Кому выгодно невыполнение минских соглашений? Небензя рассказал
Украинские власти не выполняют минские соглашения по Донбассу, и это позволяет США и Евросоюзу продлевать антироссийские санкции, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи.
В том, что Киев не выполняет договоренности по Донбассу, виноваты США и ЕС, которые постоянно твердят, что санкции будут отменены, когда минские соглашения будут выполнены. А поскольку их не выполняют украинские власти, то такая позиция означает одно – приглашение Киеву продолжать саботаж, поскольку расплачивается за это Москва, сказал Небензя на заседании Совбеза.
В Киеве этим с удовольствием пользуются, отметил он.
То же самое с выборами в Донбассе: Киев ничего не сделал для выполнения политической части «Минска», зато громогласно протестует, когда Донецк собрался заполнить вакуум, образовавшийся после убийства лидера ДНР Александра Захарченко, сказал постпред.
Запад потакает Киеву. А между тем ВСУ не выполняют договоренности о прекращении огня и уже продвинулись на 15 км внутрь «серой» зоны. Киевские же власти упорно отклоняются от выполнения своих политических обязательств, пытаясь запустить в Минске обсуждение уже согласованных вопросов по второму кругу.
Небензя указал, что Запад фактически с первого дня полностью игнорирует «тотальный и беспардонный саботаж» Киевом минских соглашений, не замечает марши нацистов в украинских городах, оправдывает любые действия властей. В Сети даже появился такой хэштег: «онижедети», что означает: «Ну что с них взять, побалуются и всё пройдет».
Он напомнил, что у Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». «Это про вас, господа», – пояснил постпред.
В России есть поговорка: «Спички детям не игрушка». Сегодня эти «детишки» ходят с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе нацбатов воюют в Донбассе. Но Запад предпочитает этого не видеть. Он выпустил джинна из бутылки, и теперь не то что не хочет, а просто не может его загнать обратно, заключил Небензя.
В том, что Киев не выполняет договоренности по Донбассу, виноваты США и ЕС, которые постоянно твердят, что санкции будут отменены, когда минские соглашения будут выполнены. А поскольку их не выполняют украинские власти, то такая позиция означает одно – приглашение Киеву продолжать саботаж, поскольку расплачивается за это Москва, сказал Небензя на заседании Совбеза.
В Киеве этим с удовольствием пользуются, отметил он.
То же самое с выборами в Донбассе: Киев ничего не сделал для выполнения политической части «Минска», зато громогласно протестует, когда Донецк собрался заполнить вакуум, образовавшийся после убийства лидера ДНР Александра Захарченко, сказал постпред.
Запад потакает Киеву. А между тем ВСУ не выполняют договоренности о прекращении огня и уже продвинулись на 15 км внутрь «серой» зоны. Киевские же власти упорно отклоняются от выполнения своих политических обязательств, пытаясь запустить в Минске обсуждение уже согласованных вопросов по второму кругу.
Небензя указал, что Запад фактически с первого дня полностью игнорирует «тотальный и беспардонный саботаж» Киевом минских соглашений, не замечает марши нацистов в украинских городах, оправдывает любые действия властей. В Сети даже появился такой хэштег: «онижедети», что означает: «Ну что с них взять, побалуются и всё пройдет».
Он напомнил, что у Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». «Это про вас, господа», – пояснил постпред.
В России есть поговорка: «Спички детям не игрушка». Сегодня эти «детишки» ходят с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе нацбатов воюют в Донбассе. Но Запад предпочитает этого не видеть. Он выпустил джинна из бутылки, и теперь не то что не хочет, а просто не может его загнать обратно, заключил Небензя.
- Использованы фотографии:
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