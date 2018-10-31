Миф о создании в СССР самого мощного в мире танка

«9.10.84. Приехало руководство ГБТУ и ГРАУ во главе с Потаповым и Баженовым с большой свитой смотреть «Бунтарь». Отношение военных к машине было настороженное, и Баженов ко всему относился предвзято.

В кабинете у Шомина доложили по танку, начались бурные споры, какой калибр должен быть у пушки. На «Бунтаре» была выносная пушка калибра 130 мм, и уже давно шли разговоры об увеличении калибра. Начались голословные споры, какой калибр принять: 140 мм или 152 мм. В этот момент очень грамотно и четко выступил начальник НТК ГРАУ генерал Литвиненко, нарисовал график и буквально за три минуты доказал, насколько эффективен для танка калибр 152 мм». (С этого момента калибр 152 мм был принят для «Боксера», и к этому вопросу больше никогда не возвращались». И этот танк имел шифр «объект 477». — Ю.А.)

На сайте опубликована статья «Объект 490». СССР мог создать самый мощный в мире танк» . Прочитал статью и удивился: как такое можно было написать?В статье описывается, что как будто бы в ХКБМ им. Морозова в 80-е годы разрабатывался двухбашенный танк с двумя двигателями и четырьмя гусеницами и экипажем два человека. В это время в КБ мы разрабатывали перспективный танк «Боксер», и о никаком бвухбашенном чуде никогда не слышали. Человек, написавший эту статью, слабо представляет, что такое танк. Как можно проектировать танк, в котором на одном уровне две башни? Как обеспечить круговое обметание основной пушки?Четыре гусеницы и два двигателя. Таких проектов в КБ не было. Автор называет этот танк «Объектом 490».При разработке перспективного танка «Боксер» на этапе поисковой работы «Тополь» рассматривался «Объект 490», который умер, не родившись. Это был вариант танка с двумя членами экипажа. Никаких двух башен, двух двигателей и четырех гусениц там никогда не было. В самом начале работ в 1982 году на этапе НИР «Бунтарь» этот проект танка был закрыт по причине невозможности качественного управления танком экипажем два человека, и мои подразделения занимались обоснованием экипажа два и три человека. Больше к этому варианту никогда не возвращались.Автор ссылается в статье на источник, не указывая, что это за источник. Вот эта ссылка: «В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыли в Харьковское конструкторское бюро машиностроения во главе с генералом Потаповым и Баженовым, чтобы ознакомиться с развитием разработки перспективного танка. На «Объект 490А» была установлена пушка калибра 125 мм (разрабатывался вариант 130 мм), и разговоры о повышении калибра продолжались уже давно. Начались споры о том, какой калибр выбрать — 140 мм или 152 мм. В этот момент генерал Литвиненко, глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления), сделал диаграмму очень хорошо и четко демонстрирующую, насколько эффективен калибр 152 мм для танка. С этого момента калибр 152 мм был принят для будущего проекта, и никто никогда не возвращался к этому вопросу. После того как было принято решение о калибре пушки перспективного танка, существующие варианты танков Объект 490 «Тополь» и Объект 490А «Бунтарь» потребовали полной перекомпоновки».А теперь близкая к этому фраза в моей книге «Последний рывок советских танкостроителей. (Дневник участника разработки танка «Боксер»)», опубликованной в Интернете в 2009 году:Как видно, цитата из книги положена в основу фразы в статье, но изменена до полного абсурда. О каком-то чудо-танке «Объект 490А» речь не идёт. Такого танка не существовало, а проект танка с таким шифром был уже закрыт. Никто не занимался перекомпоновкой этого танка. Это никому не было нужно, начинался ОКР «Боксер», и в его основу была положена другая компоновка танка — с экипажем три человека.Еще более оригинальные вывод автор делает в конце: «Во-первых, перспективный танк должен был быть максимально похож на предыдущие поколения. Ведь использование столь разношерстного парка ОБТ было бы не столько технически сложным, но и невероятно дорогим «удовольствием». Во-вторых, перспективный танк должен был быть относительно дешевым сам по себе, чтобы соответствовать советской доктрине применения военной техники».Перспективный танк никак не может быть похож на танки предыдущего поколения, на то он и перспективный танк. Я не помню. чтобы при разработке танка «Боксер» нам ставили также условия по стоимости танка, все отлично понимали, что достичь принципиально нового качества возможно только введя новые системы и узды танка, которые неизбежно потребуют затрат.Написанное в статье И. Легата — просто банальные измышления человека, что-то слышавшего о разработке перспективного танка в 80-е годы, исказившего время разработки, шифры танков, поисковые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по танкам того времени, по ходу дела приписав ХКБМ разработку какого-то мифического танка. К тому же для достоверности сославшегося на какой-то источник и не указавшего его, приведшего фразу, вырванную из контекста моей книги, в которой речь идет совершенно о другом танке.Но больше всего меня повеселил танк с двумя башнями: до этого надо было додуматься!