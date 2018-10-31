Канада ответит «российской угрозе» в Арктике
ВМС Канады намерены закупить британские фрегаты «Тип 26» для борьбы с субмаринами вероятного противника, пишет Defense News.
Как отмечает автор, строительство этих кораблей началось в Британии только в прошлом году, так что существует большая вероятность срыва сроков поставок и удорожания стоимости проекта. Но Канада, похоже, готова принять эти риски, так как серьезно решила бороться с «российской угрозой» в Арктике.
По словам американского военного эксперта Брайана Кларка, для Канады оружие для борьбы с российскими подлодками является очень важным вопросом, и «Тип 26» – самое подходящее решение для этого.
Как отметил глава компании Lockheed Martin Canada, которой поручена организация поставок британских кораблей и внесение некоторых изменений в их дизайн, последние 15 лет западные страны вкладывались, в основном, в средства ПВО-ПРО, однако сегодня стало ясно, что «фокус был наведен неправильно», поскольку более реальная угроза – в подводных лодках. И Канада очень хочет вернуться в нужное русло.
В общей сложности канадское правительство решило закупить 15 кораблей, примерно на $60 млрд.
Ранее в командовании морской пехоты Нидерландов заявили, что российские корабли и самолеты пытались провоцировать голландских и британских военных, проводивших учение в Арктике. Там отметили, что российских кораблей в Заполярье стало гораздо больше, а истребители начали облетать натовские корабли гораздо ниже. Всё это, по мнению голландского командования, можно назвать «откровенной провокацией».
Как отмечает автор, строительство этих кораблей началось в Британии только в прошлом году, так что существует большая вероятность срыва сроков поставок и удорожания стоимости проекта. Но Канада, похоже, готова принять эти риски, так как серьезно решила бороться с «российской угрозой» в Арктике.
По словам американского военного эксперта Брайана Кларка, для Канады оружие для борьбы с российскими подлодками является очень важным вопросом, и «Тип 26» – самое подходящее решение для этого.
Как отметил глава компании Lockheed Martin Canada, которой поручена организация поставок британских кораблей и внесение некоторых изменений в их дизайн, последние 15 лет западные страны вкладывались, в основном, в средства ПВО-ПРО, однако сегодня стало ясно, что «фокус был наведен неправильно», поскольку более реальная угроза – в подводных лодках. И Канада очень хочет вернуться в нужное русло.
В общей сложности канадское правительство решило закупить 15 кораблей, примерно на $60 млрд.
Ранее в командовании морской пехоты Нидерландов заявили, что российские корабли и самолеты пытались провоцировать голландских и британских военных, проводивших учение в Арктике. Там отметили, что российских кораблей в Заполярье стало гораздо больше, а истребители начали облетать натовские корабли гораздо ниже. Всё это, по мнению голландского командования, можно назвать «откровенной провокацией».
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org, Lockheed Martin