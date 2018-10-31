Прогремел взрыв у здания ФСБ в Архангельске

Срочные сообщения поступают из Архангельской области. Стало известно о взрыве, прогремевшем у областного управления Федеральной службы безопасности. По предварительным сведениям, взрыв прогремел в тот момент, когда ко входу в здание подошёл мужчина. На данный момент место происшествия оцеплено. Проводятся необходимые следственные действия.Первоначально сообщалось об одном пострадавшем. При этом не данных, является ли этот человек сотрудником ФСБ, посетителем здания специальной службы, злоумышленником или же случайным прохожим.Напомним, что накануне Центр общественных связей ФСБ распространил сообщения об успешной спецоперации на территории Республики Татарстан. Речь идёт о раскрытие подпольной ячейки группировки ИГ, запрещённой в РФ. Члены этой бандитской группы вынашивали планы по совершению террористических актов в России с последующим убытием на территорию Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне псевдохалифата.По уточнённым к этой минуте сведениям, человек, который пострадал при взрыве, от полученных травм и ожогов скончался.Заявлено, что взрывное устройство было относительно небольшой мощности. Оно могло находиться в нескольких метрах от металлодетектора - в проходе в здание. Все обстоятельства произошедшего выясняются.