать – пануй, но норму газа даже если и не выберешь, то изволь оплатить. А не оплатишь – и электричество отрубим, и газ.
Но это совсем мелочи по сравнению в вот этим:
"С декабря этого года НАК Нафтогаз Украины получил право на отключение теплосетей в отопительный период. Это предусмотрено требованиями Кодекса газотранспортных систем".
"С 1 декабря 2018 года Нафтогаз получит право давать письменное поручение на отключение тепловиков при наличии задолженности за потребленный газ. Более того, НКРЭКУ обязало газораспределительные компании следовать этим указаниям. Уклонение от отключения теплосетей по поручению Нафтогаза будет расцениваться как злоупотребление монопольным положением".
Круто, как говорят молодые да ранние... Мне вот только интересно, а за порванные морозом трубы кто платить будет? Я тут подслушал разговор коммерческого директора ПАО Днепрогаз Игорь Маньковского по телефону. Это я для тех, кто "живет в реке", цитирую. Готовьтесь.
"НКРЭКУ отклонила требование операторов ГРС не отключать теплосети по поручению НАК Нафтогаз Украины и обязала заключить договора на выполнение работ по прекращению газоснабжения. Если в течение трех дней после поручения НАК Нафтогаз Украины на отключение тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО Днепрогаз будет вынуждено ограничить газоснабжение на объекты".
Вообще-то, я только за такие решения и действия. Нация должна быть выносливой. Да и с "работой Минздрава" хорошо согласуется. Но вот одна мысль "гложет сердце". Опять ведь Россия виновата! Ваши козни!
Вы нам санкции объявили? Путин для вас что, уже не президент? Указы надо выполнять! Правильно говорят, русские законы необязательны к исполнению. А вот мы указы Владимира Владимировича исполняем! Пока решения вашего Медведева дождешься... Вот мы и решили самообложиться санкциями.
И ещё. Вы уже который год говорите, что мы все замерзнем? И что? Ежегодная практика показывает, что не все! Точнее, как говорит наш мэр: не только лишь все!
Хреновый из меня оракул. Каждый раз после очередного решения нашего правительства думаю: всё. Думаю, что больше пробить дно невозможно. И каждый раз ошибаюсь. Бац... И снова удача. Пробили, Перемога...
"За малое зло человек может отомстить, а за большое — не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести".
Да, сообщаю о мелочи, которую большинство из россиян уже забыли. Мы опять со временем играем. Часы назад перевели. На час. Зимнее время теперь у нас. Согласно постановлению кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины" №509 от 13 мая 1996 года.
Опять надеетесь, что уж такую-то новость связать с Россией Таракан не сможет? Ага. Ваша наивность просто поражает. Хотя, по секрету, я тоже офонарел от такой связки. Цитирую одно из наших изданий. Не я автор. Но какая тонкая мысль... Прямо завидно:
"В наши дни более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Не делает этого в целом 161 страна, среди которых Гвинея, Вьетнам, Алжир, Афганистан, Китай, Россия, Кения и другие".
Вот не важно, кто другие, правда? Главное, что вы там… Где Афганистан, Кения, Гвинея…
"Умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий — сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум — выдающийся, второй — значительный, третий — негодный".
Закончить сегодня хочу одним законопроектом, который уже зарегистрирован в Раде. На Украине хотят запретить ношение военного камуфляжа. А вот причину этого никто из россиян не назовет. Уверен на 100%.
Интриговать не буду. Запретить с целью... уберечь людей от мошенников (!), притворяющихся воинами. Слово автору, народному депутату Верховной Рады Украины Андрею Тетеруку:
"Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются в военную форму, надевают боевые награды, на которые не имеют никакого права, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны. Уверен, что в парламенте не будут затягивать с этим вопросом".
Сейчас за незаконное ношение госнаград предусмотрен штраф от 17 до 34 грн. Если предлагаемые нормы будут приняты, штрафы повысят в 100 раз, и тогда виновные должны будут заплатить от 1700 до 3400 грн. Это достаточно серьезный штраф.
А вообще, нужно узаконить и мордобитие за такие дела. Независимо от того, какие награды носит этот ряженый, советские, российские (а у нас достаточно и тех, кто награжден российскими медалями в домайданный период) или украинские. Но об этом, может быть, стоит поговорить отдельно...
Понимаю, что многое "забыл" упомянуть. Такая забывчивость обусловлена по большому счету форматом статьи, да и желанием. Моим желанием и пониманием новостей по степени воздействия лично на меня и мою семью. Но, спасибо вам, у сложился хороший коллектив соавторов, которые ликвидируют этот недостаток Таракана.
А значит, будем жить! Будем радоваться за победы друг друга. Будем делить счастливые и горестные минуты жизни. Будем вместе. Счастья и здоровья вам и вашим семьям. И вашей стране.
"Других же советников не бывает, ибо люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость". Никколо Макиавелли, "Государь".
А вот теперь еще раз пройдитесь по тексту. Жирным я выделил мудрость Никколо Макиавелли, а простым курсивом — современные цитаты.
И сравните.
Искренне ваш…
- Автор:
- Таракан Околорадский