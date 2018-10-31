Немножко бешеный. Раскол в команде Трампа
Выход США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), анонсированный Дональдом Трампом и фактически подтвержденный приезжавшим в Москву его советником Джоном Болтоном, продолжает оставаться важнейшей темой на мировой политической арене и в медиапространстве.
Причем стоит отметить, что в отечественном экспертном сообществе довольно сильны шапкозакидательские или успокоительные настроения.
Например, при наличии у нас новейших ракет, о которых рассказал Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию, нам вообще бояться нечего, мы уже выиграли гонку вооружений, которая толком еще и не началась.
Также часто приходится слышать, что заявление Трампа – всего лишь предвыборная риторика, призванная обеспечить большее число мест республиканцам в Конгрессе США. Или что выход из ДРСМД направлен не против России, а против Китая и КНДР, поскольку договор препятствует Вашингтону развернуть в Южной Корее, на Японских островах и на Тайване ракеты средней дальности наземного базирования. В подтверждение этой версии указывают, что на днях КНР была объявлена врагом США номер один.
Наконец, указывается, что никакой войны не будет, никто воевать не собирается, что напряженность на планете нагнетается исключительно ради сверхприбылей американского ВПК, чтобы обеспечить дорогостоящие заказы на оружие как со стороны Пентагона, так и на международном рынке.
Впрочем, как показывает практика, настоящее обогащение происходит не в предвоенный период, а во время и за счет войны. Нельзя забывать, что богатейшие семьи, Ротшильды и Рокфеллеры, сколотили миллиардные состояния на войнах. Ротшильды – еще на наполеоновских войнах, Рокфеллеры — на войне Севера и Юга. Две мировые войны подняли их состояния на космическую высоту.
А Джон Рокфеллер прямо говорил: «Основной секрет зарабатывания денег состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь». Тот факт, что новая мировая война может уничтожить большую часть человечества, едва ли их напугает.
Напомним, что внук Джона, Дэвид Рокфеллер, ныне тоже покойный, оплачивал пропаганду доктрины «отрицательного роста», согласно которой народонаселение планеты должно быть сокращено до 2 – 2,5 млрд. человек.
Что же до «китайской версии» выхода из ДРСМД, то для тихоокеанского ТВД крылатые ракеты наземного базирования вовсе не являются оптимальным выбором, если учесть, что в случае войны США с Китаем большинство американских ударов будет наноситься с моря или через море. А ракетных систем средней и меньшей дальности морского базирования, которые не попадают под ограничения договора, у американцев более чем достаточно.
Что же до утверждения, что заявление Трампа – предвыборная риторика, то оно имеет здравое зерно. Американский лидер, подобно своему российскому коллеге, решил накануне выборов укрепить свои позиции, анонсировав, правда, не достижения ВПК, а свою жесткую позицию.
Однако при этом отметим, что более пятнадцати лет все американские лидеры, демократы и республиканцы, предпринимают последовательные усилия по созданию глобальной ПРО, а с 2009 года без лишней огласки ведется интенсивная работа по подготовке возможностей для нанесения молниеносного обезоруживающего удара. В котором одну из важнейших ролей должны сыграть именно ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Подготовку их к пуску и сам пуск засечь значительно сложнее, чем, скажем, морских ракет.
Иными словами, Трамп сделал шаг в рамках программы, начатой задолго до его президентства, и всего лишь озвучил его тогда, когда он, по его мнению, мог принести дополнительные голоса республиканцам на выборах в конгресс.
Собственно, об этой программе прямо заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов.
«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове — что в русском, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну… Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — заявил российский представитель.
Конечно, никакого вопроса ни для кого здесь нет, но, как дипломат, он постарался смягчить свое предельно откровенное и жесткое выступление.
Примечательно, что российский проект резолюции по сохранению ДРСМД был отклонен подавляющим большинством в Первом комитете ООН, причем среди стран, голосовавших против нее, оказались те, кто ранее выступал за сохранение договора. В том числе Германия, Франция и другие страны Европы, которые инициативой Трампа были поставлены под удар в первую очередь и которые в случае войны превращаются в американских заложников и «живой щит».
Хотя Белоусов дипломатично заметил, что не может понять причину такого поведения, она предельно ясна: Вашингтон держит на крючке европейские элиты и в случае необходимости может заставить их совершать шаги, смертельно опасные для их стран и народов.
Однако, совершая эти шаги, руководство этих стран утрачивает поддержку своего населения и формирует как минимум протестные настроения, утрачивая контроль над происходящем в собственных государствах. Кризис становится системным. Недаром Ангела Меркель озвучила намерение уйти из политики.
В контексте кризиса, разворачивающегося после заявления Трампа, и следует рассматривать заявление президента России, сделанное на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, Владимир Путин заметил, что Россия придерживается позиции сдерживания. «В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — предупредил российский лидер.
Как мы видим, глава государства далек от шапкозакидательских настроений и воспринимает шаги Вашингтона отнюдь не как предвыборную риторику.
Что же касается замечания президента «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут», то это — прямой мессидж окружению Трампа, сделанный на понятном для них языке, в соответствии с их знаковой системы. Не секрет, что многие из окружения Трампа — так называемые христианские фундаменталисты, в воззрениях которых из христианского только произвольно толкуемое ими учение о конце света. И для них посыл российского президента вполне понятен.
Один из таких фанатиков мессианства — Джон Болтон, советник Трампа и противник любых договоров, накладывающих на США какие-либо ограничения. Именно он и ездил договариваться в Москву. Считается, что именно он убедил Трампа объявить о выходе из ДРСМД.
Причем этот шаг способствовал усилению еще одного кризиса — на внутриамериканском уровне, непосредственно в команде самого Трампа. Дуэту двух «ястребов», Джона Болтона и Майка Помпео, противостоит также далеко не «голубь» — шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
Четырехзвездный генерал, несмотря на свою кличку Бешеный пес, тем не менее, является чуть ли не самым здравомыслящим человеком в нынешней администрации США. Это не слишком удивляет: ведь именно военные люди знают, что такое война и какие последствия она несет.
Противостояние Мэттиса и Болтона с примкнувшим к нему Помпео осуществляется в основном по двум направлением.
Первое – Иран. Болтон, как известно, является ярым ненавистником Ирана (что, по мнению ресурса «Лехаем», сыграло главную роль в его назначении советником президента) и сторонником любых, в том числе и неконвенционных мер, против этой страны, вплоть до применения американской армии против находящихся в Сирии иранских военных.
Шеф Пентагона выступает против радикальных мер против Тегерана и категорически возражает против втягивания войск США в боевые действия против иранцев и их прокси в Сирии.
Второй линией конфликта является Европа. Мэттис, насколько может, сдерживает волюнтаризм Трампа в отношении союзников по НАТО, старается нивелировать и смягчать его разрушительные последствия. Он является сторонником диалога с союзниками и выстраивания компромиссов с ними по наиболее болезненным темам. Даже в вопросе ДРСМД он не столь бескомпромиссен, понимая, что чрезмерное давление на партнеров по альянсу создает угрозу будущему блока.
В отличие от Мэттиса, Болтон вообще не намерен считаться с «капризами» европейцев и склонен ломать их через колено. Он считает, что ценность НАТО, если в организации ведутся дискуссии, невелика.
Как мы видим в ситуации с ДРСМД, возобладал подход Болтона. Это неудивительно, если учесть близость взглядов его и Трампа на международную политику, на основе чего и формируется нынешняя американская стратегия.
Причем Дональд Трамп, выступая на телевидении, заявил, что Мэттис представляет собой «что-то вроде демократа» и что он может уйти. Более того, американские СМИ сообщают, что, несмотря на его пост, возможность Мэттиса общаться напрямую с президентом в последнее время сильно урезана и контролируется Болтоном. В свете чего эксперты заговорили о возможной скорой отставке Бешеного пса.
Как мы знаем, Трамп предпочитает, чтобы неподходящие ему члены команды уходили «добровольно». Однако близкие Мэттису люди утверждают, что это исключено, и он сам никуда не уйдет.
Удалить же его президент, по крайней мере, до выборов в конгресс, не рискнет, поскольку Мэттис чрезвычайно популярен не только в армии, но и в Вашингтоне и в парламенте.
Но и после выборов избавиться от генерала Трампу будет непросто. Если, конечно, он действительно стремится к этому. Нельзя исключать, что он использует конфликт Мэттиса и Болтона как систему сдержек и противовесов. Но в этом случае можно ожидать, что и дальше политика США в вопросах национальной безопасности будет напоминать известную басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак».
Если же Мэттис будет устранен, то резко возрастет угроза расширения войны на Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, можно ожидать еще более глубокого кризиса Североатлантического альянса.
В любом случае дестабилизация и глобальная напряженность будут только усиливаться.
Причем стоит отметить, что в отечественном экспертном сообществе довольно сильны шапкозакидательские или успокоительные настроения.
Например, при наличии у нас новейших ракет, о которых рассказал Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию, нам вообще бояться нечего, мы уже выиграли гонку вооружений, которая толком еще и не началась.
Также часто приходится слышать, что заявление Трампа – всего лишь предвыборная риторика, призванная обеспечить большее число мест республиканцам в Конгрессе США. Или что выход из ДРСМД направлен не против России, а против Китая и КНДР, поскольку договор препятствует Вашингтону развернуть в Южной Корее, на Японских островах и на Тайване ракеты средней дальности наземного базирования. В подтверждение этой версии указывают, что на днях КНР была объявлена врагом США номер один.
Наконец, указывается, что никакой войны не будет, никто воевать не собирается, что напряженность на планете нагнетается исключительно ради сверхприбылей американского ВПК, чтобы обеспечить дорогостоящие заказы на оружие как со стороны Пентагона, так и на международном рынке.
Впрочем, как показывает практика, настоящее обогащение происходит не в предвоенный период, а во время и за счет войны. Нельзя забывать, что богатейшие семьи, Ротшильды и Рокфеллеры, сколотили миллиардные состояния на войнах. Ротшильды – еще на наполеоновских войнах, Рокфеллеры — на войне Севера и Юга. Две мировые войны подняли их состояния на космическую высоту.
А Джон Рокфеллер прямо говорил: «Основной секрет зарабатывания денег состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь». Тот факт, что новая мировая война может уничтожить большую часть человечества, едва ли их напугает.
Напомним, что внук Джона, Дэвид Рокфеллер, ныне тоже покойный, оплачивал пропаганду доктрины «отрицательного роста», согласно которой народонаселение планеты должно быть сокращено до 2 – 2,5 млрд. человек.
Что же до «китайской версии» выхода из ДРСМД, то для тихоокеанского ТВД крылатые ракеты наземного базирования вовсе не являются оптимальным выбором, если учесть, что в случае войны США с Китаем большинство американских ударов будет наноситься с моря или через море. А ракетных систем средней и меньшей дальности морского базирования, которые не попадают под ограничения договора, у американцев более чем достаточно.
Что же до утверждения, что заявление Трампа – предвыборная риторика, то оно имеет здравое зерно. Американский лидер, подобно своему российскому коллеге, решил накануне выборов укрепить свои позиции, анонсировав, правда, не достижения ВПК, а свою жесткую позицию.
Однако при этом отметим, что более пятнадцати лет все американские лидеры, демократы и республиканцы, предпринимают последовательные усилия по созданию глобальной ПРО, а с 2009 года без лишней огласки ведется интенсивная работа по подготовке возможностей для нанесения молниеносного обезоруживающего удара. В котором одну из важнейших ролей должны сыграть именно ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. Подготовку их к пуску и сам пуск засечь значительно сложнее, чем, скажем, морских ракет.
Иными словами, Трамп сделал шаг в рамках программы, начатой задолго до его президентства, и всего лишь озвучил его тогда, когда он, по его мнению, мог принести дополнительные голоса республиканцам на выборах в конгресс.
Собственно, об этой программе прямо заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель руководителя департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов.
«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове — что в русском, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну… Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — заявил российский представитель.
Конечно, никакого вопроса ни для кого здесь нет, но, как дипломат, он постарался смягчить свое предельно откровенное и жесткое выступление.
Примечательно, что российский проект резолюции по сохранению ДРСМД был отклонен подавляющим большинством в Первом комитете ООН, причем среди стран, голосовавших против нее, оказались те, кто ранее выступал за сохранение договора. В том числе Германия, Франция и другие страны Европы, которые инициативой Трампа были поставлены под удар в первую очередь и которые в случае войны превращаются в американских заложников и «живой щит».
Хотя Белоусов дипломатично заметил, что не может понять причину такого поведения, она предельно ясна: Вашингтон держит на крючке европейские элиты и в случае необходимости может заставить их совершать шаги, смертельно опасные для их стран и народов.
Однако, совершая эти шаги, руководство этих стран утрачивает поддержку своего населения и формирует как минимум протестные настроения, утрачивая контроль над происходящем в собственных государствах. Кризис становится системным. Недаром Ангела Меркель озвучила намерение уйти из политики.
В контексте кризиса, разворачивающегося после заявления Трампа, и следует рассматривать заявление президента России, сделанное на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, Владимир Путин заметил, что Россия придерживается позиции сдерживания. «В нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории. Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — предупредил российский лидер.
Как мы видим, глава государства далек от шапкозакидательских настроений и воспринимает шаги Вашингтона отнюдь не как предвыборную риторику.
Что же касается замечания президента «Мы попадем в рай, а они — просто сдохнут», то это — прямой мессидж окружению Трампа, сделанный на понятном для них языке, в соответствии с их знаковой системы. Не секрет, что многие из окружения Трампа — так называемые христианские фундаменталисты, в воззрениях которых из христианского только произвольно толкуемое ими учение о конце света. И для них посыл российского президента вполне понятен.
Один из таких фанатиков мессианства — Джон Болтон, советник Трампа и противник любых договоров, накладывающих на США какие-либо ограничения. Именно он и ездил договариваться в Москву. Считается, что именно он убедил Трампа объявить о выходе из ДРСМД.
Причем этот шаг способствовал усилению еще одного кризиса — на внутриамериканском уровне, непосредственно в команде самого Трампа. Дуэту двух «ястребов», Джона Болтона и Майка Помпео, противостоит также далеко не «голубь» — шеф Пентагона Джеймс Мэттис.
Четырехзвездный генерал, несмотря на свою кличку Бешеный пес, тем не менее, является чуть ли не самым здравомыслящим человеком в нынешней администрации США. Это не слишком удивляет: ведь именно военные люди знают, что такое война и какие последствия она несет.
Противостояние Мэттиса и Болтона с примкнувшим к нему Помпео осуществляется в основном по двум направлением.
Первое – Иран. Болтон, как известно, является ярым ненавистником Ирана (что, по мнению ресурса «Лехаем», сыграло главную роль в его назначении советником президента) и сторонником любых, в том числе и неконвенционных мер, против этой страны, вплоть до применения американской армии против находящихся в Сирии иранских военных.
Шеф Пентагона выступает против радикальных мер против Тегерана и категорически возражает против втягивания войск США в боевые действия против иранцев и их прокси в Сирии.
Второй линией конфликта является Европа. Мэттис, насколько может, сдерживает волюнтаризм Трампа в отношении союзников по НАТО, старается нивелировать и смягчать его разрушительные последствия. Он является сторонником диалога с союзниками и выстраивания компромиссов с ними по наиболее болезненным темам. Даже в вопросе ДРСМД он не столь бескомпромиссен, понимая, что чрезмерное давление на партнеров по альянсу создает угрозу будущему блока.
В отличие от Мэттиса, Болтон вообще не намерен считаться с «капризами» европейцев и склонен ломать их через колено. Он считает, что ценность НАТО, если в организации ведутся дискуссии, невелика.
Как мы видим в ситуации с ДРСМД, возобладал подход Болтона. Это неудивительно, если учесть близость взглядов его и Трампа на международную политику, на основе чего и формируется нынешняя американская стратегия.
Причем Дональд Трамп, выступая на телевидении, заявил, что Мэттис представляет собой «что-то вроде демократа» и что он может уйти. Более того, американские СМИ сообщают, что, несмотря на его пост, возможность Мэттиса общаться напрямую с президентом в последнее время сильно урезана и контролируется Болтоном. В свете чего эксперты заговорили о возможной скорой отставке Бешеного пса.
Как мы знаем, Трамп предпочитает, чтобы неподходящие ему члены команды уходили «добровольно». Однако близкие Мэттису люди утверждают, что это исключено, и он сам никуда не уйдет.
Удалить же его президент, по крайней мере, до выборов в конгресс, не рискнет, поскольку Мэттис чрезвычайно популярен не только в армии, но и в Вашингтоне и в парламенте.
Но и после выборов избавиться от генерала Трампу будет непросто. Если, конечно, он действительно стремится к этому. Нельзя исключать, что он использует конфликт Мэттиса и Болтона как систему сдержек и противовесов. Но в этом случае можно ожидать, что и дальше политика США в вопросах национальной безопасности будет напоминать известную басню Крылова «Лебедь, Щука и Рак».
Если же Мэттис будет устранен, то резко возрастет угроза расширения войны на Ближнем Востоке с непредсказуемыми последствиями. Кроме того, можно ожидать еще более глубокого кризиса Североатлантического альянса.
В любом случае дестабилизация и глобальная напряженность будут только усиливаться.
- Автор:
- Борис Джерелиевский