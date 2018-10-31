В России осужденных террористов будут содержать отдельно

В ходе встречи в Кремле, посвящённой 25-летию избирательной системы России, был поднят острый для страны вопрос: меры исправительного характера для тех, кто совершил террористические преступления террористического. Речь идёт о такой проблеме как содержания в одних и тех же исправительных учреждениях осужденных по общекриминальным статьям и преступников, причастных к террористической деятельности.Президент России Владимир Путин отметил, что это действительно актуальный вопрос. Дело в том, что террористы, оказавшись в тюрьмах, зачастую продолжают заниматься террористической пропагандой, вербуя в свои ряды тех, с кем оказались в одной колонии. В итоге это приводит к распространению террористического влияния, к появлению новых и новых потенциальных боевиков, готовых влиться в ту или иную террористическую организацию.В целом ряде стран мира реализуется практика по раздельному содержанию осужденных по общекриминальным статьям и тех, кто судом был признан виновным в совершении преступлений террористического характера. Такими странами являются, например, Марокко и Израиль.Депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, предусматривающий отдельное содержание террористов в местах лишения свободы. Если он будет принят, то коснётся не более 4 тысяч осужденных. Они будут содержаться в отдельных исправительных учреждениях. Работу над законопроектом проводит, в частности, депутат Адальби Шхагошев, входящий в комитет по безопасности ГД РФ.