Переход АЭС Украины на топливо Westinghouse. Не ведают, что творят?

Украинский Госстат опубликовал данные о закупках ядерного топлива для атомных электростанция страны. Напомним, что ранее украинские власти заявляли, что они планомерно отказываются от российского ядерного топлива и переходят на топливо американской компании Westinghouse.Опубликованная статистика говорит о том, что основным экспортёром топливных кассет для АЭС Украины продолжает оставаться Российская Федерация. Однако объёмы импорта топлива для АЭС у России всё же снизились. За период с января по август текущего года Украина приобрела у России около 183,5 тонн ядерного топлива на общую сумму почти 209 млн долларов. Перемогой в Киеве назвали сокращение объёмов приобретения топливных элементов для АЭС у России на 3,2%.Приобретается топливо и в Швеции. Речь идёт об упомянутой компании «Westinghouse», которая уже успела пройти через процедуру банкротства в США. Через шведские структуры Украина приобрела около 141 тонны ядерного топлива «Westinghouse» на сумму до 99 млн долларов.Для справки: за 2017 год Украина купила у России ядерного топлива для атомных электростанций на общую сумму в 386 млн долларов США. Показатель от 2014 года – 558 млн долларов.Другими словами, Украина продолжает осуществлять переход на западное ядерное топливо для своих электростанций (АЭС советской разработки). Ранее американцы обещали Киеву кредит, средства которого должны пойти на строительство завода по производству ядерного топлива «Westinghouse» на украинской территории. Однако вместо этого кредит был предоставлен для строительства хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне. Планируется, что в Киевскую область ядерные отходы будут свозить с атомных электростанций не только самой Украины, но и стран Европы. Открытие хранилища намечено на 2019 год.