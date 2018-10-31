Противоспутниковая ракета ВС РФ делает выход США из ДРСМД бессмысленным
В США продолжается активное обсуждение снимков российского перехватчика МиГ-31 с новой ракетой. Точнее, речь идёт о подвешенном макете ракеты. Это вооружение названо в американских СМИ "грозной противоспутниковой силой, способной стать угрозой для орбитальной группировки". Испытания ракеты начались ещё в 2016-м, но макет под МиГ-31 "засветили" недавно.
По последним сведениям, эта ракета должна поступить на вооружение в 2022 году. Но есть и высказанные экспертами мнения о том, что противоспутниковое вооружение ВС РФ появится в войсках гораздо раньше.
Естественно, в самой исключительной стране мира – переполох. Ведь спутниковая группировка США фактически является базисом не только военной составляющей, но и всего технологического развития этой страны. Американские спутники сегодня – это обширный комплекс выполняемых задач: от навигации и метеорологии до наведения на цель высокоточного оружия, координации войск, сетецентрического управления операциями. Это системы связи, причём отнюдь не только гражданские.
Если нависает угроза потери хотя бы части этих возможностей, Штаты рискуют откатиться на десятилетия назад по уровню технологического развития. И в такой ситуации можно сколько угодно заявлять о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, строить сколько угодно объектов ПРО по периметру российских границ, но насколько это всё будет эффективно? «Умные и красивые» ракеты, разрекламированные президентом США Дональдом Трампом, без спутниковой поддержки фактически превращаются в «слепые» болванки. Без спутниковой поддержки американская разведка становится близорукой и неэффективной.
Для справки: на сегодняшний день именно военная спутниковая система связи США является крупнейшей из существующих. Базой для её работы является группировка из более чем трёх десятков спутников, объединённых по частотным интервалам: EHF (44/20 ГГц), SHF (8/7 ГГц), Ка (30/20 ГГц) и UHF (225–400 МГц). Основными военными спутниковыми системами США являются: DSCS с заменой на более современную WGS (это широкополосные), UFO с заменой на MUOS (это узкополосные) и защищённая Milstar с заменой на AEHF. Также можно назвать систему спутниковой ретрансляции для разведывательных целей – SDS. Но и это ещё не всё. Активно используется система TacSat, которая обеспечивает выполнение задач кораблями и авиацией военно-морских сил США. Среди этих систем есть сегмент, который отдельно обслуживает операции американских БПЛА.
После появления сведений о том, что у России скоро появится противоспутниковая ракета, в Пентагоне началось по-настоящему живое обсуждения вопроса из серии «Что делать?» и насколько реально может быть эффективен выход из ДРСМД.
По последним сведениям, эта ракета должна поступить на вооружение в 2022 году. Но есть и высказанные экспертами мнения о том, что противоспутниковое вооружение ВС РФ появится в войсках гораздо раньше.
Естественно, в самой исключительной стране мира – переполох. Ведь спутниковая группировка США фактически является базисом не только военной составляющей, но и всего технологического развития этой страны. Американские спутники сегодня – это обширный комплекс выполняемых задач: от навигации и метеорологии до наведения на цель высокоточного оружия, координации войск, сетецентрического управления операциями. Это системы связи, причём отнюдь не только гражданские.
Если нависает угроза потери хотя бы части этих возможностей, Штаты рискуют откатиться на десятилетия назад по уровню технологического развития. И в такой ситуации можно сколько угодно заявлять о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, строить сколько угодно объектов ПРО по периметру российских границ, но насколько это всё будет эффективно? «Умные и красивые» ракеты, разрекламированные президентом США Дональдом Трампом, без спутниковой поддержки фактически превращаются в «слепые» болванки. Без спутниковой поддержки американская разведка становится близорукой и неэффективной.
Для справки: на сегодняшний день именно военная спутниковая система связи США является крупнейшей из существующих. Базой для её работы является группировка из более чем трёх десятков спутников, объединённых по частотным интервалам: EHF (44/20 ГГц), SHF (8/7 ГГц), Ка (30/20 ГГц) и UHF (225–400 МГц). Основными военными спутниковыми системами США являются: DSCS с заменой на более современную WGS (это широкополосные), UFO с заменой на MUOS (это узкополосные) и защищённая Milstar с заменой на AEHF. Также можно назвать систему спутниковой ретрансляции для разведывательных целей – SDS. Но и это ещё не всё. Активно используется система TacSat, которая обеспечивает выполнение задач кораблями и авиацией военно-морских сил США. Среди этих систем есть сегмент, который отдельно обслуживает операции американских БПЛА.
После появления сведений о том, что у России скоро появится противоспутниковая ракета, в Пентагоне началось по-настоящему живое обсуждения вопроса из серии «Что делать?» и насколько реально может быть эффективен выход из ДРСМД.
- Использованы фотографии:
- https://pbs.twimg.com, Твиттер