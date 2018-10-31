Миф о создании в СССР самого мощного в мире танка
На сайте опубликована статья «Объект 490». СССР мог создать самый мощный в мире танк». Прочитал статью и удивился: как такое можно было написать?
В статье описывается, что как будто бы в ХКБМ им. Морозова в 80-е годы разрабатывался двухбашенный танк с двумя двигателями и четырьмя гусеницами и экипажем два человека. В это время в КБ мы разрабатывали перспективный танк «Боксер», и о никаком бвухбашенном чуде никогда не слышали. Человек, написавший эту статью, слабо представляет, что такое танк. Как можно проектировать танк, в котором на одном уровне две башни? Как обеспечить круговое обметание основной пушки?
Четыре гусеницы и два двигателя. Таких проектов в КБ не было. Автор называет этот танк «Объектом 490».
При разработке перспективного танка «Боксер» на этапе поисковой работы «Тополь» рассматривался «Объект 490», который умер, не родившись. Это был вариант танка с двумя членами экипажа. Никаких двух башен, двух двигателей и четырех гусениц там никогда не было. В самом начале работ в 1982 году на этапе НИР «Бунтарь» этот проект танка был закрыт по причине невозможности качественного управления танком экипажем два человека, и мои подразделения занимались обоснованием экипажа два и три человека. Больше к этому варианту никогда не возвращались.
Автор ссылается в статье на источник, не указывая, что это за источник. Вот эта ссылка: «В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыли в Харьковское конструкторское бюро машиностроения во главе с генералом Потаповым и Баженовым, чтобы ознакомиться с развитием разработки перспективного танка. На «Объект 490А» была установлена пушка калибра 125 мм (разрабатывался вариант 130 мм), и разговоры о повышении калибра продолжались уже давно. Начались споры о том, какой калибр выбрать — 140 мм или 152 мм. В этот момент генерал Литвиненко, глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления), сделал диаграмму очень хорошо и четко демонстрирующую, насколько эффективен калибр 152 мм для танка. С этого момента калибр 152 мм был принят для будущего проекта, и никто никогда не возвращался к этому вопросу. После того как было принято решение о калибре пушки перспективного танка, существующие варианты танков Объект 490 «Тополь» и Объект 490А «Бунтарь» потребовали полной перекомпоновки».
А теперь близкая к этому фраза в моей книге «Последний рывок советских танкостроителей. (Дневник участника разработки танка «Боксер»)», опубликованной в Интернете в 2009 году:
Как видно, цитата из книги положена в основу фразы в статье, но изменена до полного абсурда. О каком-то чудо-танке «Объект 490А» речь не идёт. Такого танка не существовало, а проект танка с таким шифром был уже закрыт. Никто не занимался перекомпоновкой этого танка. Это никому не было нужно, начинался ОКР «Боксер», и в его основу была положена другая компоновка танка — с экипажем три человека.
Еще более оригинальные вывод автор делает в конце: «Во-первых, перспективный танк должен был быть максимально похож на предыдущие поколения. Ведь использование столь разношерстного парка ОБТ было бы не столько технически сложным, но и невероятно дорогим «удовольствием». Во-вторых, перспективный танк должен был быть относительно дешевым сам по себе, чтобы соответствовать советской доктрине применения военной техники».
Перспективный танк никак не может быть похож на танки предыдущего поколения, на то он и перспективный танк. Я не помню. чтобы при разработке танка «Боксер» нам ставили также условия по стоимости танка, все отлично понимали, что достичь принципиально нового качества возможно только введя новые системы и узды танка, которые неизбежно потребуют затрат.
Написанное в статье И. Легата — просто банальные измышления человека, что-то слышавшего о разработке перспективного танка в 80-е годы, исказившего время разработки, шифры танков, поисковые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по танкам того времени, по ходу дела приписав ХКБМ разработку какого-то мифического танка. К тому же для достоверности сославшегося на какой-то источник и не указавшего его, приведшего фразу, вырванную из контекста моей книги, в которой речь идет совершенно о другом танке.
Но больше всего меня повеселил танк с двумя башнями: до этого надо было додуматься!
В статье описывается, что как будто бы в ХКБМ им. Морозова в 80-е годы разрабатывался двухбашенный танк с двумя двигателями и четырьмя гусеницами и экипажем два человека. В это время в КБ мы разрабатывали перспективный танк «Боксер», и о никаком бвухбашенном чуде никогда не слышали. Человек, написавший эту статью, слабо представляет, что такое танк. Как можно проектировать танк, в котором на одном уровне две башни? Как обеспечить круговое обметание основной пушки?
Четыре гусеницы и два двигателя. Таких проектов в КБ не было. Автор называет этот танк «Объектом 490».
При разработке перспективного танка «Боксер» на этапе поисковой работы «Тополь» рассматривался «Объект 490», который умер, не родившись. Это был вариант танка с двумя членами экипажа. Никаких двух башен, двух двигателей и четырех гусениц там никогда не было. В самом начале работ в 1982 году на этапе НИР «Бунтарь» этот проект танка был закрыт по причине невозможности качественного управления танком экипажем два человека, и мои подразделения занимались обоснованием экипажа два и три человека. Больше к этому варианту никогда не возвращались.
Автор ссылается в статье на источник, не указывая, что это за источник. Вот эта ссылка: «В октябре 1984 года руководство ГБТУ и ГРАУ прибыли в Харьковское конструкторское бюро машиностроения во главе с генералом Потаповым и Баженовым, чтобы ознакомиться с развитием разработки перспективного танка. На «Объект 490А» была установлена пушка калибра 125 мм (разрабатывался вариант 130 мм), и разговоры о повышении калибра продолжались уже давно. Начались споры о том, какой калибр выбрать — 140 мм или 152 мм. В этот момент генерал Литвиненко, глава НКТ ГРАУ (Научный комитет главного артиллерийского и ракетного управления), сделал диаграмму очень хорошо и четко демонстрирующую, насколько эффективен калибр 152 мм для танка. С этого момента калибр 152 мм был принят для будущего проекта, и никто никогда не возвращался к этому вопросу. После того как было принято решение о калибре пушки перспективного танка, существующие варианты танков Объект 490 «Тополь» и Объект 490А «Бунтарь» потребовали полной перекомпоновки».
А теперь близкая к этому фраза в моей книге «Последний рывок советских танкостроителей. (Дневник участника разработки танка «Боксер»)», опубликованной в Интернете в 2009 году:
«9.10.84. Приехало руководство ГБТУ и ГРАУ во главе с Потаповым и Баженовым с большой свитой смотреть «Бунтарь». Отношение военных к машине было настороженное, и Баженов ко всему относился предвзято.
В кабинете у Шомина доложили по танку, начались бурные споры, какой калибр должен быть у пушки. На «Бунтаре» была выносная пушка калибра 130 мм, и уже давно шли разговоры об увеличении калибра. Начались голословные споры, какой калибр принять: 140 мм или 152 мм. В этот момент очень грамотно и четко выступил начальник НТК ГРАУ генерал Литвиненко, нарисовал график и буквально за три минуты доказал, насколько эффективен для танка калибр 152 мм». (С этого момента калибр 152 мм был принят для «Боксера», и к этому вопросу больше никогда не возвращались». И этот танк имел шифр «объект 477». — Ю.А.)
В кабинете у Шомина доложили по танку, начались бурные споры, какой калибр должен быть у пушки. На «Бунтаре» была выносная пушка калибра 130 мм, и уже давно шли разговоры об увеличении калибра. Начались голословные споры, какой калибр принять: 140 мм или 152 мм. В этот момент очень грамотно и четко выступил начальник НТК ГРАУ генерал Литвиненко, нарисовал график и буквально за три минуты доказал, насколько эффективен для танка калибр 152 мм». (С этого момента калибр 152 мм был принят для «Боксера», и к этому вопросу больше никогда не возвращались». И этот танк имел шифр «объект 477». — Ю.А.)
Как видно, цитата из книги положена в основу фразы в статье, но изменена до полного абсурда. О каком-то чудо-танке «Объект 490А» речь не идёт. Такого танка не существовало, а проект танка с таким шифром был уже закрыт. Никто не занимался перекомпоновкой этого танка. Это никому не было нужно, начинался ОКР «Боксер», и в его основу была положена другая компоновка танка — с экипажем три человека.
Еще более оригинальные вывод автор делает в конце: «Во-первых, перспективный танк должен был быть максимально похож на предыдущие поколения. Ведь использование столь разношерстного парка ОБТ было бы не столько технически сложным, но и невероятно дорогим «удовольствием». Во-вторых, перспективный танк должен был быть относительно дешевым сам по себе, чтобы соответствовать советской доктрине применения военной техники».
Перспективный танк никак не может быть похож на танки предыдущего поколения, на то он и перспективный танк. Я не помню. чтобы при разработке танка «Боксер» нам ставили также условия по стоимости танка, все отлично понимали, что достичь принципиально нового качества возможно только введя новые системы и узды танка, которые неизбежно потребуют затрат.
Написанное в статье И. Легата — просто банальные измышления человека, что-то слышавшего о разработке перспективного танка в 80-е годы, исказившего время разработки, шифры танков, поисковые, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по танкам того времени, по ходу дела приписав ХКБМ разработку какого-то мифического танка. К тому же для достоверности сославшегося на какой-то источник и не указавшего его, приведшего фразу, вырванную из контекста моей книги, в которой речь идет совершенно о другом танке.
Но больше всего меня повеселил танк с двумя башнями: до этого надо было додуматься!
- Автор:
- Юрий Апухтин
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com