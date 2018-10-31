Порошенко: Мы больше не бьём челом перед Москвой по вопросам газа

Пётр Порошенко заявил, что Украина никогда не продаст свой суверенитет ради российского газа. С такими словами он выступил, представляя Александра Терещука, нового председателя Киевской областной государственной администрации.Украинский президент обратился к правительству с призывом о недопущении падения уровня жизни украинцев, а также о немедленном решении проблемы с субсидиями на коммунальные платежи.Он заявил также, что теперь Украина не будет зависеть от России, как это было раньше. Необходимо не допустить возврата к тем временам, когда украинские власти ездили в Москву и били челом, чтобы получить газ в обмен на сдачу своего суверенитета, сказал Пётр Порошенко.О том, что теперь Порошенко "бьёт челом" в Евросоюзе и США, откуда ему поступают директивы о повышении газовых тарифов до уровня стран ЕС, украинский президент не распространялся.Кабинет министров Украины ещё в октябре своим решением повысил с 1 ноября для населения цены на газ на 23,5%, выполнив, таким образом, договорённости и требования МВФ. Как подчеркнули в украинском правительстве, несмотря на то, что в фонде требовали повысить цены на газ на 60%, им удалось достичьварианта, предполагающего дальнейшее кредитование.