Что будут делать с плавдоком ПД-50?
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил о планах по плавдоку ПД-50 в мурманском посёлке Росляково. Речь идёт о плавучем доке, в котором проходил ремонтные работы авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов», и который затонул вследствие отказа насосов при возникновении проблем с электроснабжением ремонтной площадки. Проблемы, как было официально заявлено, возникли в связи с многочисленными обрывами линий электропередач из-за сильного ветра и налипания снега. По этим же причинам произошли отключения от электроснабжения множества объектов Мурманской области.
По словам Юрия Борисова, комиссия, занимающаяся расследованием причин аварии ПД-50, готовится принять решение о проведении операции по подъёму плавдока.
РИА Новости приводит заявление чиновника российского правительства, который высказывается о том, будут ли плавдок поднимать или нет:
На самом деле было бы странно, если бы ПД-50 решили не поднимать после его затопления. Ведь для судостроительной отрасли России такой плавдок является по-настоящему незаменимым. А речи о строительстве новых плавдоков, насколько известно, не шла.
Для оценки габаритов плавдока:
Его площадь составляет 23 тысячи кв. метров. Это более трёх футбольных полей. ПД-50 является одним из самых больших плавдоков в мире. По понятным причинам, осуществить подъём такой громадины будет непросто. Операция в любом случае будет отнимать большое количество не только времени, но и средств.
Напомним, что в результате затопления плавдока и падения башенных кранов палуба и корпус ТАВКР "Адмирал Кузнецов" получили повреждения. По некоторым данным, речь может идти о пятиметровой пробоине. При этом отмечается, что на сроках окончания ремонтных работы на авианесущем крейсере эти повреждения сказаться не должны.
По словам Юрия Борисова, комиссия, занимающаяся расследованием причин аварии ПД-50, готовится принять решение о проведении операции по подъёму плавдока.
РИА Новости приводит заявление чиновника российского правительства, который высказывается о том, будут ли плавдок поднимать или нет:
Скорее да, чем нет.
На самом деле было бы странно, если бы ПД-50 решили не поднимать после его затопления. Ведь для судостроительной отрасли России такой плавдок является по-настоящему незаменимым. А речи о строительстве новых плавдоков, насколько известно, не шла.
Для оценки габаритов плавдока:
Его площадь составляет 23 тысячи кв. метров. Это более трёх футбольных полей. ПД-50 является одним из самых больших плавдоков в мире. По понятным причинам, осуществить подъём такой громадины будет непросто. Операция в любом случае будет отнимать большое количество не только времени, но и средств.
Напомним, что в результате затопления плавдока и падения башенных кранов палуба и корпус ТАВКР "Адмирал Кузнецов" получили повреждения. По некоторым данным, речь может идти о пятиметровой пробоине. При этом отмечается, что на сроках окончания ремонтных работы на авианесущем крейсере эти повреждения сказаться не должны.
- Использованы фотографии:
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